Ritva Hellstenin (vas.) kirjoittama uutuusromaani on vähintään kolmas, jota tämän sisaren Raija Siekkisen (oik.) elämä, työ ja tapaturmainen kuolema ovat inspiroineet.

Romaani

Ritva Hellsten: Raija. 265 s. Aviador.

Kotkalainen Raija Siekkinen (1953–2004) oli kautta aikain merkittävimpiä suomalaisia novellisteja, jonka tuotannon arvo tuntuu kasvaneen vuosi vuodelta – uusia taitavia novellintekijöitä kun ei nyttemmin kovin usein ilmaannu.

Siekkinen oli erittäin arvostettu myös kollegoidensa keskuudessa, mistä kertoo se, että tämä hänen sisarensa Ritva Hellstenin kirjoittama uutuusromaani on jo vähintään kolmas, jota hänen elämänsä, työnsä ja tapaturmainen kuolemansa tulipalossa ovat inspiroineet.

Siekkisen elliptinen, yksityiskohdissaan tarkka mutta keskeisiä teemoja kiertävä ja piilotteleva tyyli on houkutellut mysteerinnälkäisiä lukijoita, joiden mielikuvitusta kirjailijan elämän ja tuotannon yhteen kietoutuminen ruokkii.

Toisin kuin monet aikamme autofiktiokirjailijat, Siekkinen ei elämästään kirjoittamalla tuntunut niinkään paljastavan kuin kätkevän itseään – hänen novelleissaan ja pienoisromaaneissaan on loputtomia variaatioita ahdistavan ydinperheen ja ulkopuolisen tarkkailijan teemoista sekä tavallisesta elämästä pikkukaupungissa, matkoilla ja kesämökillä.

Vaikka yksityiskohdat, kertojanäkökulmat ja nimet muuttuivat, aina kyseessä tuntuu olevan saman naisen elämä. Myös kirjailijan kohtaloksi koitunut tuli saa konkreettisia ja symbolisia merkityksiä pitkin tuotantoa.

Toisin kuin Joel Haahtelan ja Fredrik Långin kymmenen vuoden takaiset romaanit, Raija ei puno ylimääräisiä juonia kohteensa ylle. Se on taitavasti rakennettu kronologinen romaani, joka alkaa kirjailijan kuolemasta ja kertoo limittäin hänen viimeisen vuotensa ja elämänsä tarinat. Tarina on siis kerrottu laveasti mutkat suoriksi oikaisten – pientä muotoa ja täsmäiskuja suosinut Siekkinen ei itse kirjoittanut elämästään näin.

Teoksen fiktiivisyyttä korostaa, että muiden kuin päähenkilön (joka esiintyy teoksessa vain pronominilla ”hän”) nimet on muutettu, ja kukaties mukana on myös hahmoja, joilla ei ole tosielämän vastinetta. Romaanin kirjoittaja itsekin, Raijan isosisko, esiintyy teoksessa nimellä Tuuli. Ratkaisu on onnistunut, sillä muuten romaania alkaisi luultavasti lukea kuin elämäkertaa.

Hellsten on kuvannut lapsuudenperhettään ja myös sisartaan aiemmissa romaaneissaan Orvot (2014) ja Lea (2017). Siekkinenkin teki niin käytännössä koko tuotannossaan, joten jotain ehtymätöntä kyseisen suvun dynamiikassa on.

Kyseessä lienee asetelman tavallisuus, tietty suomalainen juro selviytyjämentaliteetti, joka saa vanhemmat pakonomaisesti paimentamaan jälkikasvuaan kohti tasapainoista, taloudellisesti turvattua elämää. Tavoite osoittautuu kirjoissa kerta toisensa jälkeen harhaksi, ja lapset kasvavat omille teilleen arpia sieluissaan.

Koska Raijan proosa on paljossa – esimerkiksi pitkät sivulauseet, toteavat luontokuvaukset, puolipisteetkin – velkaa kohteensa ilmaisulle, on romaani harvinaisen rohkea yritys. Siekkisen tyylitaituruuteen ja vain olennaisen kertomisen taitoon Hellstenillä on nimittäin matkaa, mikä häiritsee etenkin alkupuolella.

Liian moni asia väännetään rautalangasta, lukija talutetaan kädestä pitäen perille. Tällaiset havainnot Raija Siekkinen olisi rakentanut kohtauksiksi tai esittänyt omaperäisemmässä muodossa: ”Kun hän jäi seitsemännelle luokalle, isän ja äidin merkitsevä vaikeneminen teki hänelle selväksi, kuinka kelvoton ja kiittämätön tytär hän oli.”

Alussa myös esitellään turhan nopeaan tahtiin Raijan elämän eri aikakausien ihmiset, mikä tekee kirjasta sekavan ennen kuin se asettuu uomiinsa.

Viimeistään puolenvälin jälkeen romaania huomaa lukevansa jo ahmien, ilokseen, ja niinpä sitä uskaltaakin suositella paitsi Siekkisen tuotannon ystäville, myös uusille lukijoille.

Jos porttiteoria toimii, romaani voi johdattaa lukijansa kovempiin aineisiin, kohteensa tuotantoon.