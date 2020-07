Mäntsälässä on aiemmin ollut vain kuukausittaisia pop-up-näytöksiä.

Mäntsälä saa pitkästä aikaa vakituisen elokuvateatterin. Perjantaina avatun Cine Mäntsälän taustalla on perheyritys, joka on järjestänyt aiemmin kunnantalon tiloissa pop-up-näytöksiä. Näytöksiä on ollut noin kerran kuukaudessa. ”Niiden kokemusten rohkaisemina uskalsimme perustaa oman teatterin”, omistaja Taina Itämäki sanoo.

Teatterissa on kaksi salia, joista isommassa on 130 paikkaa ja pienemmässä 74 paikkaa. Avajaispäivänä teatterissa nähdään elokuussa ensi-iltaan tulevan, Jenni Toivoniemen ohjaaman Seurapelin ennakkonäytös. Maanantaina 20. heinäkuuta teatterissa ovat vieraina Tuukka ja Olga Temonen kertomassa elokuvasta Aika jonka sain, joka tuli ensi-iltaan juuri kun koronakriisi alkoi.