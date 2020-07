Auto-onnettomuudessa loukkaantunutta Nathan Brownia kiidätetään sairaalan käytävillä, kunnes tullaan risteykseen: leikkaussaliin vai lataushuoneeseen.

Nathan päätyy tyttöystävänsä Aprilin painostamana jälkimmäiseen. Upload-tieteissarjan päähenkilö jatkaa elämäänsä kuolleena, sillä hänen tietoisuutensa ladataan tuonpuoleiseen digitaaliympäristöön.

Amazonin kymmenosainen sarja sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa teknologia on imeytynyt yhä tehokkaammin arkeen. Autot eivät tarvitse ihmiskuskeja eivätkä kaupat ihmismyyjiä.

Los Angelesin, New Yorkin ja tuonpuoleisen välillä liikkuva tarina rakentuu pääasiassa Nathanin (Robbie Amell) ja tämän asiakaspalveluenkelinä toimivan Noran (Andy Allo) varaan. Nora käy töissä varastorakennuksessa, jossa hän vetää vir­tuaalilasit päähänsä opastaakseen Nathania ja muita asiakkaitaan ”taivaassa”.

Noran työnantajan tuottama tuonpuoleinen on suunnattu maksukykyisille. Nathanin tapauksessa lasku menee varakkaalle tyttöystävälle Aprilille (Allegra Edwards).

Upload seuraa aiempia taivassarjoja, kuten Netflixin The Good Placea ja Amazonin Foreveriä.

Toisaalta se pelaa samalla virtuaalisten todellisuuksien kentällä kuin HBO:n scifisarja Westworld. Molemmat esittävät digitaaliympäristöjen ja kapitalismin liiton seuraavan vaiheen, alustatalouden, joka tuottaa varakkaille muita enemmän liikkumavaraa todellisuuden ulkopuolella.

Hyvien tieteistarinoiden tapaan asetelma on yhtä aikaa mielikuvituksellinen ja uskottava.

Lisäpimeyttä Uploadiin tuo kuoleman läsnäolo, joka näkyy lähinnä mustana huumorina. Nathan osallistuu omiin hautajaisiinsa ison ruudun välityksellä, vaikka joku vieraista katsoisi ruudulta mieluummin urheilua.

Tieteissisällön, huumorin ja romantiikan lisäksi sarjassa seurataan jännärijuonta. Koodaajana toimineen Nathanin muisti on vaurioitunut ja hänen bisneskumppaninsa kadonnut.

Sarja on Greg Danielsin käsi­alaa. Hän on ollut luomassa myös yhdysvaltalaisversiota The Officesta sekä komediasarjoja Parks and Recreation sekä Space Force. Danielsin taidoista kertoo jotain se, että omahyväinen Nathan onnistuu vähitellen voittamaan sympatioita puolelleen.

Välillä Upload tuntuu kuitenkin turhan täyteen ahdetulta. Se yrittää samaan hengenvetoon sanoa jotain merkityksellistä olevaisuudesta, visioida tulevaisuuden ympäristöjä sekä naurattaa esittelemällä apteekin kondomihyllyn, joka skannaa pöksysi ja ilmoittaa kokosi.

Olevaisuuden käsittely jää vajaaksi ja jännärijuoni kesken. Sarjasta on kuitenkin tilattu toinen kausi. Tuonpuoleinen saa jatkoa.

Upload, Amazon Prime. (K18)