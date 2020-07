Rock

Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki Allas Sea Poolissa.

Nostalgia on ollut iso juttu rockissa jo kauan. Allas Sea Poolissa sen nälkää ruokki trio, joka vetosi ainakin Hanoi Rocksin ja Popedan vanhoihin diggailijoihin.

Hanoi Rockin keskeisistä jäsenistä lavalla olivat Michael Monroe ja Sami Yaffa. Myös Costello Hautamäki soitti siinä kitaraa 2000-luvun alkuvuosina, mutta hänet tunnetaan paremmin Popedasta.

Michael Monroe veti esitystä. Hän hoiti enimmät puheet: esitteli biisejä ja kertoi puujalkavitsejä niin vilpittömän innostuneesti ja itseironisesti, että sai yleisön naureskelemaan niille. Kansainvälisen uran peruja puhe kulki puoliksi englanniksi.

Popeda pääsi selvimmin esiin Yaffan muistelossa, joka tiivistyi illan hauskimpaan lohkaisuun. Hanoi Rocks lämmitteli aikoinaan Köyliön Lallintalossa silloin isompaa Popedaa. Hanoi soitti sekä ennen Popedaa että jälkeen. ”Se ilta oli Popeda-sandwich”, Yaffa murjaisi.

Monroe soitti akustista kitaraa, Hautamäki sähkökitaraa ja Yaffa bassoa. Yhteissoitto sujui niin hyvin, ettei rumpuja tullut edes kaivanneeksi.

Ulkoilmassa toimivaa Allasta koronarajoitukset ovat rasittaneet kevyemmin kuin montaa muuta konserttipaikkaa. Elävä musiikki soi siellä monta kertaa viikossa ja se saattaa olla nyt Helsingin isoin areena. Lauantaina 470 paikkaa oli myyty ennakolta täyteen.

Vaikka nostalgialla oli varmaankin iso rooli väen vetämisessä paikalle, kolmikko ei ratsastanut vain sillä. Ensimmäisellä puoliskolla kuultiin lähinnä biisejä Monroen levyiltä. Rentona kitarapoppina ne sopivat hellepäivän viilenevään iltaan.

Tuli myös lainakappale Heart of Gold, mutta ei Neil Youngin vaan David Johansenin. Ja kuultiin Popedankin levyttämä ikivihreä Onhan päivä vielä huomennakin, mutta englanniksi Let’s Live for Today oli lähempänä Lords of the New Churchin tulkintaa.

Toisella puoliskolla lisättiin räminää ja Monroen biisien osuus väheni. Lainoina saatiin Tom Pettyn Girl on LSD ja Graham Parkerin Success. Ylimääräisissä Monroe lauloi poikkeuksellisesti suomeksi Dave Lindholmin kappaleen Sirkus.

Hanoi Rocksin biisejä kuultiin lopun kimarassa: Don’t You Ever Leave Me, Motorvatin’, Lightnin’ Bar Blues ja CCR-klassikko Up Around the Bend, joka sai yleisön jo hieman riehakkaaksi. Ylimääräisissä tuli vielä Taxi Driver.

Illan komein taisi kuitenkin olla versio tanskalaisen The Lollipopsin biisistä I Will Stay, jota ovat soittaneet ainakin Hurriganes ja Sielun Veljet.