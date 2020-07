Audiosuoratoistopalvelu Spotifyssa julkaistaan heinäkuun 29. päivä uusi puheohjelma The Michelle Obama Podcast. Presidentti Barack Obaman puolison juontama sarja tarjoaa yhtiön mukaan avoimia ja henkilökohtaisia keskusteluja, jotka kertovat esimerkiksi sisaruussuhteista, lasten kasvatuksesta, naisten terveydestä, mentoroinnista ja avioliitosta. Podcastia voi kuunnella Spotifyssa ilmaiseksi.

”Ehkä kaikkein eniten toivon, että podcast auttaa kuulijoitaan avaamaan uusia – ja vaikeita – keskusteluja läheistensä kanssa. Sen avulla voimme rakentaa ymmärrystä ja empatiaa”, Michelle Obama kommentoi palvelun tiedotteessa.

The Michelle Obama Podcast on ensimmäinen julkaisu suoratoistopalvelun yhteistyöstä presidenttiparin tuotantoyhtiö Higher Groundin kanssa. Ainoastaan Spotifyssa kuultaviksi tulevia podcastejä tuottava monivuotinen sopimus julkaistiin kesäkuussa. Aiemmin Obamat ovat solmineet vastaavan sopimuksen elokuvia ja sarjoja tarjoavan suoratoistopalvelun Netflixin kanssa.

Julkistus on osoitus Spotifyn panostuksista podcasteihin, josta yhtiö kertoi ensimmäisen kerran helmikuussa 2019. Silloin palvelu kertoi hankkineensa podcast-yhtiöt Gimletin ja Anchorin, ja kauppojen hinnaksi raportoitiin yli 300 miljoonaa dollaria eli noin 257 miljoonaa euroa. Sittemmin Spotify on ostanut myös The Ringer ja Parcast -yhtiöt.

Panostusta perusteltiin muun muassa sillä, että podcastejä kuuntelevat käyttäjät viettävät enemmän aikaa Spotifyta kuunnellen – puheohjelman lisäksi musiikin parissa. Yhtiö arvioi, että tulevaisuudessa yli 20 prosenttia palvelun sisällöstä tulee olemaan muuta kuin musiikkia. Yhdysvalloissa podcastien arvioidaan yleisesti media- ja markkinointialoilla tuottavan yli 659 miljoonaa dollaria eli 566 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Spotify arvioi keväällä 2019 yhdysvaltalaismedia The Vergen mukaan menestyvänsä podcast-alalla suositusalgoritmiensa ansiosta. Kuuntelijoiden on ollut vaikea löytää podcasteja, joista varmasti pitävät, eikä mikään yhtiö ole vielä onnistunut kuluttajien auttamisessa. Spotify on aiemmin tehnyt käyttäjilleen toimivia suosituslistoja musiikin saralla, ja yhtiö on kertonut sitä kehittäneen tiimin siirtyneen työskentelemään podcastien pariin.

Spotify kokoaa palveluunsa runsaasti sekä eri musiikkityyleihin että käyttäjän aiempiin kuunteluihin perustuvia soittolistoja.

Toukokuussa 2020 yksi maailman suosituimmista podcast-juontajista Joe Rogan solmi sopimuksen yhtiön kanssa, jonka ansiosta Roganin vuonna 2009 alkunsa saanut ohjelma on saatavilla vain Spotifyssa. BBC raportoi sopimuksen olevan poikkeuksellinen, sillä usein ilmaiseksi tarjottavien podcastien maailmassa tuottoa on ollut vaikea saavuttaa.

Lisäksi Rogan tienaa sopimuksellaan enemmän kuin kukaan palvelussa kuultava muusikko: Artistia pitäisi kuunnella 23 biljoonaa kertaa ennen kuin tulo vastaisi Roganin arvioitua sopimussummaa, 100 miljoonaa dollaria eli lähes 86 miljoonaa euroa. Roganin podcastia The Joe Rogan Experienceä oli ennen Spotify-sopimusta ladattu 190 miljoonaa kertaa viikossa, ja se oli Apple-yhtiön alustoilla.

Sittemmin Spotify on julkaissut eri markkina-alueilla monia alkuperäis- ja yksinoikeuspodcasteja: pelkästään vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä niitä käynnistyi 78. Spotify on ollut tuottamassa esimerkiksi Scorpionsin kappaleeseen liittyvää salaliittoteoriaa tutkivaa Wind of Change -podcastiä. Palvelun alkuperäispodcasteihin kuuluvat myös esimerkiksi Green Day -yhtyeen syntyvä valottava Landmark-sarja ja tukholmalaisen konferenssin innoittama, yrittäjyyttä ja luovuutta käsittelevä Brilliant Minds.

Heinäkuun 14. päivä Spotify julkaisi ensi kertaa myös suosituimpien podcastien listauksia 26 eri markkina-alueellaan.