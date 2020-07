Näyttelijä Tarmo Manni kaleidoskoopissa vuonna 1979.

”Minun täytyy saada puhua teidän koiranne kanssa.”

Milloin ihminen sekoaa? Mistä sen tietää? Raja on hiuksenhieno, ja se ylitetään vähitellen.

Teatteri on hetken taidetta, joka on tarkoitettu koettavaksi livenä. Kuunnelma on teos, jota ei ole sidottu preesensiin, ja joka parhaimmillaan kestää ajan hammasta vuosikymmenestä toiseen.

Joskus kuitenkin käy niin, että teatteriesityksestä tehdään niin pätevä radioadaptaatio, että teatteri jää elämään sen kautta.

Tarmo Mannin (1921–1999) Kansallisteatterissa 1980-luvulla esittämää monologia Nikolai Gogolin Mielipuolen päiväkirjasta pidetään yhtenä hänen parhaista rooleistaan.

Leena Häkkinen ja Taina West ohjasivat sen kuunnelmaksi vuonna 1994.

Heittäytyvän eläytymisen ja ylinäyttelemisen välinen raja on veteen piirretty viiva.

Manni pysyy viivan ensin mainitulla puolella. Hän ei lue tekstiä vaan sukeltaa siihen koko kehollaan.

Gogolin tarina järkensä menettävästä virkamiehestä on samaan aikaan syvän surullinen ja aivan tolkuttoman hauska.

Jutun nerokkuus piilee siinä, että yleisön on aivan mahdotonta hahmottaa, mitä tapahtui todella ja missä vaiheessa sukellettiin lopullisesti nimineuvosparan pääkopan sisäpuolelle.

