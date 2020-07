”Silloin kun teos on niin voimakkaan ikoninen kuten Mona Lisa, se kestää vaikka mitä.”

Näin toteaa Ateneumin intendentti Sointu Fritze Leonardo da Vincin maalauksesta. Optikkoliike Nissenin mainoksessa katsoja tunnistaa teoksen vahvasta pikselöinnistä ja sumennuksesta huolimatta.

Ikonisen maalauksen tunnistaa sumeanakin.

Vuonna 1507 valmistunut teos on nähty myymässä vuosien varrella lähes kaikkea mahdollista kahvikoneista sampooseen ja kuulokkeista mehuun. Viime vuosina se on nähty myös kantaaottavammissa ilmoituksissa esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnestyn ja syöpäpotilaita auttavan italialaissäätiö Fondazione ANT:in hyödyntäminä.

Syövän uhreja auttavan Fondazione Ant -yhdistyksen Mona Lisa -variointi.

Myös da Vincin Viimeistä ehtoollista on hyödynnetty lukemattomia kertoja. Sen käyttöä on joissain tapauksissa kuitenkin haitannut sen raamatullinen aihe. Maalauksen variointi on nähty uskontoa pilkkaavana.

Vuonna 2005 muotiyritys Marithé et François Girbaudin ehtoollista naismallein esittävä mainos kiellettiin Italian Milanossa – kaupungissa, jossa da Vincin alkuperäistä freskoa säilytetään. Myöhemmin Ranskassa katolinen kirkko voitti oikeusjutun. Päätöksen mukaan mainos oli uskonrauhan rikkomista.

”Seuraavaksi Kristus ristillä myy sukkia”, kauhisteli varioinnin mahdollisia seurauksia asianajaja Thierry Massis BBC:n mukaan.

Ranskalaisen muotitalon sekä Milanossa että Pariisissa kielletty mainos.

Da Vincin Mona Lisan ja Viimeisen ehtoollisen syntykausi renessanssi on mainoskäytössä erityisen suosittu.

Esimerkiksi israelilaisprofessori Amir Hetsroni totesi yli neljäsataa mainosta kattavassa tutkimuksessaan vuonna 2005, että renessanssi on edustetuin taidesuuntaus sekä israelilaisissa että yhdysvaltalaisissa mainoksissa.

”Tämä liittyy totta kai suoraan siihen, että klassikon asema ja tunnistettavuus pohjautuu loputtomaan toistoon”, Sointu Fritze toteaa.

Sointu Fritze

Noin 1300-luvulta 1500-luvulle ulottuvan tyylikauden teoksia on ehditty hyödyntää sekä kuvataiteen piirissä että sen ulkopuolella esimerkiksi viihteen saralla yhä uudelleen ja uudelleen, mikä tekee niistä hedelmällisiä varioinnin kohteita mainonnassa.

Samaan aikakauteen juontavat myös museoiden juuret. Renessanssin aikana esinekokoelmia alettiin järjestää sisällöllisesti, esteettisesti ja systemaattisesti, mikä loi pohjaa nykyaikaisten museoiden ja niiden kokoelmien synnylle 1700- ja 1800-luvuilla.

Vuosisatoja sitten esille nostetut taideteokset vaikuttavat meitä ympäröivään kuvastoon edelleen. Museoiden kokoelmilla ja näyttelyillä on ollut merkittävä rooli siinä, mitkä teokset päätyvät toistettaviksi ja ikonisiksi. Mona Lisa on esimerkiksi ollut Louvressa esillä jo vuodesta 1797.

Mona Lisaa on hiljattain hyödyntänyt myös Marli.

Museoiden arvokkaiksi määrittelemät teokset otetaan usein mainoksiin ilmentämään arvokkuutta (engl. prestige). Tämä todettiin myös Hetsronin tutkimuksessa.

”Aloja, jotka hyödyntävät tunnettuja teoksia eniten, ovat esimerkiksi muoti, kauneus, hajuvedet ja muut luksustuotteet. Jos taideteoksella on ikoninen status, ja se viittaa huikeaan laatuun ja perinteeseen, on siinä selvä hyöty brändille”, Fritze sanoo.

Taide on kautta aikojen ikuistanut kauneutta, mikä tietenkin sopii kauneus- ja hyvinvointituotteiden mainostamiseen.

”Kauneusihanteet, jotka kumpuavat antiikin harmoniasta saakka, näkyvät renessanssimestareiden teoksissa”, Ftritze sanoo.

Taiteen mainosvarioinnin toisessa ääripäässä on teosten humoristinen käyttö. Sointu Fritze mainitsee esimerkiksi Viimeisen ehtoollisen käytön rotanmyrkyn ja avautuvan taidekahvilan mainoksissa – jälkimmäisessä näkyy vain tyhjä pöytä.

Mortain Raticida-mainoksessa viimeiselle ehtoolliselle ovat kokoontuneet rotat.

Kuvilla leikittelyn mahdollistaa myös tunnettujen ja historiallisten taideteosten ikä. Kaikki ne vanhat teokset, jotka ovat tekijänoikeuksien suoja-ajan ulkopuolella, ovat käytettävissä, Sointu Fritze sanoo.

Esimerkiksi Suomessa tekijänoikeuksien suoja-aika on 70 vuotta taiteilijan kuolemasta. Renessanssitaiteen kohdalla tämä täyttyy helposti. Samoin renessanssia seuranneiden, myöskin mainosvarioinnissa suosittujen aikakausien barokin (n. 1600–1740) ja rokokoon (n. 1730–1785) kohdalla.

Uutta mainoskäyttö ei ole. Taiteen ja ilmoitusten saralla on ollut aina paljon päällekkäisyyttä ja vuorovaikutusta. Esimerkkinä toimivat muun muassa jugendin tai art noveau -aikakauden mainosjulisteet.

”1800-luvun taiteilijoista ranskalainen Henri de Toulouse-Lautrec teki mainoksia, joita me nykyajassa katsomme taiteena”, Fritze toteaa.

Toulouse-Lautrecin Moulin Rougen kabareeta mainostanut juliste vuodelta 1891.

Monen muunkin taiteilijan tausta on ollut mainosmaailmassa, ja näin on edelleen.

”Useilla on vielä toinen jalka siellä, mutta samaan aikaan he tekevät uskottavasti taidetta. Tällainen on esimerkiksi valokuvaaja Freddy Fabris”, Fritze sanoo.

Taideteoksesta voi museoiden ja gallerioiden ulkopuolella päätyä leviämään myös sen pieni yksityiskohta.

”Rafaelin Sikstiiniläismadonna on mielenkiintoinen tapaus. Siitä itse Madonna on saanut siirtyä syrjään yhdeksi madonnaksi muiden joukossa, mutta teoksen enkelit elävät aivan omaa elämäänsä”, Fritze sanoo.

Rafaelin maalauksen enkeliyksityiskohtaa on hyödynnetty irrallaan jo pitkään. Kuvassa yhdysvaltalaisen laardiyhtiön mainoskortti vuodelta 1890.

Enkelit ovat hyvä esimerkki kuva-aiheesta, joka on löytänyt tiensä mainosten lisäksi moniin eri tuotteisiin postikorteista uimapukuihin.

Rafael enkeleineen herättää pohdintaa siitä, kuka ja mikä taiteen kaanonissa nousee toisia korkeampaan rooliin.

Fritzen mukaan Rafael ja hänen teostensa arvostus olivat vielä 1800-luvulla Leonardon ja Michelangelon tasolla. 1900-luvulle tultaessa Rafaelin kiinnostavuus kuitenkin laski, eikä hänen teoksiaan ole varioitu läheskään yhtä paljon.

”Rafaelin teoksista vain Sikstiiniläismadonnan kerubit ovat jääneet meitä ympäröivässä visuaalisessa kulttuurissa ikonisiksi hahmoiksi. Toki myös itse madonna on ikoninen, mutta Rafaelin teokset eivät näy niin paljon”, Fritze sanoo.

Rafaelin Sikstiiniläismadonna on maalattu vuosina 1513–1516.

Fritzen mukaan Rafaelin asema kertoo siitä, miten eri tavoin eri aikakaudet katsovat ja arvottavat taidetta.

Kysymystä siitä, miten jotkin teokset ja taiteilijat päätyvät klassikkoasemaan, käsittelee myös Ateneumin Inspiraatio – nykytaide & klassikot -näyttely. Se tosin tarkastelee mainosten sijaan sitä, miten nykytaiteilijat ammentavat tunnetuista teoksista.

Näyttelyn teosluetteloa voi tarkastella myös pohtimalla sitä, mitä joukosta puuttuu. Fritze huomauttaa, että näyttelyssä ei ole esimerkiksi lainkaan Botticellia varioivia nykytaiteilijoita.

”Se liittyy siihen, että Botticelli ei ollut taiteen kaanonissa korkealla taidemuseoiden syntyessä 1800-luvulla. Vasta 1800-luvun lopussa ajan henki oli otollinen Botticellille”, Fritze sanoo.

Esimerkkinä ajan saatossa suosiotaan muuttaneesta taiteilijasta toimii myös alankomaalainen Johannes Vermeer.

”Suurin osa mainoksissa käytetyistä ovat olleet ikonisia taiteilijoita ja teoksia jo vuosisatojen ajan. Vermeer on yksi esimerkki taiteilijoista, jotka on löydetty verrattain myöhään”, Fritze sanoo.

1600-luvulla elänyttä taiteilijaa ylenkatsottiin hänen kuolemansa jälkeen, mutta hänet löydettiin uudelleen 1860-luvulla. Nykyään Vermeer ja etenkin hänen tunnetuin teoksensa elävät uutta kukoistusta mainos- ja viihdemaailmassa.

Tyttö ja helmikorvakoru -maalausta ei enää siirretä Mauritshuis-museosta toisiin näyttelyihin, mutta teosta varioitiin silti vuonna 2015 taidekuljetusyrityksen mainoksessa.

”On uskomatonta, kuinka valtavasti Tyttö ja helmikorvakorun suosio on noussut kirjan ja elokuvan myötä. Kulttipalvonta saattaa syntyä vasta 350 vuotta teoksen syntymisen jälkeen”, Fritze sanoo.

Vermeerin tavoin Alankomaiden kultakauden maalaustaidetta edustaneen Rembrandtin klassikkoteos on paljon näkyvillä nykyaikana.

”Tohtori Tulpin anatomianluento on niin tunnistettava, että mainosversioita on aivan valtavasti”, Fritze toteaa.

Rembrandtin Tohtori Tulpin anatomialuentoa on hyödynnetty myös Ateenan lentokentän maalauksessa vuonna 2013.

Israelilaistutkija Hetsronin tutkimus osoitti, että myös tuoreempaa taidetta varioidaan runsaasti. Kokonaisuutena moderni taide, eli tutkimuksen määrittelyn mukaan 1860-luvulta lähtien tehdyt teokset, edusti 44 prosenttia kaikesta yhdysvaltalaismainoksissa käytetystä taiteesta.

Ekspressionistisista teoksista mainoksissa on käytetty useimmin norjalaisen Edvard Munchin Huutoa. Sitä on hyödynnetty niin suklaa-, värikynä- kuin urheiluvaatemainoksissakin.

”Kukaan muu pohjoismaalainen taiteilija ei ole saavuttanut Munchin kaltaista asemaa”, Fritze sanoo.

Azerbaidžanilaisen urheilukaupan alennusmainoksessa Munchin maalauksen huutaja on vaihtunut kenkään.

Fritze nostaa paljon varioiduista, renessanssia tuoreemmista taiteilijoista esimerkeiksi myös Salvador Dalín, jonka teosten lisäksi varioidaan hänen maalaustensa tyyliä, sekä Vermeerin tavoin vasta kauan kuolemansa jälkeen arvostetuksi nousseen Vincent van Goghin.

Onko mahdollista arvioida jo nyt, kenen taiteilijan taide nousee tulevaisuudessa laajaan mainos- ja viihdekäyttöön?

Sointu Fritze arvioi, että naistaiteilijoiden työ tulee nousemaan näkyviin aiempaa laajemmin.

”Länsimaisen taiteen kaanon tulee muuttumaan seuraavien kymmenien aikana sillä tavalla. Varhaisten naistaiteilijoiden parista tulee jatkuvasti löytöjä: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi ja niin edelleen”, arvioi Fritze.

Viitteenä tästä voi nähdä esimerkiksi kotimaisten naistaiteilijoiden suosion.

”Jos puhutaan naisten vähän myöhemmin tekemästä taiteesta, niin suomalaiset naistaiteilijat ovat tällä hetkellä todella kysyttyjä maailmalla, Helene Schjerbeck tietysti etunenässä”, Fritze toteaa.

Suosiosta kertoo esimerkiksi Lontoon Royal Academy of Artsissa viime vuonna nähty, Ateneumin kanssa yhteistyössä tehty Schjerbeck-näyttely. Taiteilijan töitä on myös myyty korkein hinnoin muun muassa Sothebyn huutokaupassa. Fritze nostaa aiempaa tunnetuiksi nousseista taiteilijoista myös Ellen Thesleffin ja Tove Janssonin, joista jälkimmäinen tunnetaan nykyään myös muista töistään Muumien lisäksi.

Mainostenkin hyödyntämäksi klassikoksi nousemiseen kuluu kuitenkin aikaa.

”Jotta kuva toimisi mainonnassa ja brändäyksessä, sen täytyy olla suunnattoman tunnettu ja tunnistettava. Kestää kauan, ennen kuin teos saavuttaa ikonisen aseman. Vaatii valtavasti toistoa, toistoa ja toistoa, että status muodostuu”, Fritze sanoo.

Markkinointi ja luova yksityiskäyttö esimerkiksi meemeissä ovat vaikuttaneet osaltaan siihen, millä tavalla museot markkinoivat itseään ja museoitaan.

”Getty-museo Los Angelesissa on yksi esimerkki museosta, joka on ottanut sosiaalisen median todella ketterästi ja ennakkoluulottomasti haltuunsa.”

Fritze uskoo, että teosten leviäminen yhä helpommin saataville ja useampiin mainoksiin täydentää taiteen perinteisiä esitystapoja.

”Museo- ja taidehistoriamaailmassakin asenteet muuttuvat: Tietynlainen suojelu ja protektionismi, joka on leimannut suhtautumistamme siihen, mitä arvostamme ja mikä on elämäntyömme, on väistymässä. Tämä aika vaatii, että jaamme ja osallistumme”, intendentti toteaa.

Inspiraatio – Nykytaide ja klassikot -näyttely esillä Ateneumin taidemuseossa 20. 9. saakka. Inspiraatio-luentosarjan kolmas osa Ateneumin taidemuseossa to 3. 9. 2020 klo 17: Mona Lisa mehumyyjänä ja muita tapauksia. Ikonisten taideteosten käyttö mainos- ja viihdemaailmassa.