En omista puutarhaa, mutta eipä minun tarvitsekaan, kun on Mari Mörön kaltaisia puutarhan syvimmät salat tuntevia kirjoittajia. Teoksessaan Kukkasillaan (Teos 2020) Mörö vie suoraan paratiisin ytimeen. Sivuilta tulvahtelee vain valituille näyttäytyvän yönkuningattaren huumaava tuoksu, hampaissa rapsahtelee retiisi, korvissa solisee japanilaisen puutarhan puro. Mörön itse ottamat valokuvat luonnon mestariteoksista ovat olennainen osa kokemusta. Taitava kielenkäyttö ja omaperäinen, hiukan vino huumori kuljettavat kasvimailta kansainvälisen puutarhakuvaajagurun kurssille ja aina kotimaiseen äänestyskoppiin asti. Sielläkään Mörö ei piirrä numeroita vaan kukkia.

Tunnistettavat piirit

Jan Forsströmin romaani Aikuisia ihmisiä (Teos 2020) kertoo Helsingin kulttuurialan ihmisistä ja tekemisistä satuttavan tunnistettavasti yksi tarina kerrallaan. Piirit ovat pienet, ihmiset hukassa. Esimerkiksi Helenalla on ihan kaikki: ihana koti Käpylässä, tytär, kiinnostava työ kääntäjänä, yhtä aikaa jännän rosoinen ja silti ymmärtävä taiteilijapuoliso. Silti Helena alkaa sekoilla. Romaanin hahmojen kohtalot risteävät koukuttavasti, oli sitten kyse komediasarjan käsikirjoittajasta, kirjallisuuskriitikosta tai näyttelijästä. Forsström on mestarillinen ihmisten, miljöiden ja tunnelmien kuvaajana. Tarkoilla havainnoillaan hän luo kirkkaan kuvan siitä, millaisia me olemme yksilöinä ja suhteessa toisiimme. Kulttuurialalla tai ei.

Lisää suhteita, huumorilla

Romaani Sitten tapasin pehmeän miehen (Otava 2020) on sukua Forsströmin teokselle: ihmissuhteista siinäkin on kyse, Manninen vain käyttää eri keinoja. Kirjoittaja osoittautuu perunkestäväksi humoristiksi kuvatessaan päähenkilö Marjaanan moninaisia miessuhteita 1990-luvulta tähän päivään. Miehistä rakennetaan melkoisia karikatyyrejä – milloin tavataan itseään täynnä oleva musiikinopiskelija, it-huuman sekoittama stressikimppu tai luonnon ehdoilla elävä roskisdyykkari – mutta ei päähenkilöäkään päästetä vähällä. Kirja on leppoisaa luettavaa kesälomalle, mutta ei tämä mikään läpihuutoviihdepala ole. Taustalla piilee satuttava tosiasia: yksinäisyys. Kiva lisäulottuvuus on lukuisten musiikki- ja keikkaviittausten pohjalta laadittu Spotify-soittolista.

