Justus ja urheat ritarit ★★

(Espanja/Britannia 2013) Justus-nuorukainen asuu maassa, jossa ritarit on korvattu virkamiehillä. Suomeksi puhutussa animaatiossa nörttikin voi olla juhlittu sankari – mutta vain, jos on mies. (K7)

Nelonen klo 16.00

The Best Man Holiday ★★

(USA 2013) Malcolm D. Lee tuo The Best Man -elokuvansa hahmot (mm. Regina Hall, Taye Diggs) yhteen 14 vuoden jälkeen viettämään joulua. Tekeillä on kolmas osa. (K12)

Frii klo 17.45

Taken ★★

(Ranska/USA/Britannia 2009) Vainoharhaisessa toimintajännärissä ulkomaat ovat uhka, tytär (Maggie Grace) ikuinen lapsi ja isä (Liam Neeson) aina oikeassa. Tämä todistetaan tappelemalla Pariisissa, kun tytär siepataan. (K16)

Nelonen klo 21.00

The Happening ★★

(USA/Ranska/Intia 2008) Luonto iskee takaisin M. Night Shyamalanin tieteisjännärissä, jossa tuijotellaan pelokkaana puunlehtien heilumista tuulessa. Mark Wahlberg ja Zooey Deschanel näyttelevät puoliteholla. (K16)

Sub klo 21.00

Kohtalon valvojat ★★★

(USA 2011) Vapaa tahto on illuusio, ja kohtaloamme valvovat hattupäiset byrokraatit. Philip K. Dickin novelliin perustuvan leffan eksistentiaalinen lähtökohta kääntyy romanttiseksi systeemin jallittamiseksi Matt Damonin ja Emily Bluntin toimesta. (K12)

TV5 klo 21.00

Hot Fuzz ★★★★

(Britannia 2007) Ohjaaja Edgar Wrightin ja pääosanäyttelijä Simon Peggin kynäilemä kyttäelokuvaparodia vie jämäkän lontoolaispoliisin maaseudun rauhaan. Idylliä puhkotaan yllättävällä huumorilla ja etevällä editoinnilla. (K16)

Kutonen klo 21.00

Hot Pursuit ★★

(USA 2015) Kehnoon rikoskomediaan ei tuo kipinää edes Reese Witherspoonin ja Sofia Vergaran roolitus toistensa vastakohdiksi. (K12)

Liv klo 21.00

Tunteet solmussa ★

(USA 1997) Salma Hayek ja Russell Crowe kaulailevat ja raivoavat toisilleen mutta eivät saa intohimoisesta pariskunnasta kertovaan romanssiin eloa.

Ava klo 21.00