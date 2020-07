”Perhe on usein esillä ja aikuisten kirjoissa pääroolissa keski-ikäinen ukko, jolla on jotain ongelmia”, Roope Lipasti kertoo kirjoistaan.

Roope Lipasti on kirjoittanut kirjoja aikuisille ja lapsille, näytelmiä ja oopperalibrettoja, kuunnelmia ja pakinoita ja jopa sarjakuvia – siis ihan kaikkea, vai kuinka?

”No, runous ei ole minun juttuni, paitsi nuoruuden häpeälliset näpertelyt. Ja tavallaan ooppera on lähellä sitä. Olen niin käytännöllinen, etten ole kirjoittanut myöskään novelleja. Romaaneilla ei rikastu, mutta novellejahan ei osta kukaan”, Lipasti miettii.

Kun näppäimistöstä ropisee niin monenlaista, kuvittelisi helposti, että Lipasti on kirjoittanut intohimoisesti jo lapsesta saakka. Hän sanoo kyllä kuluttaneensa innokkaasti kirjoja ja kirjastoja, mutta kiinnostui kirjoittamisesta vasta lukiossa.

Kiva äidinkielenopettaja sai Lipastin innostumaan. Hänestä tuli kotimaisen kirjallisuuden opiskelija ja Turun ylioppilaslehden päätoimittaja. Hän kirjoitti paljon juttuja Turun Sanomille ja freelancerina minne vain.

”Kun teki aikansa toimittajan hommia, alkoi kiinnostaa kokeilla jotain lehtijuttua pitempää. Niin minusta tuli kirjailija.”

Ensimmäinen Vilhelmiina-lastenromaani ilmestyi vuonna 2006. Viikinki-trilogia on saanut palkintoja ja aikuisten esikoisromaani Rajanaapuri (2012) oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon kymmenen parhaan ehdokaslistalla.

”Neljän lapsen kanssa luettiin paljon iltasatuja. Maailma on täynnä lastenkirjoja, hyviä ja huonoja. Päätin kokeilla, osaisinko kirjoittaa itsekin niitä”, Lipasti sanoo.

Lipasti suhtautuu kirjalliseen työhönsä ammattilaisen ottein. Hän ei pönötä taiteen jalustalla, vaan asennoituu tekemisiinsä rennosti, puhuu romaaneista samaan sävyyn kuin kevyemmistä töistä.

”Kirjoitan erilaisia juttuja, mutta toisaalta ajattelen, että kaikki kirjoittaminen on samaa. Kaikessa kerrotaan aina tarina. Säännöt vain vaihtelevat vähän. Kun niin ajattelee, hyppiminen lajista toiseen on aika helppoa.”

Kirjailija kertoo tositarinan. Sukulaistytöt voimistelivat ja äkkiä yksi heitti tuosta vain voltin ilmassa. Lapsi itse suhtautui temppuun tyynesti ja tokaisi, että sehän on vain kuperkeikka, mutta korkeammalla.

”Kun pyydettiin kirjoittamaan oopperaa, kysyin haittaako, etten ole koskaan käynyt oopperassa. Olin minä oikeasti pari nähnyt. Vilkaisin Mozartin juttuja, jotka ovat maailman idioottimaisimpia tarinoita. Ajattelin, että kyllä minä tuohon pystyn. Oopperahan on vain laulettu näytelmä.”

Vaikka kirjoittamisen lajit ovat Lipastille enimmäkseen tasa-arvoisia, hän myöntää, että jotkut ovat raskaampia kuin toiset, vaativat enemmän työtä.

”Lastenkirjat ovat kevyitä ja siksi mukavia, aikuisten romaanit taas isoja ja työläitä ja siksi tavallaan arvostan niitä. Kun vääntää vuoden romaania itku kurkussa, on kiva, että samaan aikaan on kesken vaikka lastenkirja. Siksi on hienoa tehdä monenlaista.”

Suurta osaa Lipastin laajasta tuotannosta yhdistää huumori. Hän katsoo mielellään maailmaa sen läpi, mutta muistuttaa, ettei se ole koko totuus.

”Joskus ärsyttää, kun kirjailijoita pannaan lokeroihin. Kirjoissani on muutakin kuin huumoria. Ne käsittelevät vanhenemista, avioeroja, ihmissuhteita ynnä muita vakavia aiheita. Perhe on usein esillä ja aikuisten kirjoissa pääroolissa keski-ikäinen ukko, jolla on jotain ongelmia.”

Tänään 50 vuotta täyttävä keski-ikäinen Lipasti harkitsee sukeltavansa seuraavaksi historiaan. Aiemmin hän on käsitellyt aihetta Virtasen historia -kuunnelmasarjassa ja Viikinki-lastenkirjoissa. Mutta nyt kutkuttaisi historiallinen romaani.

”Viikinki-sarjassa asiat ovat suunnilleen oikein sikäli kuin 1000-luvusta tiedetään. Historia vaatii taustatutkimuksia ja on siksi vaivalloista, mutta toisaalta ihmiset ovat olleet aina samanlaisia ja heistä kirjoitan. Ehkä olen nyt kasvanut niin, että voin tyydyttää himoni historiaan.”