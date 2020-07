Arkkitehtuuri

Olemmeko kaikki antiikin kreikkalaisia? Matkoja kulttuurin juurille. Näyttely ja samanniminen Timo Tuomen kirja. Arkkitehtuurimuseo, Kasaminkatu 24, 23.8. asti.

Timo Tuomen kirjanen Olemmeko kaikki kreikkalaisia? päättyy hilpeyttä herättävään rinnastukseen: kuvapariin Kuhmoisten kulttuuri­talosta Kuhmolasta, tässä yllä, sekä Ateenan Parthenonin raunioista, alla. Sama kuvapari on myös Arkkitehtuurimuseon pienessä näyttelyssä, jonka Tuomi on kuratoinut.

Ateenan Parthenon, kuvattuna vuonna 1989.

Kuvaparin tarkoitus lienee herättää oivallus, että Kreikan antiikin arkkitehtuuri pylväikköineen sekä maisema- ja mittasuhteineen vaikuttaa edelleen kaikkialla, tiedostimmepa sitä tai emme.

Antiikin perintö näkyy ympärillämme – eikä ainoastaan 1700–1800-luvun vaihteen tai 1920-luvun klassismissa, vaan myös modernistien kuten Alvar Aallon tai Uno Ullbergin töissä.

Miksi arkkitehtien matkat sitten ovat tutkimuksen ja näyttelyiden aiheina toistuvasti? Aikaisemmin esimerkiksi Hilding Ekelundin (1893–1984) matkoilla syntyneistä piirroksista ja matkakertomuksista on järjestetty museonäyttely (2004).

Viime vuonna ilmestyi italialaisen tutkijan Antonello Alicin tutkimus Alvar Aallon (1898–1976) Italian matkoista. Arkkitehtuurimuseon pääsalin näyttelyssä on analysoitu myös Uno Ullbergin (1879–1944) matkojen merkitystä hänen työskentelylleen.

Arkkitehtuurimatkailussa on kyse tilakokemuksesta. Kuvat eivät pysty tätä olennaista elementtiä arkkitehtuurin arvioinnissa välittämään. Tiloissa on oleskeltava, ne on koettava ja nähtävä myös suhteessa ympäröivään maisemaan.

Aarne Ervi Poseidonin temppelillä Sunionin niemellä, valokuva 1961.

Antiikin kreikkalaisten arkkitehtuuria on paljon myös Etelä-Italiassa, sekä Apuliassa, Sisi­liassa, Salernossa että Campa­niassa, olihan siellä kreikkalaisten siirtokuntia ennen ajanlaskumme alkua. Tutkimukset esimerkiksi Italian Pompeijissa kumosivat harhaluulon kreikkalaisen antiikin taiteen värittömyydestä. Monet arkkitehtien antiikkimatkoista onkin tehty paitsi Kreikkaan, myös Italiaan.

Ritarihuoneen ja monien kirkkojen suunnittelija G. T. P. Chiewitz (1815–1862) oleskeli Kreikassa kaksi vuotta 1830-luvun alussa, ja hänen matkoiltaan on säilynyt mittauksia ja akvarelleja. Mittaaminen ja piirtäminen, ny­kyään myös valokuvaus, kuuluivat arkkitehtien tutkimus­matkoihin.

Usko Nyström opetti rakennustaiteen historiaa ja pani oppilaansa kyllästymiseen asti kopioimaan antiikkia harjoitustöissään. Hän kuten seuraajansa Hilding Ekelund matkustivat mittanauhan ja vesivärien kanssa Kreikassa aikana, jolloin sieltä vielä ryövättiin estämättä historiallista esineistöä matkamuistoiksi.

Yksi Kreikka-suhteiden merkkipaalu on 1920-luvulla maassa matkustelleen Eero Saarisen Ateenan lento­terminaali, joka valmistui Saarisen (1910–1961) kuoleman jälkeen 1960-luvulla.

Terminaali suljettiin huonokuntoisena vuonna 2001, mutta se on suojeltu kulttuuriperintömonumenttina ja kunnostetaan ehkä näyttelytilaksi.