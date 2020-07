Muotilehti Voguen Britannian-painoksen päätoimittajana vuodesta 2017 toiminut Edward Enninful kertoo Twitterissä joutuneensa syrjityksi ihonvärinsä takia lontoolaiselle työpaikalleen saapuessaan.

Enninful oli kertomansa mukaan saapunut keskiviikkona toimistotaloon, kun sen vartija käski hänen käyttää kulkuväylänä lastauslaituria.

Twiitissään Enninful, 48, painottaa, että vaikka elämä koronakriisin osalta on palaamassa normaaliksi, maailman ei pitäisi taantua vanhoihin asenteisiin vaan muutoksen olisi vihdoin tapahduttava.

”Tämä osoittaa, että joskus ei ole väliä, mitä olet elämäsi aikana saavuttanut. Ensimmäinen asia, jonka perusteella jotkut ihmiset arvioivat sinut, on ihonvärisi”, hän kirjoittaa toisessa Instagram-päivityksessään.

Vogue-lehteä kustantava yhtiö Condé Nast kiiruhti Enninfulin mukaan erottamaan häntä ohjanneen vartijan.

Aiemmin heinäkuussa työstään lehdessä palkittu Enninful muistutti kiitospuheessaan ihonvärin vaikutuksesta työelämässä.

”Tekisin väärin, jos en huomauttaisi, että olen ensimmäinen musta, joka voittaa tämän palkinnon – ensimmäinen musta 40 vuoteen”, hän totesi tuolloin Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

”Monimuotoisuus on jo alkanut näkyä sivuillamme, mutta miten sen laita on työpaikallamme? Keitä palkkaamme? Keitä kannustamme? Keitä ylennämme? Miten kohtelemme ihmisiä toimistossamme? Kenellä on lupa päästä huipulle?”

Päätoimittajuuden kolme vuotta sitten vastaanottaessaan Enninful kertoi pyrkivänsä entistä monimuotoisempaan lehteen, jossa näkyvät muun muassa kehoiltaan erimuotoiset ja eri sosiaalisten lähtökohtien naiset.