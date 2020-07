On kuin satoja tuhansia vuosia olisi kulunut maaliskuun puolivälistä, siitä hetkestä kun Jarvis Cocker vastasi puhelimeen Pariisissa.

Haastatteluhetkellä hän ei vielä tiedä, että vapuksi suunniteltu Beyond the Pale -albumin julkaisu siirretään ensin syyskuulle ja sitten heinäkuulle. Eikä sitäkään, että kesän kiertueesta, jonka keikoista yhden olisi pitänyt olla Helsingin Sideways-festivaaleilla, ei tule mitään. Eikä sitä, että pian hän lukee Tove Janssonin Kevätlaulu-novellia koronailtasaduksi Facebook-seuraajilleen.

Sen sijaan Pariisi, jossa Cocker on ollut tapaamassa 17-vuotiasta poikaansa, on maaliskuun puolivälissä vielä auki, Suomikin.

Molemmat menevät kiinni aivan pian, mutta sitä emme vielä tiedä. Cocker jännittää, pääseekö hän parin päivän päästä lentokoneella toiseen kotiinsa Lontooseen. Hän oli juuri kuullut ystävästään, joka oli hamstrannut kotiinsa ruokaa, eikä suostu koskemaan kodin ulkopuolella ovenkahvoihin ilman hansikasta.

”Ajattelin, että ehkei tässä ole mitään vakavasti otettavaa. Mutta ehkä sittenkin on”, Cocker sanoo.

Ehkä koronavirus ei olekaan mikään pikkuflunssa.

Jarvis Cocker tunnetaan yhä tietenkin Pulp-yhtyeestään, joka oli yksi brittipopin suurimmista 1990-luvun puolivälissä.

Cockerista tuli koko genren yksi arkkityyppi: lantiotaan keinuttava, paksusankaisissa silmälaseissa keikistelevä taidekoululainen, joka lauloi itsesatiirisesti ja neuroottisesti ihmissuhteista, sukupuolesta ja luokasta.

Jarvis Cocker esiintyi Pulpin kanssa Ruisrockissa suosionsa huipulla vuonna 1996.

Pulpin jälkeen hän on julkaissut kaksi soololevyä, joista molemmista on jo yli vuosikymmen aikaa. 2010-luvulla hän teki yhden albumin pianisti Chilly Gonzalezin kanssa sekä veti läpi yhden mittavan Pulpin comeback-kiertueen.

Hänen uusi, kuusihenkinen yhtyeensä Jarv Is sai alkunsa Islannissa vuonna 2017 soitetusta festivaalikeikasta. Yhtyeen tänään perjantaina ilmestyvän debyyttilevyn pohjapalaset ovat live-esityksissä.

Cocker siteeraa levyn Am I Missing Something -kappaletta.

”Do something new, or do something else. Tee jotakin uutta tai tee jotakin muuta. Mantra läpi levyn oli, ettei se saa kuulostaa kalpealta kaiulta Pulpista. Siksi vei aikaa saada levy ulos. Jos kuuntelet sitä nyt, tunnistat, että minä laulan, mutta muu on uutta.”

Jos joltakin Beyond the Pale tuntuu, niin jatkolta sille, mihin Pulp kaupallisesti flopanneella This Is Hardcore -levyllään vuonna 1998 jäi. Kappaleissa on Leonard Cohenin viimeisten levyjen raukeandramaattista kamaripoppia ja LCD Soundsystemin tanssirytmejä sekä itseironista jupinaa vanhenemisesta.

Help the aged, Cocker lauloi This Is Hardcoren singlellä. Nyt hän on 56-vuotias, mutta kieltäytyy käyttämästä sanaa vanha.

”Mieluummin kuin puhuisin ikääntymisestä sanoisin kehittyväni ja kypsyväni kuin hedelmä”, Cocker tarkentaa.

Vuonna 1998 Jarvis Cocker lauloi ”vanhusten auttamisesta”. Laulun kertoja tunnisti, että joskus hänkin harmaantuu.

”Pop syntyi 1950-luvulla sen ajatuksen pohjalta, että teineillä on hallussaan räjähtävää voimaa. Niiltä ajoilta on jäänyt ajatus, että popin pitäisi olla nuorille suunnattua.”

Vielä 1960-luvulla pop-piireissä pyörinyt kolmekymppinen oli pilkattavan vanha. Enää Cockerin kaltainen myöhäiskeski-ikäinen ei ole kummajainen, vaan papat rokkaavat loppuun asti.

”Me kaikki saamme uusia ajatuksia läpi elämämme, ja jotkut voivat pysyä tuotteliaina elämänsä loppuun”, Cocker sanoo.

”Leonard Cohenin Thank You for the Dance -levyä oli nauhoitettu pari viikkoa ennen hänen kuolemaansa. Samoin David Bowie teki Blackstar-albuminsa viimeisinä kuukausinaan. Vaikka he tiesivät kuolevansa, oli tärkeää käyttää se vähäinenkin aika luoden jotakin.”

1990-luvun puolivälin brittipopbuumi oli hetki, jolloin vaihto­ehtokulttuuri tunki valtavirtaan. Cocker toivoi, että jäädäkseen. Ilo jäi lyhytaikaiseksi.

Pian Oasis oli poseeraamassa pääministeri Tony Blairin bileissä. Valta ja huomio humalluttivat.

”Olin tosi pettynyt, kun vallankumousta ei tapahtunutkaan”, Cocker sanoo.

Hän kuitenkin uskoo yhä, että musiikki on väline, jolla on tarjota vaihtoehto ”valtavirtayhteiskunnalle”.

Hän on tyytyväinen siihen, että vuoden 2006 Running the World -kappaleesta tuli vuosien saatossa protestilaulu, jota yritettiin viime jouluna nostaa Britannian singlelistan ykköseksi. Konservatiivipuolue oli juuri voittanut vaalit, ja laulun mukaan maailmaa johtavat ”mulkut”.

Musiikin ei tarvitse aina olla noin eksplisiittisen poliittista tai status quota vastaan, Cocker sanoo. Beyond the Palekin on hänestä radikaali levy.

Antti Nylén on kirjoittanut Vihan ja katkeruuden esseissään (2007), että Jarvis Cocker ymmärtää heteromiestä niin täydellisesti, ettei se johda hyväksyntään vaan tuomioon. Vuoteen 2020 lauseen voisi päivittää lisäämällä sanan ”vanheneva”.

Uuden levyn ensimmäinen kappale on nimeltään Save the Whale, ja tuntuu selvältä, mihin viitataan sanoitusten valaalla, jolle kaikki on yhtä alamäkeä.

Cocker toppuuttelee hieman. Hän ei suunnitellut, että levyn nimen Beyond the Pale – vapaasti suomennettuna ”sopimaton” mutta kirjaimellisesti ”kalpeuden tuolle puolen” – tulkittaisiin viittaavan Yhdysvaltoja ja Britanniaa johtaviin etuoikeutettuihin valkoisiin miehiin.

”Olen tyytyväinen, että näin ajatellaan. Trump ja brexit johtuvat samanlaisesta myrkyllisestä nostalgiasta”, Cocker sanoo.

”Toivon, että Britannian ja Yhdysvaltojen tapahtumat olisivat vain vanhentuneiden ajatusmallien kuolonkorinoita.”

Mutta mitä tilalle. Kokeillaan klassikkoa. Uskotko yhä rakkauteen, Jarvis Cocker?

”Joo.”

”Kyllä.”

Cockerin äänestä kuulee kummastuneen katseen.

”Ilman rakkautta elämä olisi tosi kauheaa. Asiat, jotka tapahtuvat yhteiskunnassa nyt, polarisaatio ja jatkuvat konfliktit, ne kertovat siitä, ettei rakkautta ole tarpeeksi”, hän sanoo.

”Meidän täytyisi oppia hyväksymään toistemme erilaisuus. Tärkeintä on yrittää elää muiden kanssa sivistyneesti.”

Mutta entä nuoriso, joka tuntuu nostavan jalustalle vallankumousta ja konfliktia? Onko tässä nyt ”kypsynyt” mies puolustelemassa omia etujaan?

”Täytyy taistella, että saa epäkohtia esiin”, Cocker sanoo.

”Mutta jos politiikasta tulee kaikki sinun elämässäsi, elämässäsi on jotakin vikaa.”