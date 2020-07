Suomessa asuntokohtaiset suihkut tappoivat yleiset saunat, Japanissa ne tekivät saman vanhalle kylpyläkulttuurille.

Tai ei nyt sentään ihan kokonaan. On Suomessa yleisiä saunoja vielä sen verran, että japanilainen Ayana Palander on pystynyt kirjoittamaan niistä gradun.

Ja Palander tietää myös, että Tokiosta löytyy edelleen perinteisiä korttelikylpylöitä, sentoja.

Palander on vieraana kahden Japani-fanin, Juuso Pekkisen ja Heikki Valkaman Mitä ihmettä, Japani? -sarjan avausjaksossa. Tulevissa jaksoissa ihmetellään esimerkiksi japanilaisen urheilun kurinalaisuutta ja hierarkkisuutta sekä japanilaisen ja suomalaisen musiikin jännittäviä yhtymäkohtia.

Japani on länsimaissa ihmettelyn kohteena kestosuosikki, koska se on täkäläisestä näkökulmasta monelta osin niin outo maa. Suomalaisten kiinnostusta maahan lisää se, että Suomella ja Japanilla on monia yllättäviä yhtäläisyyksiä.

Pekkisen ja Valkaman kepeä asiasarja perustuu juuri tähän mannertenväliseen yhteyteen. Studioon saapuu ihmisiä, joilla on jokin kytkös molempiin maihin.

Paljon sisältöä on luvassa, mutta matkailuohjelmaksi sarjasta ei ole. Paikan päälle menemistä ei valitettavasti voi koskaan korvata studiolla ja hyvällä meiningillä.

