Romaani

Ottessa Moshfegh: Vuosi horroksessa (My Year of Rest and Relaxation). Suom. Kristiina Drews. Aula & co. 254 s.

”En pysty nimeämään mitään yksittäistä tapahtumaa, joka olisi ollut syynä päätökseeni vaipua horrokseen”, sanoo nimetön päähenkilö Ottessa Moshfeghin romaanissa Vuosi horroksessa.

Tavoite on selvä: nukkua niin paljon kuin mahdollista. Ajatuksena on, että uni toimii voimistavana kotelona, josta päähenkilö sitten aikanaan kuoriutuu vahvempana, onnellisempana ja tasapainoisempana, valmiina kohtaamaan kovan ja kaoottisen maailman.

Maailmalta pakeneminen ei toki ole mikään uusi ajatus sen paremmin kirjallisuudessa kuin todellisuudessakaan. Suomennoksen osuminen koronakuukausiin tuntuu silti erityisen ajankohtaiselta: pieni lepo todellisuudesta houkuttaa varmasti itse kutakin juuri nyt.

Vuosi horroksessa on ensimmäinen suomennettu teos yhdysvaltalaiselta Moshfeghilta (s. 1981), ja lisää sopii toivoa. Vuonna 2015 ilmestynyt romaani Eileen sai Hemingway-palkinnon ja oli Booker-ehdokkaana. Kesäkuussa Yhdysvalloissa ilmestyi Moshfeghin kolmas romaani Death in Her Hands, ”uudenlainen murhamysteeri”, joka on kirjoitettu ennen Vuosi horroksessa -kirjaa. Lisäksi hän on julkaissut pienoisromaanin McGlue (2014) ja novellikokoelman Homesick for Another World (2017).

Päähenkilö on nuori, rikas, valkoihoinen ja kaunis newyorkilaisnainen, jonka vanhemmat ovat kuolleet – isä syöpään, äiti alkoholismiin. Suhde vanhempiin on ollut parhaimmillaankin etäinen. Näiden kuoltua päähenkilön ihmissuhteet rajoittuvat hyväksikäyttävään on-off-poikaystävään Trevoriin ja opiskeluaikojen ystävään Revaan, josta päähenkilö ei ole oikeastaan koskaan pitänyt.

Reva on aikakauden elokuvien ja sarjojen parhaan ystävän karikatyyri, päähenkilöä pyöreämpi, köyhempi ja rahvaanomaisempi, jatkuvasti puhuva ja uskollinen kuin koiranpentu.

Päähenkilö puolestaan toteaa kerta toisensa jälkeen olevansa laiha ja vaalea ja näin ollen aivan poikkeuksellisen kaunis. Hän vertaa itseään milloin kehenkin huippumalliin tai näyttelijään ja kertoo hyötyvänsä ulkonäöstään.

Samalla ruumis on päähenkilölle esine, eikä kovin kallisarvoinen sellainen. Jossain määrin unen voikin nähdä kapinana fyysistä olemassaoloa ja ulkomaailman (naisen) keholle asettamia vaatimuksia kohtaan. Tässä Vuosi horroksessa vertautuu Han Kangin Booker-palkittuun Vegetaristiin.

Moshfegh on taitava rakentamaan ristiriitaisia, epämiellyttävyydessään samaistuttavia ja monin paikoin epäluotettavia henkilöhahmoja.

Vuosi horroksessa -teoksessa monin tavoin ihmisvihaajan perikuvaksi asemoituva päähenkilö luonnehtii itseään toistuvasti kylmäksi ja tunteettomaksi ja kertoo vanhempiensa kuolemastakin ensimmäisen kerran kuin ohimennen. Toisaalta hän kuitenkin kokee olevansa liian herkkä lukeakseen uutisia, katsoakseen televisiota tai ollakseen ylipäätään tekemisissä maailman kanssa. Hän katsoo samoja elokuvia yhä uudestaan ja uudestaan VHS-kaseteilta, jotka edustavat jo kirjan tapahtuma-aikaan vanhentunutta teknologiaa.

Varsinainen tie maailmasta pois on kuitenkin lääkearsenaalissa, johon päähenkilö saa jatkuvaa ja erittäin kyseenalaista täydennystä keltaisilta sivuilta löytyneen, vastuuttoman – ja hahmona vastustamattoman herkullisen – tohtori Tuttlen kautta. Päähenkilö toistelee monimutkaisten cocktailiensa sisältöä kuin mantraa: ”Ambien, Rozerem, Ativan, Xanax, tratsodoni, litium. Seroquel, Lunesta. Valium.” Erityisen vaikuttavaksi osoittautuu keksitty Infermiterol, jota otettuaan päähenkilö kadottaa muistinsa kolmeksi päiväksi.

Herätessään hän etsii johtolankoja kadonneisiin päiviin. Päällä on uusi valkoinen kettuturkki, tukka on leikattu, bikinirajat vahattu ja nurkat ovat täynnä jäätelöpakkauksia. Jäljistä päätellen päähenkilö on huumattuna kuin toinen persoona, ulospäinsuuntautunut, nautinnonhaluinen ja huoleton.

Kirjaa voi lukea allegoriana nykyelämän monikerroksiselle turtuneisuudelle, jossa erilaiset ärsykkeet toimivat kuin soma-huume Aldous Huxleyn Uljaassa uudessa maailmassa.

Toisaalta 2000-luvun alkuun sijoittuva Vuosi horroksessa on myös viiltävä parodia ulkonäkö- ja statuskeskeisestä elämäntavasta, jota esiteltiin ihannoiden muun muassa aikakauden hittisarjassa Sinkkuelämässä. Nykyään New Yorkiin sijoittuvissa tv-sarjoissa nähdään jo muutakin kuin merkkilaukkuja ja laihoja valkoisia ihmisiä, mutta kilpailuyhteiskunnan lainalaisuudet ovat edelleen samat. Ihmiselle kestämättömät, kirja tuntuu sanovan.

Samalla Vuosi horroksessa kaartuu kohti erään aikakauden loppua: syyskuun 11. päivän terrori-iskua vuonna 2001.

Moshfegh rakentaa teostaan taitavasti alun pintapuolisen hutun korostamisesta yhä mustemmille ja absurdimmille kierteille. Kristiina Drewsin varmaotteisen hienovireinen suomennos tavoittaa Moshfeghin lakonisen humoristisen kielen sävyt kirkkaasti ja saumattomasti. Erityismaininta on annettava myös Sanna-Reetta Meilahden typografiaan nojaavalle kannelle, joka kuvastaa kirjan tunnelmaa jopa alkuperäistä kantta paremmin.