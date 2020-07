Seikkailu

Valhalla. Ohjaus Fenar Ahmad. Pääosissa Cecilia Loffredo, Roland Møller, Dulfi Al-Jabouri, Reza Forghani, Saxo Molthke-Leth. 105 min. K12. ★★

Piirtäjä Peter Madsenin vuonna 1978 luoma Valhalla on kotimaassaan Tanskassa suosittu sarjakuva. Tunnetuimmillaan se oli 1980-luvulla, jolloin Suomessakin julkaistiin useita Valhalla-albumeita. Sarjakuvasta tehtiin Tanskassa myös 1986 ensi-iltansa saanut pitkä animaatioelokuva.

Madsenin sarjakuvat sijoittuvat muinaisiin aikoihin ja pohjoismaisten jumaltarujen maailmaan. Päähenkilöitä ovat muun muassa äksy ja väkivahva ukkosenjumala Tor, kiero Loki, selvänäkijä Frigg sekä vanha ja viisas Odin.

Heidän kanssaan seikkailevat jumalten maailmaan Asgårdiin temmatut ihmislapset Ruusu ja Tjalf. Muina hahmoina kohdataan jättiläisiä, peikkoja ja muita taruhahmoja.

Vaikka Madsenin teokset ovat humoristisia koko perheen sarjakuvia, niissä on särmääkin. Lapsena pidin Valhalla-albumeista kovasti. Visuaalisesti ne edustavat Tinttien ja Asterixien kaltaista klassista eurooppalaista ligne claire -sarjakuvaperinnettä: selkeitä ääriviivoja ja kirkkaita värejä.

Uusi näytelty Valhalla-elokuva onkin sitten kaiken tämän vastakohta.

Ohjaaja Fenar Ahmadin, Madsenin sekä Adam Augustin kirjoittamassa juonessa Tor (Roland Møller) ja Loki (Dulfi Al-Jabouri) poikkeavat ihmisten maassa Midgårdissa tavallisen perheen vieraana.

Perheen poika Tjalf (Saxo Molthke-Leth) rikkoo Lokin yllyttämänä Torin antamaa käskyä, ja vihainen ukkosenjumala ottaa rangaistuksena hänet orjakseen Asgårdiin, korkealle yläilmoihin. Sinne päätyy salamatkustajana myös Tjalfin pikkusisko Ruusu (Cecilia Loffredo).

Jättimäinen Fenris-susi ja Utgårdin häijyt jätit uhkaavat Valhallaa, ja urheasta Ruususta tulee avain ennustetun jumalten valtakunnan tuhon eli ragnarökin estämiseen.

Elokuvan visuaalinen ilme on sarjakuvaan verrattuna hyvin synkkä.

Tarinaltaan ja hahmoiltaan elokuva on melko uskollinen saagan ensimmäisille albumeille. Tyyli sen sijaan on aivan jotain muuta. Ohjaaja Ahmadin tärkein inspiraatio on ollut taatusti Madsenin sarjakuvan sijaan Game of Thrones.

Elokuvan kuvallinen ilme on siis ylettömän tummanpuhuva. Harmaan sävyjä, usvaa ja yleistä synkkyyttä. Toisin sanoen se näyttää miltä tahansa viime aikojen muinaisfantasiafilmiltä tai historialliselta draamasarjalta.

Tylsää, eikä tarinakaan vedä. Jostain syystä sarjakuvan huumori on heivattu tyystin pois ja elokuvaa leimaa yrmyilevä tosikkomaisuus. Hahmotkin jäävät täysin yksiulotteisiksi pahvikuviksi. Ainoastaan Kvark-peikko (Reza Forghani) erottuu joukosta.

Teknisesti Valhalla on pätevä, eivätkä erikoistehosteet häpeä isompien tuotantojen rinnalla. Silti huomaa, ettei tanskalaiselokuvan budjetti ole Hollywood-tasoa. Suuria joukkokohtauksia ei nähdä, eikä kovin kummoisiin lavasteisiinkaan näemmä ole ollut varaa.

Ohjaajalleen Valhalla toiminee käyntikorttina, jolla voi yrittää päästä amerikkalaiselokuvien ja -sarjojen pariin. Katsomiskokemuksena se on yhdentekevä.