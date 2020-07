Komedia

Elling. Ryhmäteatterin ensi-ilta Suomenlinnan kesäteatterissa. Ingvar Ambjørnsenin romaanin dramatisointi Axel Hellstenius, suomennos Katriina Huttunen, ohjaus Juha Kukkonen, lavastus Janne Siltavuori, valot Ville Mäkelä, äänisuunnittelu Jussi Kärkkäinen, puvut Marita Kuusiniemi. Rooleissa Robin Svartström, Santtu Karvonen, Minna Suuronen. ★★★

Ellingin tarina kahdesta tukiasuntoon muuttavasta mielenterveyskuntoutujasta on varmasti ehtinyt tulla monelle tutuksi romaanina, elokuvana tai näytelmänä.

Norjalaismiesten hapuilevaa paluuta yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi on päästy seuraamaan viimeisten vuosikymmenten aikana lukemattomissa Suomen teattereissa, pääkaupunkiseudulla ainakin Helsingin kaupunginteatterissa (2004) ja Keski-Uudenmaan teatterissa (2008).

Ryhmäteatterin kesäesitys Suomenlinnassa onnistuu silti yllättämään tuoreudellaan.

Poikkeuksellisen hiljaisen kesäteatterikauden 2020 helmeksi ei ole vaikea kohota, mutta Ryhmiksen Ellingin tällingissä on kieltämättä jotain hyvin selkeää ja kirkasta.

Ryhmäteatteri on yksi ensimmäisistä ammattiteattereista, jotka neljän kuukauden täydellisen katkoksen jälkeen ovat uudelleen käynnistäneet esitystoimintansa.

Alkuperäinen suurimuotoinen kesänäytelmä siirrettiin suosiolla ensi vuoteen heti koronarajoitusten astuttua voimaan, mutta teatteri otti riskin ryhtymällä valmistelemaan pienimuotoisempaa teosta, jota nyt päästään suunnitelmien mukaisesti esittämään.

Katsojia otetaan sisälle linnoitukseen vain hyvin rajallinen määrä ja istumapaikat on numeroitu ensimmäistä kertaa teatterin historian aikana.

Ellingistä tulee hyvä mieli jo kun katsoo, miten tarkasti teatteri on hyödyntänyt koko pienen vakituisen henkilökuntansa esitystä tehtäessä.

Kaikki ovat mukana, eikä ulkopuolisia ole riskeerattu.

Axel Hellsteniuksen tekemää näyttämösovitusta Ingvar Ambjørnsenin romaanista Veriveljet on tosin yleensä esitetty neljän näyttelijän voimin, mutta kolmellakin tullaan mainiosti toimeen.

Robin Svartström on näyttämösovitukselle nimensä antanut Elling, ilmeikkäästi itseään hillitsemään pyrkivä ja tarinoinnissaan paroni Münchhausenia muistuttava mammanpoika.

Santtu Karvonen on mitä luontevin koomikko hillittömästi pärskähtelevän ja sosiaalista arkuuttaan kärvistelevän Kjell Bjarnen rooliin.

Minna Suuronen selvittää yksin tarinan kaikki muut henkilöhahmot takuuvarmaan ryhmisläiseen tyyliin rytmiä, ryhtiä ja peruukkia vaihtamalla.

Koronapandemia ei tietysti voi olla vaikuttamatta esityksen katsomiskokemukseen, etenkin kun yleisön joukossa saattaa tuntea olonsa helposti yksinäiseksi säädettyjen välimatkojen takia.

Elling kuitenkin toimii yllättävän hyvin ”koronalasien” läpi katsottuna.

Ohjaaja Juha Kukkonen on tehnyt oivallisen ratkaisun korostaessaan näytelmän henkilöasetelman yleispätevyyttä ja esityksen näyttämöllistä leikkiä.

Elling ja Kjell Bjarne saattaisivat hyvin olla Samuel Beckettin näytelmän Huomenna hän tulee kaksi kulkuria, joten on turha kysyä mikä heidän sairautensa on ja kuinka pätevästi sen oireet on ilmaistu.

Miesten voi hyvin ajatella olevan kaksi koronakevään säikäyttämää ihmistä, jotka eivät tarkalleen tiedä missä ovat mukana ja mitä seuraavaksi on edessä.

Jussi Kärkkäisen äänisuunnittelu antaa konkreettisen tuen tarinan suurille eksistentialistisille tunnoille, vaikka toteutus muuten muuttuu nopeasti soljuvaksi komediaksi ja hetkittäin suorastaan farssiksi.

Ryhmäteatterin eräs keskeinen linjanveto tulee suorastaan huvittavalla tavalla esille siinä, että näyttelijöiden puheilmaisu selkeytyy sitä mukaan kuin farssin kierrokset kovenevat.

Esityksessä on myös hauska kädenojennus pandemian ehkäisyn suhteen Ellingin kotimaan suuntaan.

Runouden ystävien kokouksessa samoin kuin pornosivustojen online-palveluissa kuullaan asianosaisten puheet norjaksi, mikä yleisön riemusta päätellen on varmasti paras mahdollinen ratkaisu.