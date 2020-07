Skotlannin BBC:n tuottama Tukalat paikat kuuluu sarjoihin, jonka voisi jättää kesken jo alkumetreillä.

Ensin se vaikuttaa hirtehiseltä komedialta. Riitelevät veljekset ovat palaamassa juhlista kotiin, vähän huppelissa, ja auto osuu vanhaan mieheen. Vanhus kuolee, veljekset panikoivat ja päätyvät peittämään tekonsa. He kantavat miehen hänen kotitaloonsa ja häipyvät paikalta.

Oikeastaan päätös on vain toisen veljen, Maxin. Max on juristi, jonka koko ura olisi vaakalaudalla, jos kuolemantuottamus paljastuisi. Jake olisi ilmoittautunut suoraan poliisille.

Jake on uratietoisen veljensä vastakohta: vinyylilevykauppaa pyörittävä keski-ikäinen sinkkumies, jonka elämä ei ole kulkenut eteenpäin sen jälkeen, kun bändihommat kuivuivat kasaan joskus 1990-luvulla.

Jake ja Max ovat siis kuin brittikomedian parivaljakko, joka joutuu liriin. Sitä korostaa myös nimen huono suomenkielinen käännös. Sarjan alkuperäinen nimi on ytimekkäästi Guilt, syyllisyys. Juuri siitä sarjassa on kysymys, ja syyllisyys koskettaa jokaista sarjan henkilöä monella eri tavalla ja tasolla.

Neliosaisen sarjan asetelma ja koko tyylilaji alkavat muuntua toisessa jaksossa, ja siitä lähtien siihen myös jää koukkuun. Huumorista ei ole pian jäljellä enää juuri mitään, ja yllätyksiä on edessä jokaisen mutkan takana.

Pysyvää on vain Max, joka yrittää nousta alhostaan aina uudelleen ja uudelleen toistaen samoja lauseita: asia selviää kyllä, tämä menee ohi, kohta olemme taas vapaita. Max on viimeinen, joka takertuu kulisseihin. Hänellä on vaimo ja kaunis talo, mutta samaan aikaan myös vaimo alkaa kyseenalaistaa heidän elämäänsä, täysin tietämättömänä umpikujasta, johon Max on ajautumassa.

Veljesten lisäksi myös sivurooleissa riittää seuraamista. Viinaanmenevä salapoliisi Kenny (Emun Elliot) säilyttää koomisuutensa loppuun saakka, mutta hänestä sukeutuu sankari. Naapurin vanha rouva (hyytävä Ellie Haddington) on taitava juonittelija, Amerikasta muut­taneessa veljentyttäressä (Ruth Bradley) on jotakin epäilyttävää.

Monesta sarjasta tuttu Mark Bonnar tekee loistoroolin Maxina, kuten myös Jakea näyttelevä Jamie Sives.

Skotlantilainen Neil Forsyth on kiihdyttänyt pilkuntarkan käsikirjoituksensa kierroksia ilman itsetarkoituksellista nokkeluutta.

Hurjasta tapahtumaketjusta huolimatta ytimessä on tunnistettavaa käyttäytymistä ja uskottavia ihmisten välisiä suhteita. Syyllisyys on tuttu tunne.

Tukalat paikat, TV1 klo 21.00 ja Yle Areena. (K12)