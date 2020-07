Romaani

Tom Malmquist: Ilma joka meitä ympäröi (All den luft som omger oss), suom. Outi Menna. S & S 347 s.

Ruotsalainen runoilija Tom Malmquist teki suuren läpimurron romaanikirjailijana esikoisromaanillaan Joka hetki olemme yhä elossa. Se on tosipohjainen kertomus Malmquistin avopuolison Karinin äkillisestä kuolemasta leukemiaan tämän ollessa viimeisillään raskaana. Livia-tyttö syntyi, mutta Karin ei koskaan ehtinyt nähdä tytärtään.

Myös Malmquistin toinen romaani luotaa hänen omia muistojaan. Ilma joka meitä ympäröi on rakennettu dekkarin tapaan, mutta vaikka sen keskiössä on murhamysteeri, se ei ole dekkari. Se on romaani yksinäisyydestä, kaipuusta ja tarpeesta tehdä tiliä lapsuuden muistojen kanssa.

Kirja alkaa siitä, kun Tom lainaa äidiltään lautasia Karinin syntymäpäiväjuhlia varten. Eräs lautanen on kääritty paikallislehden sivuun vuodelta 1991. Kun Tom vilkaisee sivua, hän huomaa, että siinä kerrotaan murhatapauksesta, joka aikoinaan kovasti kiehtoi 13-vuotiasta Tomia.

Vaatimatonta elämää viettänyt postin työntekijä löytyi julmasti murhattuna luolasta lähellä lähiötä, jossa Tom lapsena asui. Murha ei koskaan ratkennut, mutta se jäi vaivaamaan Tomia. Kuka oikeastaan oli Mikael K, kuka hänet murhasi ja miksi?

Lehtileike herättää Tomin kiinnostuksen uudestaan ja hän alkaa toden teolla penkoa tapausta. Tutkimus venyy usean vuoden mittaiseksi. Karin kuolee ja Tom jää Livian yksinhuoltajaksi, mutta Mikael K:n kohtalo ei jätä häntä rauhaan. Tom haastattelee murhaa tutkineita poliiseja, Mikaelin sukulaisia ja työtovereita ja lukee loputtomasti tutkintapöytäkirjoja.

Viimein hän löytää itsensä hautausmaalta, jossa Tomin hautakivi on hautaoikeuden päätyttyä jo siirretty murskattavaksi.

Mysteeri ei ratkea, mutta Tomille alkaa piirtyä kuva yksinäisestä ja onnettomasta miehestä, joka mahdollisesti osti itselleen kuolinapua koska ei halunnut enää elää. Samalla Tom tekee matkan omaan lapsuuteensa Tukholman lähiössä, ruotii muistojaan ja suhdettaan etäiseen urheilutoimittajaisäänsä. Sekä toki ajatuksiaan Karinin kuolemasta.

Ilma joka meitä ympäröi laajenee henkilökohtaisista muistoista ja raa’asta murhatapauksesta yleisinhimilliseksi kuvaukseksi lohduttomasta yksinäisyydestä sekä niistä elämän kolhuista ja pettymyksistä, joita on vaikea kantaa. Tom selviää Karinin kuolemasta pienen Livian ja kirjallisen työnsä avulla, mutta Mikael K ei omasta tuskastaan selvinnyt ilman epätoivoista ratkaisua.

Ilma joka meitä ympäröi kulkee Tomin etsiväntyön kautta pitkän ajan dekkarin hengessä. Lukija melkeinpä alkaa odottaa, että Tom saisi selville, kuka Mikael K:n tappoi. Loppupuolella viimeistään selviää, ettei siitä ole kyse, kun taitavan eleettömästi sommitellun romaanin pohjimmiltaan eksistentiaalinen luonne käy selväksi.