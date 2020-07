Rooli The Outpostissa on Scott Eastwoodin uralla merkittävä käänne isompaan. Scott on näyttelijä-ohjaaja Clint Eastwoodin poika.

Sotaelokuva

The Outpost, ohjaus Rod Lurie, pääosissa Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom. 123 min. K16. ★★★

Clint Eastwoodin tiettävästi kahdeksasta lapsesta ainakin kolme on valinnut esittävän taiteilijan uran. Alison on näyttelijä, Kyle jazzmuusikko ja Scott tuntuu perivän isänsä pestin toimintasankarina.

Hänet on nähty jo useissa elokuvissa, mutta vasta The Outpost näyttää räätälöidyn Eastwoodin uran todelliseksi käynnistäjäksi isänsä jalanjäljissä.

Ohjaaja Rod Lurien (s. 1962) aiemmat valkokangaselokuvat ovat 1990- ja 2000-lukujen taitteesta, lukuun ottamatta Sam Peckinpahin Olkikoirien (1971) vaatimatonta uusioversiota vuodelta 2011. West Pointin sotilasakatemian käynyt ohjaaja-käsikirjoittaja on viime vuosina työskennellyt enimmäkseen televisiolle.

Ehkä sotilasakatemia on ollut yksi syy siihen, että Lurie on valittu Jake Tapperin kirjaan perustuvan The Outpost -elokuvan ohjaajaksi. Tapperin kirja on tositapahtumiin perustuva kuvaus talibanien ylivoimaisen hyökkäyksen kohteeksi 2009 joutuneesta amerikkalaisjoukkojen pienestä etuvartiosta lähellä Pakistanin rajaa.

Yhdysvaltojen armeija oli perustanut etuvartioasemia eri puolille Afganistania pitämään yhteyttä paikallisiin kyläläisiin ja estämään Pakistanin rajan yli tulvivia taistelijoita ja asekuljetuksia.

Kamdeshissa Hindu Kushin vuoristossa sijainnut etuvartio­asema oli poikkeuksellisen haavoittuva, koska sen sijainti oli valittu järjettömästi. Asema sijaitsi laaksossa ympärillään korkeat vuorenseinämät, joiden suojista talibanit saattoivat helposti tehdä hyökkäyksiä alas laaksoon. Lopulta he tekivät suurhyökkäyksen, josta amerikkalaissotilaat kuin ihmeen kaupalla selvisivät vain pienin tappioin.

Lurien elokuva on aika tyypillinen viime vuosien amerikkalainen sotaelokuva. Sen kuvaama tilanne johtuu sodanjohdon karkeasta virheestä, mutta sitä ja sen syitä ei lähdetä elokuvassa pohdiskelemaan. Kuvaus keskittyy rivisotilaiden selviytymiseen heille sälytetyssä mahdottomassa asemassa.

Mieleen tulevat väistämättä Ridley Scottin Isku Mogadishuun (2001) ja Peter Bergin Lone Survivor (2013), niin ikään tositapahtumiin perustuva elokuvat, joissa kuvio oli hyvin samanlainen.

Lurien ohjaus on pitkälti esimerkillistä. Hän ei jää junnaamaan mihinkään, vaan vie tarinaa johdonmukaisesti kohti sen kirjaimellisesti räjähtävää päätöstä.

Sotilaista piirretään no­peat henkilökuvat dialogin avulla, mutta vain pari heistä nousee esiin: Scott Eastwoodin esittämä kersantti Clint Romesha sekä Caleb Landry Jonesin näyttelemä, ikuisesti sopeutumaton Ty Carter.

Elokuvan asenne on enemmän realistinen kuin painokkaasti sodanvastainen. ”Voitto on sitä, että säilyy hengissä”, lohkaisee illuusioton Romesha.

Mutta The Outpostissa on lopulta kuitenkin liikaa tutusti käsiteltyjä tuttuja aineksia, kuten kliseistä jermuilua sekä avoimesti ihannoitua sankaruutta, jopa aluksi kielteisesti kuvatun Carterin taholta. Mutta ihmekös tuo, kun eloon jäänyt Carter on ollut mukana tuottamassa enimmäkseen Bulgariassa kuvattua elokuvaa.

Lopussa fiilistellään eloonjääneiden keräämillä urhoollisuusmitaleilla sekä kuullaan lopputekstien aikana heidän muistelojaan. Näkemystä Afganistanin sotaan tai amerikkalaisten osuuteen siihen ei The Outpost tarjoa.

Scott Eastwood on sinänsä mukava tuttavuus, ja näyttelijänäkin joustavamman ja ilmeikkäämmän oloinen kuin isäpappansa. Orlando Bloomin rooli kapteeni Keatingina ei ole paljon muuta kuin käväisy.