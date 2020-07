Lauantaiessee

Olin korkeakouluharjoittelijana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistossa, kun minulle ja toiselle harjoittelijalle esitettiin kysymys: Kiinnostaisiko lähteä Lahden kansainväliseen kirjailijakokoukseen tallentamaan puheita ja keskusteluja?

Vanhemmat kollegat tiesivät kertoa, että kokouksen kohokohtia olisi perinteinen jalkapallo-ottelu.

Nuoren kirjallisuudenopiskelijan käsitykset kulttuuripiirien harrastuksista joutuivat kerralla kyseenalaistetuiksi. Filosofisten taidekeskustelujen lisäksi kulttuuripiireissä harrastettiin jalkapallon potkimista, sen katsomista ja siitä puhumista.

Sittemmin kävi ilmeiseksi, että jalkapallolla on sekä kirjailijoiden että muidenkin kulttuurityöläisten keskuudessa hyvinkin vankka asema. Ja miksi ei olisi: jalkapallo on maailman suosituin laji niin penkkiurheilijoiden, pelaajien kuin rahaliikenteenkin määrissä mitattuna. Lisäksi jalkapallojoukkueen saa pystyyn verraten helposti ja halvalla melkein missä tahansa.

Taiteilijoiden intohimon kohteet siirtyvät taiteeseen. Fanit ovat kuvanneet jalkapalloa kirjallisuudessa innostuneesti ja perinpohjaisesti, ja ei-fanit ovat olleet kiinnostuneita siitä yhteiskunnallisena ilmiönä. On pelaajien ja valmentajien elämäkertoja, seurojen historioita kartoittavia kirjoja ja pelaamisoppaita, mutta myös romaaneja, runoja, novelleja, esseitä ja sarjakuvia.

Mukkulan kesäyössä kirjaväki pelasi perinteisen jalkapallo-ottelun vuonna 2001.

Aihetta ovat käsitelleet teksteissään muun muassa sellaiset eurooppalaisen kirjallisuuden jättiläiset kuin Vladimir Nabokov, Albert Camus, Roddy Doyle ja Irvine Welsh.

Kun kyselen kotimaisen jalkapallofiktion perään on yleisin vastaus Kjell Westö, joka on kirjoittanut jalkapallosta muun muassa Missä kuljimme kerran -romaanissa. Mutta on meillä muitakin. Esimerkiksi Jukka Pakkanen tunnetaan erityisesti italialaisen jalkapallon intohimoisena ystävänä, ja hän on käsitellyt jalkapalloa useissa teoksissaan. Jalkapallolegenda Atik Ismail on julkaissut niin jalkapalloaiheista runoutta kuin proosaakin, ja tarttuipa aiheeseen myös Claes Andersson.

Vuonna 2006 ilmestyi novellikokoelma Futistarinoita, jonka kirjoittivat suomalaisista kirjailijoista koostuvan jalkapallojoukkueen FC Kynän jäsenet Kari Hotakaisesta Tomi Kontioon, Kjell Westöstä Hannu Raittilaan ja Atik Ismailista Timo Ernamoon.

Kjell Westö on kirjoittanut jalkapallosta muun muassa Ilta-Sanomien kolumnistina ja romaanissa Missä kuljimme kerran.

Viime syksynä julkaistussa kirjassaan Football in Fiction: A History tutkija Lee McGowan väittää silti, että jalkapalloa käsittelevä fiktio on pitkään kärsinyt arvostuksen puutteesta. Kaunokirjallisuutta, jossa jalkapallo olisi merkittävässä roolissa, on McGowanin mukaan lajin suosion huomioiden ylipäätään olemassa yllättävän vähän.

McGowan käy läpi yli 500 kaunokirjallista jalkapallotekstiä noin 140 vuoden ajalta pyrkimyksenään korjata tämä epäkohta: luoda jalkapallofiktiolle perusta ja asema kirjallisuudenlajina.

Britanniassa jalkapallofiktion juuret ulottuvat aina 1800-luvun loppupuolelle saakka, jolloin pojille suunnatuissa lehdissä julkaistiin jalkapalloaiheisia novelleja. 1900-luvun alkupuolella tarinoihin alettiin ottaa mukaan myös olemassa olevia pelaajia ja seuroja, toisinaan yhteistyössä näiden kanssa.

Pitkästä historiasta huolimatta vielä 1960-luvulla englantilainen jalkapallokirjailija ja toimittaja Brian Glanville kirjoitti teoksessaan Footballer’s Companion, että jalkapallosta kertovalla kirjallisuudella ei ole mitään mahdollisuuksia mahtua korkeakirjallisuuden kaanoniin, sillä jalkapallo on työväenluokan peli.

Kunnioitettavaksi kirjallisuuden aiheeksi jalkapallo tuli vasta Nick Hornbyn 1992 julkaistun omaelämäkerrallisen Hornankattilan myötä – joskin siinä vaiheessa laji oli jo muutenkin hyvää vauhtia keskiluokkaistumassa.

Mutta mistä kirjailijat oikeastaan kirjoittavat, kun he kirjoittavat jalkapallosta?

Keväällä ilmestyneessä Tommi Melenderin ja Karo Hämäläisen toimittamassa antologiassa Kentänvaltaajat – Rakkautena jalkapallo (Wsoy) kaksitoista kirjoittajaa, kirjailijoista ja toimittajista poliitikkoihin ja valmentajiin, pohtii omaa jalkapallosuhdettaan.

Kirjan kautta piirtyy kolme laajempaa kirjoittamisen linjaa, jotka leimaavat koko jalkapallokirjallisuutta: peli itse, pelin ympärille rakentunut yhteisö ja pelin kautta koettu nostalgia.

”Onneksi on jalkapallo”, Melender kirjoittaa Onnellisuudesta-kokoelmassaan.

Onni ei kuitenkaan tule suoraan jalkapallosta vaan sen lieveilmiöstä, yhteisestä keskustelunaiheesta. Virke liittyy Melenderin kertomukseen ystävästään, jonka keskustelut isän kanssa ovat yhtä kremppojen ja kuolemien kertaamista – paitsi silloin, kun he puhuvat jalkapallosta.

Ystävä ei ole erityisen kiinnostunut jalkapallosta, mutta mennessään tapaamaan isäänsä hän tankkaa nopeasti tuoreimmat kisatulokset.

Samasta ilmiöstä kirjoittaa myös Karo Hämäläinen Kentänvaltaajissa. ”Haluaisin kiihkeästi olla osa kulttuuria”, Hämäläinen kirjoittaa. ”Tahtoisin kovasti seurata jalkapallotuloksia niin kuin pörssiyhtiöiden tapahtumia tai päivänpolitiikan kahdessa tunnissa sammuvia kohuja. Niin kytkisin itseni osaksi maailmanlaajuista yhteisöä.”

Yhteisön kautta myös yhteiskunta kaikkine ongelmineen on jalkapallokirjallisuudessa läsnä. Briteissä oma jalkapallofiktion alalajinsa on huligaanikirjallisuus, jonka ensimmäisenä edustajana voidaan pitää Richard Allenin Skinheadia (1970). Suomessa ilmiötä ei vastaavassa mittakaavassa ole esiintynyt, eikä aihetta tietääkseni ole käsitelty myöskään kaunokirjallisuudessa.

Yhteiskunnallinen jalkapallofiktio on Suomessa muutenkin Britanniaa harvemmassa, sillä meillä laji ei samalla tavalla läpäise koko yhteiskuntaa ja sen luokka-asetelmia. Jalkapallon pelaaminen ei ole Suomessa koskaan ollut köyhyyden merkki, eikä se siis ole sitä kirjoissakaan.

Meille tutumpaa on osaksi yhteisöllisyyden kokemusta asettuva nostalgia, isältä pojalle siirtyvät kannatuksen kohteet, porukassa muisteltavat menneet voiton tai tappion hetket. Kirjailija Orhan Pamuk muistelee Der Spiegel -lehden kesällä 2008 julkaistussa haastattelussa lapsuutensa jalkapallofaniutta: ”Pystyn edelleen lausumaan vuoden 1959 Fenerbache-joukkueen kokoonpanon ulkomuistista kuin runon”.

Jalkapallon oli alun perin tarkoitus olla tärkeässä roolissa myös Pamukin 1990 julkaistussa Mustassa kirjassa (suom. Tuula Kojo). Turkki hävisi Englannille 1980-luvulla kaksi ottelua nöyryyttävin 0–8-lukemin, ja Pamuk käytti tätä romaanissaan metaforana Turkin yhteiskunnalliselle tilanteelle. Kirjailija kuitenkin poisti aiheen kirjasta kokonaan, myöhemmäksi harmikseen.

Lapsena koettu innostus on innostuksista puhtainta ja syvintä. Aiheeseen ovat viime aikoina tarttuneet muun muassa Teemu Mäki Poika ja pallo -runokokoelmassaan sekä Pauli Kallio ja Juliana Hyrri sarjakuvassaan Kalle, pallo ja sello.

Viimeksi mainitussa päähenkilö on poika, mutta jalkapalloa pelaa ensisijaisesti tyttö.

McGowanin mukaan pojille suunnattuja jalkapalloaiheisia lasten- ja nuortenkirjoja kirjoitetaan siksi, että saataisiin pojat kiinnostumaan kirjallisuudesta, kun taas tytöille suunnattujen kirjojen tarkoitus on innostaa tyttöjä pelin pariin. Tulkinnasta voidaan olla montaa mieltä, mutta lasten- ja nuortenkirjat, joissa päähenkilö kuvataan miespuoliseksi, ovat kiistatta edelleen jalkapallofiktion laajin alalaji sekä meillä että maailmalla.

Poikasankareiden tähdittämät Sanna Heinosen Noland, Mika Keräsen Maaliviivalla, Kalle Veirton Pelastakaa jalkapalloilija Lumperi, T. H. Lehtisen Janne ja tyrmäävä maalitykki ja Mika Wickströmin Meidän jengin Zlatan ovat kuitenkin jo jonkin aikaa tehneet hyllyillä tilaa tyttöpelaajille sellaisissa kirjoissa kuin Anneli Kannon Tulikärpäset ja Winnie Mackin Sokerimatsi. Tuija Lehtisen Futiskesä kuvaa kirjallisuudessa harvinaista sekajengiä.

Naiset ovat toki pelanneet jalkapalloa niin kauan kuin peli on ollut olemassa. Kiinassa naiset pelasivat jalkapallon kaltaista cujua Han-dynastian aikaan parisataa vuotta ennen ajanlaskun alkua. On arvioitu, että Ranskassa naiset ovat pelanneet jalkapalloa 1100-luvulla, ja Skotlannissa naisten vuosittaisia jalkapallo-otteluita järjestettiin tiettävästi jo 1790-luvulla.

Englannissa naisten jalkapallo-otteluita järjestettiin jo 1890-luvulla, ja 1900-luvun alussa naisten ottelut olivat paikoitellen jopa miesten otteluita suositumpia. Naisten oikeuksia ajanut aktivisti Nettie Honeyball perusti British Ladies’ Football Clubin vuonna 1894, ja ensimmäinen ottelu pelattiin Pohjois-Lontoossa 1895. Sekä Honeyball että toiset pelaajat olivat keskiluokkaisia, mutta ensimmäisen maailmansodan aikana peli siirtyi työväenluokkaan, kun tehtaiden naispuoliset työntekijät kokosivat omia joukkueitaan.

Sodan jälkeen myös naispuolisista jalkapalloilijoista kertova kirjallisuus kukoisti – mutta vain lyhyen hetken. The Football Favourite -lehdessä julkaistuissa kertomuksissa oli usein sekä sosialistinen että feministinen sanoma, kun sankarit nousivat puolustamaan sekä työläisten että naisten oikeuksia.

Aktivisti Nettie Honeyball perusti British Ladies’ Football Clubin vuonna 1894, ja ensimmäinen ottelu pelattiin Pohjois-Lontoossa 1895.

Tämä kuitenkin loppui kuin seinään vuonna 1921, kun Englannin jalkapalloliitto FA kielsi naisia pelaamasta liittoon kuuluvien seurojen kentillä. ”Jalkapallo on naisille varsin sopimaton peli, eikä siihen tulisi kannustaa”, kuuluivat perustelut. Kielto päättyi vasta viisikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1971.

Myös muissa maissa, mukaan lukien Suomi, jalkapallo nähtiin pitkään naisille sopimattomana lajina ja asenteet alkoivat muuttua vasta 1960-luvun lopulla. Muun muassa tutkija Stefan Mårtensson on arvellut, että naisten jalkapalloon on suhtauduttu kielteisesti siksi, että se on koettu uhaksi lajin miehisyydelle.

Ei siis ole ihme, ettei naisten kirjoittamaa tai naispuolisten henkilöhahmojen tähdittämää jalkapallofiktiota ole kuin murto-osa miesten kirjoittamasta, miehistä kertovasta ja miehille suunnatusta kirjallisuudesta. Takaisin kirjojen sivuille jalkapalloa pelaavat naiset pääsivät seuraavan kerran oikeastaan vasta 1990-luvun taitteessa.

Veera Luoma-aho kirjoittaa Kentänvaltaajissa löytäneensä varsinaisen rakkauden jalkapalloon vasta, kun Yhdysvaltojen maajoukkueen kapteeni Megan Rapinoe nousi maailmanlaajuisesti tunnetuksi kesän 2019 MM-kisojen myötä.

”Ensimmäistä kertaa en tuntenut itseäni jalkapallon parissa kuokkavieraaksi. Rapinoe oli vihdoin luonut minulle tarinan, johon tunsin kuuluvani”, Luoma-aho kirjoittaa.

Yhdysvaltain maajoukkueen kapteeni Megan Rapinoe maaliskuussa 2020.

Sillä on väliä, kenet me kentällä näemme. Samoin on väliä sillä, kenen tarinoita me luemme. Toinen ruokkii toistaan: jalkapalloa pelaavista tytöistä lukevilla tytöillä on pienempi kynnys lähteä kentälle itsekin, ja mitä monimuotoisempi joukko jalkapalloa pelaa, sitä monimuotoisempaa jalkapallosta kertova kirjallisuus on.