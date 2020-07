Kirjallisuus

Kun Maggie Nelson (s. 1973) oli 10-vuotias, hän kuuli tätinsä murhasta. Jane Mixer murhattiin vuonna 1969 vain 23-vuotiaana, neljä vuotta ennen Maggie Nelsonin syntymää.

Janen elämä ja ratkaisematon murha eivät jättäneet Nelsonia rauhaan.

Keväällä ilmestyi suomennos Jane / Punaiset osat (S&S 2020, suom. Kaijamari Sivill), jossa Nelson käsittelee tätinsä selvittämätöntä kuolemaa. Runokokoelma Jane – eräs murha (Jane: A Murder) ilmestyi alun perin englanniksi 2005, Punaiset osat (Red Parts) kahta vuotta myöhemmin.

”Tiesin Janesta sen, että hän oli eloisa ja käsittämättömän älykäs”, Nelson kertoo sähköpostitse ko­toaan Los Angelesista.

”Hän kapinoi konservatiivisia isovanhempiani vastaan paljon enemmän kuin äitini. Jane oli poliittisesti aktiivinen ja aikoi ihmisoikeusjuristiksi. Hän opiskeli lakia, kun hänet murhattiin. Kaikki Janesta kuulemani kiehtoi ja pelotti minua.”

”Runoteokseni kertoo siitä, kuinka Janen kohtalo piinasi minua ja myös samaistumisestani häneen”, Nelson kertoo.

Jane – eräs murha julkaistiin kolmekymmentäkuusi vuotta Janen murhan jälkeen, mutta sen julkaisukynnyksellä Nelsonin äitiin otti yllättäen yhteyttä ylikonstaapeli Michiganin osavaltion poliisista. Hän kertoi, että Jane Mixerin murha oli dna-tutkimuksen ansiosta lähellä ratkaisua, ja lähiaikoina oltiin tekemässä pidätys.

Punaisten osien esipuheessa Nelson kirjoittaa, että ajoitus tuntui ”aavemaiselta”, sillä hän oli juuri itse tutkinut Janen murhaa viisi vuotta runokirjaansa varten. Punaiset osat kertoo murhatutkinnan uudelleen avaamisesta ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä.

Punaisissa osissa Nelson käsittelee lisäksi lapsuuttaan ja nuoruuttaan, suhdettaan äitiinsä, kapinoivaan sisareensa ja isäpuoleensa sekä isäänsä, joka kuoli äkillisesti hänen ollessaan kymmenenvuotias.

Vaikka Nelson on kirjailija, ei hän vanno tarinoiden voimaan. Punaisissa osissa hän kirjoittaa pitkästi siitä, kuinka ihmisten kokemukset eivät ole palautettavissa siististi niputettaviksi tarinoiksi.

”Minusta tuli runoilija osin siksi, että en halunnut kertoa tarinoita. Tarinat kenties tekevät elämästämme mahdollista, mutta minun nähdäkseni ne myös ajavat meidät ansaan, tuottavat valtavaa tuskaa.”

Nelson kirjoittaa myös siitä, kuinka hänen vastustuksensa kertomusten mahtia kohtaan aiheutti tarpeetonta ankaruutta opiskelijoiden narratiivisen teorian kurssitehtävien arvioinnissa.

Hän kertoo olevansa edelleen tarinankerronnan suhteen samoilla linjoilla.

”Olen edelleen samaa mieltä maailman rakentamisesta tarinoiksi. Yritän joka päivä kokeilla päästää irti tarinoista, joita kerron itselleni; ’dropping the storyline’, kuten buddhalaiset sanovat.”

Buddhalainen meditaatioharjoitus ”dropping the storyline” auttaa kohtaamaan vaikeat tunnetilat suoraan luopumalla tarinoista, joita olemme rakentaneet niiden ympärille.

”Minusta tuli runoilija osin siksi, että en halunnut kertoa tarinoita. Tarinat kenties tekevät elämästämme mahdollista, mutta minun nähdäkseni ne myös ajavat meidät ansaan, tuottavat valtavaa tuskaa”, Maggie Nelson sanoo.

Maggie Nelson nousi maailmanmaineeseen omaelämäkerrallisella romaanillaan Argonautit (S&S 2018, suom. Kaijamari Sivill). Teoksen kantavana teemana on Nelsonin alkava ja kehittyvä suhde muunsukupuoliseen taiteilijaan Harry Dodgeen.

Argonautit kuvaa aikaa, jolloin Nelson rakastuu kumppaniinsa, hänestä tulee äitipuoli ja sen jälkeen hänen vartalonsa kokee nopeita muutoksia raskauden ja Iggy-pojan syntymän myötä. Samaan aikaan kun Nelson on raskaana, hänen kumppaninsa käy läpi sukupuolen korjausprosessia.

Kirjailija kertoo, että Argonauttien maailmanlaajuinen menestys oli hänelle suuri mutta hyvin iloinen yllätys. Osittain Nelson uskoo kirjan menestyneen juuri siksi, että se julkaistiin aikana, jolloin Yhdysvalloissa käytiin kiivasta keskustelua tasa-arvoisesta avioliittolaista ja LGBTQ+-yhteisön oikeuksista.

”En uskonut, että kaikista kirjoistani juuri Argonautit saavuttaisi niin suuren suosion. Haluan uskoa, että siitä tuli niin suosittu siksi, että käsittelen teoksessa sukupuolta, identiteettiä ja vanhemmuutta avoimin, etsivin mielin. Uskon, että moni pystyy samaistumaan kokemuksiini”, Nelson kirjoittaa sähköpostissaan.

Nelson aloitti kirjailijanuransa runoilijana, ja runollinen rytmi on läsnä Argonauteissakin.

Paitsi kirjailija, Nelson on myös useita teoksia taiteesta kirjoittanut yliopistotutkija. Nelsonin proosateoksille on ominaista juuri vuoropuhelu eri alojen ajattelijoiden, tutkijoiden ja filosofien kanssa, ja sen yhdistäminen omaelämäkerrallisuuteen.

Argonauteissa Nelson yhdistää kokemuksensa rakkaudesta ja halusta näistä aiheista kirjoitettuun teoriaan (esimerkiksi Roland Barthesin teoriaan rakkaudesta), ja luo samalla jotain täysin uutta.

Argonautit ei ole kovin helppolukuinen teos, sillä se vilisee Nelsonin älykköidoleita aina queer-teoreetikko Judith Butlerista kiintymyssuhdeteoriastaan tunnettuun psyko­analyytikko G. W. Winnicottiin. Samalla Nelson kirjoittaa viiltävän rehellisesti yksityisimmistä ja intiimeimmistä kokemuksistaan.

Nelson kirjoittaa Argonauteissa kuinka heidän kehonsa ja pieni perheensä kokevat mullistavia muutoksia samoin kuin kreikkalaisen mytologian Argo-laiva. Argonautit rakensivat sen pitkän merimatkansa aikana kokonaan uudestaan, mutta laiva säilytti silti nimensä.

”Samaan tapaan mekin purjehdimme elämän läpi säilyttäen nimemme ja identiteettimme, mutta vähä vähältä muutumme kokonaan toisiksi”, Nelson kirjoittaa Argonauteissa.

Dodgen määrittelemätön ja rajoja pakeneva identiteetti herättää suhteen alussa Nelsonissa kysymyksiä, joita hän ei uskalla kysyä suoraan. Hän pohtii ystävänsä kanssa, pitäisikö hänen viitata seurustelukumppaniinsa ”he” vai ”she”-pronominilla.

Argonauteissa kuvataan hauskasti ja osuvasti ympäristön hämmennystä sekä ihmisten alituista tarvetta määritellä ja luokitella muita ihmisiä. Illalliskutsuilla Harryn vanha tuttava kysyy Nelsonilta, onko tämä seurustellut naisten kanssa ennen Harryä. Kysymys on Nelsonista lähes absurdi ja hän hämmentyy.

”Oliko Harry nainen? Olinko minä hetero? Oliko menneillä suhteillani ’muiden naisten’ kanssa mitään tekemistä tämän kanssa? Miksi minun piti ajatella ’heteronaisia’, jotka kävivät kuumina minun Harryyni? […] Minkä takia tämä nainen puhui minulle tällä tavalla? Milloin Harry tulisi vessasta?”

Argonauteissa Nelson kirjoittaa, että Dodge on omien sanojensa mukaan ”testosteronia piikittävä butch” eli toisin sanoen butch-lesbo, joka päättää korjata sukupuolensa.

Nelsonin teksti pakenee määrittelyä ja genrerajoja samoin kuin Dodgen identiteettikin.

Viime vuonna Nelsonilta suomennettiin fragmentaarisin aforismein etenevä Sinelmiä (S&S, suom. Kaijamari Sivill), joka kuvaa satuttavan tarkasti masennusta, syvää surua ja hylätyksi tulemisen kokemusta. Kirjan fragmentaarisuus kuvastaa merkityksen ja kauneuden löytämistä yksityiskohdista ja irrallisista havainnoista syvän surun keskellä silloin, kun ympäröivä maailma tuntuu enimmäkseen merkityksettömältä.

Vaikka teoksen rakenne vaikuttaa mietityltä, kertoo Nelson nyt, että hän ei ollut alun perin suunnitellut kirjoittavansa Sinelmiä siihen fragmentaariseen muotoon, jossa se lopulta julkaistiin.

”Kirjoittaessani Sinelmiä kokeilin useita erilaisia rakennevaihtoehtoja, esimerkiksi runomuotoa ja proosarunoa. Vasta kun kirjan yhteys filosofiaan selkeytyi mielessäni, ajattelin kokeilla numeroituja aforismeja. Oli helpottavaa huomata, että se toimi.”

Nelson kertoo halunneensa kirjoittaa kirjan sinisestä ”koko elämänsä ajan” tai ainakin siitä lähtien, kun hän alkoi 17-vuotiaana kerätä sinisiä asioita. Kirjoittaminen oli kirjailijan sanoin ”vain jotain mitä tein”, eikä hänellä ollut oikeastaan ammatinvalinnan suhteen vaihtoehtoja.

Jokaisen kirjan kirjoitusprosessi on Nelsonin mukaan hyvin erilainen. Silti Sinelmiä ja Argonautteja voi ajatella eräänlaisina sisarteoksina.

”Sinelmiä ja Argonautteja olivat samantapaisia kirjoja kirjoittaa siinä mielessä, että molempiin olin kerännyt materiaalia jo pitkään. Sinelmiin keräsin sinisiä esineitä, asioita ja ajatuksia. Argonautteihin taas luin paljon feminististä ja queer-teoriaa. Molemmissa kirjoissa teoreettinen ajattelu sekoittui osaksi sitä elämää, jota elin niiden kirjoitushetkellä.”

Teosten kirjoittaminen erosi kuitenkin eräässä mielessä hyvin ratkaisevasti toisistaan.

”Olin todella yksinäinen kirjoittaessani Sinelmiä, kun taas Argonautteja kirjoitin kolmen tunnin jaksoissa vauvani imetyksen välissä. Niin erilaista!”

Yleensä kolmesta neljään ihmistä lukee Nelsonin tekstit kustannustoimittajan lisäksi ennen niiden julkaisua.

”Kirjani ovat keskenään hyvin erilaisia, ja jokainen niistä tarvitsee oikean lukijan.”

Argonauteissa Nelson kirjoittaa, miten hänen yksityisyydestään tarkka puolisonsa reagoi heti luettuaan käsikirjoituksen ensimmäisen version.

Puoliso oli monta kertaa sanonut Nelsonille, että hänen kanssaan eläminen on kuin ”sydämentahdistinta käyttävä epileptikko olisi naimisissa strobovalotaiteilijan kanssa”. Niinpä reaktio ei tullut kirjailijalle yllätyksenä.

”Saan valmiiksi tämän kirjan ensimmäisen version ja annan sen Harrylle. Hänen ei tarvitse sanoa, milloin hän on lukenut sen: töistä tultuani näen hänen repustaan pilkottavan pinkan rutistuneita sivuja ja aistin hänen mielialansa, jota voisi kuvailla hiljaiseksi raivoksi.”

Tänä keväänä Harry Dodge julkaisi oman autofiktiivisen kirjansa My Meteorite, or, Without the Random There Can Be No New Thing. Nelson kehuu teosta hienoksi ja kirjoittaa:

”Nyt Harry pääsi vihdoin antamaan minulle takaisin Argonauteista!”