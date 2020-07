Heinäkuun alussa brittinäyttelijä Jodie Comerin ympärillä kuohui. Menestyssarja Killing Even tähden huhuttiin seurustelevan republikaanin kanssa.

”Jodie Comer is cancelled”, Twitterissä useat julistivat ja odottivat yksityisyyttään varjelevalta Comerilta selitystä, anteeksipyyntöä, kunhan nyt jotain.

Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka puolestaan perustuu niin sanottuun ”call out -kulttuuriin”. Molempien perusajatus on yksinkertainen: henkilö nostetaan netissä esille ja yritetään saada vastuuseen sanomisistaan tai tekemisistään, joita arvostelijat pitävät ”ongelmallisina”.

Cancel-kulttuurissa pyritään nimenomaan boikotointiin, ja usein seurauksena on, että vaikutusvaltainen henkilö menettää esimerkiksi työpaikkansa.

Myös Comerin tapauksessa osa halusi, että hänet poistetaan sarjan tulevalta kaudelta, koska Donald Trumpin puolueen kannattajan kanssa seurusteleva ei voisi kriitikoiden mukaan näytellä homoseksuaalia hahmoa.

Pettyneillä faneilla ja kriitikoilla on epäilemättä vahva kiintymyssuhde Comeriin ja sarjaan. Mutta kuinka paljon he häntä ja hänen älykkyyttään arvostavat, jos ovat valmiita mitätöimään hänet täysin sen perusteella, kenen kanssa hänen huhutaan seurustelevan? Tässä ajattelussa kumppani käytännössä määrittelisi myös sen, mitä Jodie Comer on ja ajattelee. Ikään kuin kumppanilla olisi myöskään mitään tekemistä Comerin näyttelemisen kanssa.

Jos cancel-kulttuurin on tarkoitus olla edistyksellistä, niin tässä tapauksessa edistyksellisyyttä ei ole hitustakaan. Olisi hienoa mainita tässä jokin tuore esimerkki julkkismiehestä, joka on tuomittu kumppanivalintansa perusteella, mutta eipä tule mieleen.

Toistaiseksi on vaikea arvioida, vaikuttaako Comerin ympärillä ollut lietsonta hänen uraansa mitenkään, eli onko hän ”cancelled”. Näyttelijä ei ole kommentoinut asiaa, ja medioissa on kirjoitettu Comeria puolustavia puheenvuoroja.

Comerin tapaus on vain yksi monista esimerkeistä, joka latistaa niitä hyviä puolia ja päämääriä, joita cancel-kulttuurissa on ollut.

Nyt siitä uhkaa tulla vain helppo lyömäase, jolla nettiaktivistit hakevat nopeaa tyydytystä vaikeisiin tunteisiin. Kun ihminen pettyy idoliinsa, hän tuntee kognitiivista dissonanssia, ristiriitaisia ja ikäviä tunteita. Helppo ratkaisu vaikeisiin tunteisiin on painaa cancel-nappia.

Cancel-kulttuurin hyviin puoliin on kuulunut se, että jos aiemmin suojeltuja, vaikutusvaltaisia henkilöitä halutaan saada vastuuseen, niin tarvitaan myös poikkeuksellisia keinoja.

#Metoo-kampanja muutti maailmaa. Silloin pato murtui pitkään hautuneen epäoikeudenmukaisuuden ja hyväksikäytön tieltä. Elokuvatuottaja Harvey Weinstein saatiin oikeuteen vastaamaan teoistaan ja tuomittiin. Ihmiset uskalsivat alkaa puhua julkisesti kohtaamastaan häirinnästä. Weinstein oli todellakin cancelled.

Harvey Weinstein

Julkisia tuomioita alkoi tulla monille muillekin ihmisille, joita haluttiin saada vastuuseen. Käytännössä yksi tyydyttävä ratkaisu on se, että jossain vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö eroaa tai saa potkut.

Kun jokin keino huomataan tehokkaaksi, sitä on myös aika helppo alkaa käyttää hyväksi. Youtubessa ContraPoints-kanavalla cancel-kulttuuria verrataan giljotiiniin. Julkinen tuomio, josta saattaa tulla vain viihdespektaakkeli muiden joukkoon.

Niel Golightly

Teollisuusyhtiö Boeingin viestintäpäällikkö Niel Golightly joutui eroamaan hiljattain 33 vuotta vanhan artikkelin vuoksi. Hän kirjoitti sen ollessaan Yhdysvaltain armeijan palveluksessa. Vuonna 1987 julkaistussa jutussa Golightly kirjoitti naisten asepalvelusta vastaan. Suomessa naisille vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi vuonna 1995.

Golightlyn mielipide oli todella pöhkö ja misogynistinen, mutta aikanaan tuskin kovin poikkeuksellinen. Kuka tahansa meistä saattaa muuttaa mieltään yli 30 vuodessa. Golightly irtisanoutui mielipiteestään, mutta homma oli jo lipsunut käsistä.

Tässä tullaan cancel-kulttuurin ydinongelmaan: se on muuttunut laiskaksi, koska keino on niin tehokas. Muuttuuko maailma paremmaksi yhdet potkut kerrallaan, vai olisiko kuitenkin niin, että joku vain sai potkut? Häviääkö organisaation naisviha yksien potkujen myötä, vai voisiko ongelma olla jossain syvemmällä?

Kapitalismi on imaissut cancel-kulttuurin kitaansa aktivistien huomaamatta ja tehnyt siitä kriisiviestintää. Yksittäisellä uhrauksella ongelmallisesti toimiva yritys saa pelattua itselleen taas jonkin verran rauhallista aikaa ennen seuraavaa kohua.

Se, että pitää jonkun saamia potkuja hyvänä lopputuloksena kriisille, ei oikeastaan kerro vielä mitään muuta kuin sen, että hyväksyy nykyisen kriisiviestintäpolitiikan. Tässä mielessä nettiaktivistit vaikuttavat usein pikemminkin yritysten markkinointiviestinnän laatua valvovana komissiona.

Kun olutmerkki päivittää sosiaaliseen mediaan logoonsa sateenkaaren värit, osa hurraa ja osa kommentoi: ”Nyt loppui tämän oluen juonti.”

Kun Popeda esiintyi pari vuotta sitten My Little Pony -sateenkaarilakanan kanssa, ihmiset havahtuivat siihen, etteivät bändin jäsenet ehkä olekaan juntteja. Onhan huomattavasti vaikeampaa tehdä tämä havainto kuuntelemalla Popedan vuonna 1978 ilmestynyt kappale Oodi Tom Robinsonille, joka on ylistyslaulu homoseksuaalille muusikolle.

Pate Mustajärvi on Popedan kaulahahmo.

Aktivismi näyttää loppuvan ja tyytyvän siihen, että asiat ovat kunnossa, kun jokin näyttää ulkoisesti ihan hyvältä – joku on saanut potkut tai firma heiluttaa sateenkaarilippua.

Eivätkö aika monet asiat ole näyttäneet jo vuosikymmeniä ulkoisesti ihan hyviltä, kunnes taustalta paljastuu jotain kammottavaa?

Heinäkuun alussa yhdysvaltalaisessa Harper’s-lehdessä julkaistiin avoin kirje, jossa yhteensä yli 150:n kirjailijan, tutkijan ja aktivistin joukko ilmaisi huolensa sananvapauden kaventumisesta cancel-kulttuuriin liittyen.

On sinällään ironista olla huolissaan sananvapaudesta näkyvällä paikalla suuressa amerikkalaisessa aikakauslehdessä, mutta sananvapauden kaventuminen on aito huoli, kun cancel-giljotiini voi kopsahtaa kohdalle.

Tosin mikäli Jodie Comerin kaltaiset tapaukset yleistyvät, ase voi kääntyä itseään vastaan.

Taiteilijaboikoteissa nettiaktivisteilta unohtuu myös itse taiteen arvostus. Vaikka somen myötä suosikkitaiteilijaansa voi seurata tiiviimmin kuin aiemmin, taide on aina suurempaa kuin vain tekijänsä. Michael Jackson saattoi olla hirveä tyyppi, mutta tiimeineen hän teki myös maailman parhaimpia discobiisejä.

Yksi parhaimmista ja kriittisistä cancel-kulttuurin analyyseista ilmestyi The Atlantic -lehdessä Helen Lewisin kirjoittamana. Tekstissään Lewis kuvailee, kuinka cancel-kulttuuri toimii kapitalismin ehdoilla.

Kun kohu syntyy ja protestit alkavat, monet ihmiset ja yritykset menevät paniikkiin. Kuinka varmistaa ja kertoa, että olen varmasti oikealla puolella?

Yhdysvalloissa Black Lives Matter -protestien myötä bestselleriksi on noussut Robin DiAngelon kahden vuoden takainen self help -kirja White Fragility. Siinä tähdätään siihen, että valkoiset tunnistaisivat piilevän rakenteellisen rasismin itsessään.

DiAngelo myy myös antirasistisia koulutustilaisuuksia. Suuryritykset Amazonista Nikeen ja Netflixiin kiirehtivät BLM-protestien myötä tilaamaan koulutuksia DiAngelolta, joka on itse valkoinen.

DiAngeloa ja hänen kirjaansa kohtaan on esitettykin paljon kritiikkiä. The Atlanticin John McWhorter sanoo kirjan olevan tarkoitettu niille valkoisille, jotka haluavat tuntea itsensä paremmiksi ihmisiksi. Se onkin täydellinen woke-kapitalismin tuote, jonka kanssa voi poseerata Instagramissa.

Kunhan asiat näyttävät hyvältä.