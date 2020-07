Brittinäyttelijä Kate Winslet palkitaan Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla syyskuussa, festivaali tiedotti torstaina. Palkintoseremonia toteutetaan virtuaalisesti 15. syyskuuta, festivaalin puolivälissä. 45:ttä kertaa järjestettävä tapahtuma pidetään koronaviruksen takia hybridimuotoisena eli osa tapahtumista on virtuaalisia.

Toronton kansainväliset elokuvajuhlat ovat Pohjois-Amerikan suurin elokuva-alan tapahtuma.

”Kate Winslet on sukupolvensa parhaita ja arvostetuimpia näyttelijöitä”, Toronton elokuvafestivaalin johtaja Joana Vicente totesi tiedotteessa.

Winslet, 44, voitti parhaan näyttelijän Oscar-palkinnon vuonna 2009 roolistaan Lukija-elokuvassa (The Reader), jonka ohjasi Stephen Daldry. Winsletin ensimmäinen rooli oli elokuvassa Taivaalliset olennot (Heavenly Creatures, 1994). Samana vuonna hänet palkittiin kahdella Golden Globe -palkinnolla: parhaasta naispääosasta draamaelokuvasta Revolutionary Road ja parhaasta naissivuosasta elokuvasta Lukija.

Lukijasta Winslet on voittanut myös Bafta-pääosapalkinnon, samoin hänet on palkittu sivuosa-Baftalla elokuvasta Järki ja tunteet (1995). Kaiken kaikkiaan Winslet on ansainnut yhteensä kuusi Oscar-ehdokkuutta, yhdeksän Golden Globe -ehdokkuutta ja seitsemän Bafta-ehdokkuutta.

Suomalaisväriäkin Winsletin uralla on: hän on ollut Vilijonkan ääninäyttelijä englanninkielisessä vuonna 2019 ilmestyneessä Muumilaakso-sarjassa.

Toronton elokuvajuhlien tribuuttipalkinto myönnetään poikkeuksellisen ansioituneille alan ammattilaisille. Toronton elokuvajuhlat alkaa 10. syyskuuta ja jatkuu 19. syyskuuta saakka.