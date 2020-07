Koti on muuttunut kevään mittaan toimistoksi. Uutiset puskevat aina uusia lukuja koronavirukseen sairastuneista ja kuolleista ihmisistä. Ikkunan takana on kauniin vihreää, mutta olo on levoton.

Aika on kypsä Hiroshi Yoshimuran ambient-albumille Green. Alun perin vuonna Japanissa vuonna 1986 ilmestyneen instrumentaalialbumin on kesäkuussa 2020 julkaissut uudelleen yhdysvaltalainen levy-yhtiö Light in the Attic. Tällä kertaa Greenillä ei kuulla juoksevaa vettä tai linnunlaulua, joita sille lisäsi albumin 1986 Yhdysvalloissa julkaissut new-age-levymerkki Sona Gaia. Aiempi julkaisu ja albumin nimi antavat osviittaa sisällöstä: Meditatiivista musiikkia, joka sopii vaikka henkistymisen taustalle.

Yoshimura ei alkuperäisen julkaisun kansitekstin mukaan viitannut albuminsa nimellä niinkään juuri väriin.

”Pidän sanasta sen foneettisen luonteen vuoksi, ja kappaleiden nimet valittiin samankaltaisten kielellisten ominaisuuksien vuoksi. Toivon, että musiikki välittää luonnon kiertokulun miellyttävän näkymän”, muusikko kirjoitti.

Kappaleiden nimissä tosiaan toistuu kaksi eetä: Creek, Feel, Sheep ja niin edelleen. Viimeisen nimi on sympaattisesti Teevee, ei TV.

Musiikkimedia Pitchfork antoi albumille parhaan uudelleenjulkaisun leiman, ja julkaisu todella tuntuu kaivatulta: Youtubessa levyn new age -versio on kerännyt yli 2 miljoonaa kuuntelukertaa neljässä vuodessa. Kommenteissa jaetaan kokemuksia ympäröivän kauneuden huomaamisesta ja muistoja edellisen poikaystävän kanssa eroamisesta – ja ennen kaikkea kiitellään henkilöä, joka musiikin on (toki laittomasti) palveluun jakanut.

Levyjen kauppapaikka Discogsissa alkuperäisen japanilaispainoksen vinyyliä myydään yli 800 eurolla.

Elektronisella levyllä kuuluu sen syntyvuosikymmen, mutta albumi tuntuu silti modernilta, tai ehkä paremmin ajattomalta. Muun muassa Erik Satiesta ja Brian Enosta inspiroitunut Yoshimura teki uraauurtavaa työtä ”ympäristömusiikiksi” Japanissa kutsutun ambientin parissa ja sävelsi esimerkiksi museoille ja juna-asemille.

Green on muusikon monia muita, hetkittäin äänimattoa muistuttavia töitä rehevämpi ja musikaalisempi. Se tarjoaa silti erinomaisen kehyksen oman ympäristön ja mielentilan tarkkailulle. Usein selkeää mollia ja duuria väistelevä Green sopii erilaisiin tuntemuksiin synkän sinisestä aurinkoisen keltaiseen.