HS Kirjasto

Simon & Garfunkel julkaisi tammikuussa 1970 levyn Bridge Over Troubled Water. Se voitti vuoden parhaan levyn Grammyn, ja nimikappalekin oli valtava hitti.

The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water…

Folkrock-duo Simon & Garfunkel oli 1960-luvun suosituimpia ja myydyimpiä yhtyeitä, ja kaksikon melodinen, sanomaltaan syvällinen musiikki on kuin vuosikymmenen kuva.

Tenho Immosen viime vuonna julkaistu Meidän laulumme – Simon & Garfunkelin tarina (Jalava) on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu teos yhtyeen vaiheista.

Kirjassa käydään läpi duon paikoin hyvinkin myrskyisä historia samoin kuin Paul Simonin ja Art Garfunkelin soolotuotantojen vaiheet.

Simon ja Garfunkel tapasivat Queensissa 1950-luvun alussa noin kymmenvuotiaina. Simonin huomion kiinnitti koulussa enkelin lailla laulanut, enkelikiharainen pikkupoika.

12-vuotiaina kaksikko päätyi Liisa ihmemaassa -musikaaliin. Paul oli Valkoinen kani, Art Irvikissa. He tajusivat olevansa kiinnostuneita samasta asiasta: musiikista, lauluista, laulusta.

Kirjan nimi viittaa kaksikon Our Song -singleen, jonka Simon ja Garfunkel julkaisivat Tom & Jerry -nimisenä duona vuonna 1958. Toisaalta nimi kuvastaa myös sitä, miten suuri rooli nimenomaan laululla yhtyeen musiikissa on.

Tenho Immonen on aiemmin kirjoittanut muun muassa David Bowien ja Elton Johnin elämäkerrat.