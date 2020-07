Miltä eristäytyminen tuntuu? Kuinka kantti kestää, kun päivästä toiseen samat seinät tuijottavat? Miten pitää oma elämä raiteillaan, kun ympärillä kaikki tuntuu olevan poikkeuksellisesti sekaisin?

Näitä kysymyksiä suomalaisohjaajat pohtivat seitsemän lyhytelokuvaa kattavassa Eristyksissä-sarjassa, joka on ensimmäinen HBO:n tilaama suomalaistuotanto.

Ohjaajaremmi onkin suomalaisittain vakuuttava. AJ Annila, Aleksi Salmenperä, Alli Haapasalo, Mikko Kuparinen, Mika Kurvinen, Teemu Nikki ja Marja Pyykkö ovat kukin ohjanneet yhden sarjan jaksoista.

Lajityypit vaihtelevat tekijöiden mukaan, kun ohjaajat esittävät omat tulkintansa kuluneesta koronakevään ja eristyselämän ilmiöistä. Pääosissa on eturivin suomalaisnäyttelijöitä, kuten Minttu Mustakallio, Tommi Korpela, Mimosa Willamo ja Elena Leeve.

Vastaavalla konseptilla ja samasta aiheesta ammentaen HBO on rahoittanut jo espanjalaissarjan En casa (Kotona). Tekeillä on myös puolalainen samaa ajatusta noudattava versio.

Parhaimmillaan Eristyksissä-sarja kuvaa kauniisti inhimillistä kasvua sekä kärsimystä, jonka arkiolojen järkkyminen on saanut aikaan. Vaikka maailmaa horjuttanut epidemiatilanne on vallannut uutisvirran ja puheenaiheet, pohjimmiltaan ihmiset kipuilevat myös eristysoloissa vanhojen ja perinteisten ongelmien kanssa.

Karanteenikausi nostaa yksinäisyyden, ahdistuksen ja epävarmuuden tunteet pinnalle uudessa valossa, vaikka niiden perimmäiset syyt ovat lymynneet mielen sopukoissa jo kauan ennen virusepidemiaa. Eristäytyminen tuo perheen ja parisuhteen erilaiset kipukohdat tuskallisen lähelle ja poistaa mahdollisuuden vältellä ongelmaa.

Elena Leeve (vas.) ja Minttu Mustakallio näyttelevät naapureita, joiden erilaiset suhtautumiset koronaan sysäävät draaman liikkeelle.

Eristyksissä-sarja herättää kiehtovia ajatusleikkejä siitä, miten muut ihmiset ovat kohdanneet kevään ja kesän poikkeusolot. Se saa myös peilaamaan omaa toimintaa muiden ihmisten tekemisiin.

Esimerkiksi Älä tee väärin -jaksossa (ohjannut Alli Haapasalo) seurataan nuorta, yksin elävää ”koronapoliisia” (Minttu Mustakallio), joka julistaa kaikkien ulkona liikkuvien ja rajoitustoimia uhmaavien ihmisten käsissä olevan verta.

Hänen naapurissaan puolestaan asustaa kahden lapsen yksinhuoltajaäiti (Elena Leeve), joka julkeasti uhmaa eristäytymiskehotuksia, koska ”kahden lapsen kanssa on muutakin mietittävää”.

Ja kas, konflikti on valmis. Vastaavaa naapurin ja läheisen paheksuntaa kuluva vuosi on ollut tulvillaan.

Aleksi Salmenperän ohjaamassa jaksossa Tommi Korpela näyttelee perheenisää, joka pyrkii laumanjohtajan ottein paikkaamaan koronaviruksen vuoksi järkkynyttä perheharmoniaa.

Perheen äiti on sairaalassa taudin vuoksi, joten isä yrittää hakea hallinnan tunnetta tilanteeseen. Laumanjohtaja vie jälkikasvunsa patikointiretkelle luontoon, jossa kokeneen eräkävijän elkein isä tuntee olevansa tilanteen herra. Tietenkään hän ei sitä ole.

Isän roolissa oleva Tommi Korpela hakee rauhaa perhe-elämään luonnosta.

Korona-ajan henkilötyyppejä sarjassa kuvataan viiltävällä otteella ja hilpeän tarkasti. Hahmogalleriassa riittää tutunoloisia ihmistyyppejä.

On mökkihöperöitymistä ja kypsymistä eristäytymisestä johtuvaan yksinäisyyteen. On pakonomaista sämpylöiden leipomista, naapureiden kyttäystä ja Tiktok-tansseja. On pariskunta, joka yrittää pitää kiinni normaalista arjestaan ja illalliskutsuistaan, mutta lopulta syyttää poikkeustilaa välejään hiertävistä ongelmista.

Riidan keskellä kaikuu kenties viime kuukausien kokemuksia tarkimmin kuvaava lause: ”Ei tää oo helppoo mullekaan!”

Sarjan jälki on tyylikästä, varsinkin kun huomioidaan tuotannon aikataulu ja poikkeusolot. Sen idea oli reagoida nopeasti ja tarkastella vallitsevaa tilannetta. Kuvaukset toteutettiin epidemiaohjeistuksia noudattaen pienillä tiimeillä ja vähän kuin kotioloissa.

Suoritus on kunnioitettava, mutta nopeaan reagointiin perustuneessa ideassa piilevät myös sarjan heikkoudet.

Eristyksissä pyörittelee tuokiokuvia ja ajatuksia eristysajan kokemuksista, mutta lopulta se katsoo sitä liian läheltä piirtääkseen esiin isomman kuvan.

Sarjan on vaikea kertoa korona-ajasta mitään syvällistä ja harkittua, koska se on vielä liian kiinni hetkessä.

Eristyksissä, HBO Nordic.