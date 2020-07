Novellikokoelma

Eino Santanen: Rakas kapitalismi pilkku. Teos. 209 s.

Ensimmäinen reaktio: taasko on yksi runoilija tarjonnut pikkusormensa proosan paholaiselle?

Eino Santasen (s. 1975) kohdalla kyse ei ainakaan ole adaptoitumisesta proosataiteen kurantteihin lainalaisuuksiin. Novellikokoelman ohella teos on kuin seuraisi proosataidetta kritisoivan performanssin tapahtuvan silmien edessä.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Santanen on julkaissut viisi runokokoelmaa, joista Merihevonen kääntää kylkeään (2006) sai Kalevi Jäntin palkinnon. Tekniikan maailmat (2014) palkittiin Tanssivalla karhulla. Santanen myös opettaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.

Rakas kapitalismi pilkku on trilogian päätösosa, ja runoteoksen sijaan siitä tuli novellikokoelma. Sekä esteettisesti että temaattisesti se jatkaa Tekniikan maailmojen ja Yleisön (2017) kapitalismikriittisissä jalanjäljissä. Santasen maailmassa keskittymiskyvyttömät kauppaavat itseään ja toisiaan. Teos ilmestyy sopivasti juuri kun korona on nakertanut talousjärjestelmämme uskottavuutta.

Mustan huumorin sävyttämässä proosassaan Santanen on hyvin kompromissiton, ja novellikokoelman sijaan voisi puhua hybridistä. Rakas kapitalismi pilkku on nykyrunouden laveilla ehdoilla tehtyä novellistiikkaa.

Teoksessa on Santasen lyriikasta tuttuja kapitalismikriittisiä tehokeinoja, kuten massatuotannon toisteisuutta. Novellien väliin on sijoitettu Yleisön estetiikkaa muistuttavia Tuotteita-runoja. Tässä kontekstissa ne ovat mainoskatkoja, joissa on värikoodattuja, muoviin pakattuja köyhiä ja rikkaita erikokoisissa sekä -muotoisissa sarjoissa.

Santanen käyttää toistuvasti tiettyjä metaforia, kuten robotit tai kuvaruumiit, joita me teemme itsestämme älypuhelimilla. Rakas kapitalismi pilkun tärkeimmät metaforat ovat kuitenkin läpi teoksen esiintyvät värit, kuten nurmenvihreä tai taivaansininen, jotka Santasen kriittisessä käsittelyssä tuntuvat pikemminkin lipsuvan merkityksistään. Ne symboloivat asioita kuten vapautta, tiedostavuutta ja luokka-asetelmia tai niiden puutetta tai puutteellista ymmärrystä niistä.

Santasen kirjallisessa eetoksessa on avantgardistisen situationistiliikkeen vaikutteita performatiivisuutta myöten. Situationistit ajattelivat, että kapitalismi vieraannuttaa yksilön.

Kapitalismi muutti aikakäsitystä ja päiväjärjestystä. Työ määrittää ajankulkua. Aamu alkaa valmistautumisella töihin tai kouluun, jossa puolestaan valmistaudutaan työelämään. Nyt ajasta ollaan koko ajan kiusallisen tietoisia, koska nykyään se on koko ajan näkyvillä käsissämme.

Teoksen ensimmäinen novelli Taivaansininen alkaa aamun kuvauksella. Äiti lähtee töihin, ja isä jää kotiin pienen pojan kanssa. Isä ottaa puhelimen käteen, laittaa sen pois, ja ottaa sen takaisin, koska unohti katsoa kelloa. Isä alkaa muistella aikaa, kun bussipysäkillä ihmiset alkoivat katsella rannekellojaan, kun olivat tylsyyksissään ”uppoamassa omien syvyyksiensä aaltoihin”. Hän muistelee isän isää, joka ei käyttänyt rannekelloa vaan katsoi kelloa taivaalta, taivaansiniseltä. Riitti, että tiesi suunnilleen, paljon kello on.

Ihan näin romanttista Santasen proosa ei kuitenkaan ole, ja ensimmäisen vielä jokseenkin konventionaalisen novellin jälkeen tahti pikkuhiljaa kiihtyy ja kokeilevuus lisääntyy.

Taistelukenttä-novellissa kertojalla on mitä ilmeisimmin Touretten syndrooma: ”Lapsiperherobotti oli istutettu pian käynnistämisensä jälkeen Venetsian arkkitehtuuriYRJÖYRJÖbiennaalissa esitellyn nurmenvihreän pöydän ääreen, ja sille oli syötetty rajan takaisesta Karjalasta tuotuun YRJÖ juureen tehtyä YRJÖ KAKKA leipää, jonka syöminen oli ensimmäisinä toimintavuosina kuulunut sen toimintaproseduuriin.”

Suorastaan toivon, että novellin päättävä, sivutolkulla jatkuva ”nurmenvihreää” toistava dadaistinen flarf saa jonkun kuluttajan palaamaan kirjan ostopaikkaan ja vaatimaan rahoja takaisin sanoilla: kirjassani on jotain vikaa.

Sähköpostiviesteistä koostuvassa Trickle Down Chicken -novellissa on hahmo, joka käy erilaisissa tilaisuuksissa esiintymässä kana-asussa. Performanssiin kuuluu, että hän nokkii illallispöydästä tippuvia näkymättömiä ruoanmuruja. Samalla hän luennoi taloustieteestä, laulaa työväenlauluja ja munii suklaamunia. Freelancer-kana päätyy absurdiin esityksen laskutusta koskevaan sähköpostiketjuun, joka ei ratkea koskaan, ja johon jokainen freelancer voinee kivuliaasti samaistua. Novelli hajoaa lopussa ”lomille lompsis”- ja talkootyövirkkeiden sekamelskaksi, josta voi lukea vain pätkiä.

Novellien kielellinen rekisteri on laaja aina chat-estetiikasta flarf-vaikutteiseen horinaan ja tajunnanvirtaan. Päätöntä ja uuvuttavaa toistoa, joka tuntuu monin paikoin siltä kuin lukisi performanssia.

Rakas kapitalismi pilkku on myös tarinallisuuden ja tarinatalouden kritiikkiä. Suurin osa novelleista rimpuilee irti perinteisistä kaarista. Sanat hajoavat, niitä puuttuu, rivit sakenevat ja muuttuvat kakofoniaksi.

Esimerkiksi novelli Erään pienen kulttuurialan säätiön hallituksessa viittaa tirkistelevään autofiktiivisyyteen ja sen trendiin, mutta lopulta lukijalta vedetään matto alta absurdilla ja surrealistisella lopulla eikä tarina saa täyttymystä.

Runoudesta on tehty hienoja siirtymiä merkitystiheän proosan puolelle, kuten Harry Salmenniemi on osoittanut. Rakas kapitalismi pilkku ei ihan ensimmäisenä anna odottaa, että Santaselta nähtäisiin myös jatkossa proosateoksia.

Rakas kapitalismi pilkussa Santanen vaikuttaa proosataiteen kuistille soluttautuneelta pihatontulta. Aluksi niin viattoman oloinen velmu, mutta taskut täynnä kaikenlaisia paukkuja ja pamauksia. Lopulta kepposteleva tonttu paljastaa valeasunsa ja potkii eteiseen niin paljon kuraa kuin ehtii ja kaasuttaa tonttumopollaan pois niin, että kura lentää eteistäkin pidemmälle.

Kyllä tällaiselle kaasuttelulle kotimaisen proosan kentällä tilaa on.