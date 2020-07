Björk Hijoortin ja Verneri Välimaan taidekävelyn tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä sekä saattaa ihmisten huomio kivijalkaliikkeisiin ja tarjota ainutlaatuinen taidekokemus helsinkiläisille.

Miltei jokaisena päivänä, varhain aamulla he lähtevät kotoaan Kampista ja suuntaavat kohti merta. Eiran rantaan, satamaan, Uunisaareen. Hyvin usein reitti kulkee pitkin Fredrikinkatua.

He katsovat kauppakadun heräämistä, ohikiitäviä raitiovaunuja ja autoja, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Ja yrittäjiä avaamassa rakennusten kivijalkojen erikoisliikkeitä.

Näin on tapahtunut viime joulukuusta lähtien, kun Björk Hijoort ja Verneri Välimaa muuttivat Suomeen Miamista, Yhdysvalloista.

Maaliskuussa poikkeustila hiljensi myös Fredrikinkadun. Koronapandemiasta aiheutunut muutos näkyi ilmapiirissä ja ihmisten mielentilassa.

Silloin Hijoort ja Välimaa miettivät, miten vaikeissa oloissa voi selvitä yhdessä. Mikä tukisi ja piristäisi helsinkiläisiä heidän arjessaan.

Huhtikuun toisella viikolla he saivat ajatuksen.

Björk Hijoortin teoksissa näkyy usein erilaisia eläimiä.

Näyteikkunoiden maalaus Fredrikinkadulla alkoi huhtikuun viimeisenä päivänä. Ensimmäisenä oli miesten vaateliike Frenn, toisena Aino.

Nyt heinäkuun puoliväliin mennessä maalattu on kahdentoista liikkeen ikkunat.

Taiteilija Björk Hijoortin ja yrittäjä Verneri Välimaan järjestämän taidekävelyn tarkoitus on edistää yhteisöllisyyttä taiteen avulla: tukea paikallisia yrityksiä ja tarjota taide-elämys kadulla liikkuville. Varsinkin silloin, kun museot ja galleriat olivat sulkeneet ovensa koronapandemian vuoksi.

Huhtikuussa Välimaa lähetti muutamille kadulla sijaitseville liikkeille sähköpostia. Sana kulki myös yrittäjien kesken.

Osallistujia tuli.

Vain pari yrittäjää on kieltäytynyt yhteistyöstä.

Kulutuskulttuuri on muuttunut. Kauppa on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, ja kivijalkamyymälöiden merkitys on pienentynyt. Ruotsissa syntynyt Hijoort muistaa lapsuudestaan pienet erikoisliikkeet Tukholman kaduilla. Ne ovat vähentyneet roimasti.

Ikkunamaalausten tarkoitus on heijastaa liikkeiden brändiä ja arvoja.

Fredrikinkatu palauttaa muistot mieleen.

”Kivijalkamyymälöiden persoonallisuus tekee kaupungista tunnelmallisen”, hän sanoo.

Paikalliset ja kotimaiset erikoisliikkeet olivat yksi osallistujakriteeri. Toinen: mahdollisimman monipuolinen kattaus. Mukana on naisten, miesten ja lasten liikkeitä, kirjakauppa ja mattoliike. Osallistuvat liikkeet maksavat materiaalikustannukset. Hijoort maalaa ilmaiseksi.

Antiikin kreikkalaiset filosofit, Taalainmaan hevonen, silmät, vessapaperirulla, puut. Kirjakaupan ikkunaan syntynyt teos on kuin portaali muuhun maailmaan, kuvaa Björk Hijoort.

Taiteilija tapaa liikkeiden omistajat ja pyytää kuvailemaan yrityksen brändiä ja arvoja. Taideteokset tukevat kaupan luonnetta ja tuotefilosofiaa.

Yrittäjä antaa raamit: tällainen liike on. Mutta Hijoort haluaa vapaat kädet toteuttaa itseään taiteilijana. Hän inspiroituu tilasta. Väreistä, tuotteista, tekstuurista, historiasta, valosta.

”Inspiraatio on kuin rakkaus. Sitä ei voi etsiä, se tapahtuu kun vähiten odottaa.”

Lasten lelu- ja vaateliikkeen ikkunaan syntyy eläinhahmoja, kirjakauppaa kuvaa äärettömyys. Yleensä toteutus vie kolmesta neljään päivää. Työtunnit vaihtelevat, riippuen myös aukioloajoista. Viimeisellä kerralla Hijoort maalaa usein yöllä. Se on luovinta aikaa. Silloin myös valo on erilainen, ja tunnelma.

Taiteen tulisi olla Hijoortin mukaan helpommin saatavilla. Esillä ihmisten seassa, ei vain ”piilotettuna gallerioihin”. Kaikkien ei tarvitse pitää ikkunoista. Taiteilijana hän haluaa herättää ajatuksia, ja inhokin on reaktio.

Fredrikinkadun projektista Hijoort ja Verneri Välimaa ovat kuulleet vain positiivista palautetta, ja yllättävääkin. Heidät on pysäytetty kadulla kymmenisen kertaa.

Oletteko te saaneet nämä aikaan?

Good job! Hienoa työtä!

Kiitos paljon!

Välimaa pitää sitä ”liikuttavana” ja ”mielenkiintoisena”. ”Mun mielestä se on aika epäsuomalaista, eikö vaikuta siltä?”

Maalaukset ovat liikkeiden ikkunoissa ainakin syksyn ajan, ja monet yrittäjät ovat kertoneet Välimaalle, etteivät poista niitä ikinä. Kolmen kuukauden mittainen projekti päättyy heinäkuun lopussa. Vielä parin liikkeen ikkunat ehtii maalata.

Björk Hijoort inspiroitui mattoliikkeessä väreistä ja symboleista. Ikkunamaalaus on kuin loisi omaa mattoa.

Aurinko valaisee Fredrikinkadun perjantaina 10. heinäkuuta. Mattocenterin sisäänkäyntiä kehystävissä laseissa näkyy mustia ääriviivoja, ja väriäkin.

Hijoort pukee ylleen punaisen haalarin. Eteisessä on tikkaat ja sangossa vettä välineiden puhdistusta varten. On siveltimiä ja tusseja.

Nuuskapurkit pitävät akryylivärisekoitukset raikkaina.

Akryylimaaleja eri sävyissä: valkoista, vihreää, vaaleanpunaista, sinistä… Hän sekoittaa niitä toisiinsa nuuskapurkeissa.

Ilme on keskittynyt, mutta rauhallinen. Lyhyitä siveltimien vetoja, sitten pidempi. Jäniksen turkki värittyy.