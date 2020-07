Carly Rae Jepsenin (vas.ylh.) Call Me Maybe, Draken One Dance, Rihannan Umbrella ja Luis Fonsin Despacito muistetaan kesähitteinä. Ruutukaappaukset artistien musiikkivideoilta.

Tähän aikaan vuodesta se on jo yleensä selvillä. Nimittäin kesähitti.

Kesähittinä pidetään kappaletta, joka soi joka paikassa: radiossa, baareissa, klubeilla ja ruokakaupassa. Tänä kesänä ihmiset ovat vasta vähän aikaa sitten päässeet kokoontumaan paikkoihin, joissa kesähitti voisi soida.

Levy-yhtiöt julkaisevat potentiaaliset kesähitit yleensä kevättalvella, jotta kappale ehtisi tavoittaa huippunsa kesäkuun alussa. Tänä vuonna kuitenkin monien albumeiden ja sinkkujen, kuten Lady Gagan, Disclosuren, Haimin ja Alicia Keysin, julkaisuja lykättiin koronaviruspandemian vuoksi tai solidaarisuudesta Black Lives Matter -liikettä kohtaan, kertoo The Guardian, joka käsittelee jutussaan tämän vuoden kesähitin puuttumista.

Vuonna 2017 kesähitin nimeäminen oli helppoa. Luis Fonsin ja Daddy Yankeen Despaciton kuulemiselta ei voinut välttyä. Sinkku pysyi Billboard-listan ensimmäisellä sijalla jopa neljä kuukautta, ja heinäkuussa kappale julistettiin jo kaikkien aikojen striimatuimmaksi. Kappaleesta tuli ensin hitti Latinalaisessa Amerikassa, mutta maailmanlaajuisen suosion se saavutti vasta kun pop-artisti Justin Bieber vieraili kappaleen remix-versiossa.

Säveltäjä, solisti, musiikin tohtori ja Sibelius-Akatemian popjazzlaulun lehtori Aija Puurtinen analysoi Despaciton Nyt-liitteelle kesällä 2017.

Despaciton suosioon verrattavia kesähittejä on ollut länsimaissa ainakin Rihannan ja Jay- Z:n vuoden 2007 Umbrella, Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe vuodelta 2012 ja Draken One Dance vuonna 2016.

Tällä hetkellä Suomen virallisen singlelistan ensimmäisellä sijalla on viihtynyt kuuden viikon verran raumalaisen rap-artistin Williamin kappale Penelope, jossa vierailee myös yhdysvaltalainen Clever.

Listasijoituksensa perusteella Williamin kappeletta voisi siis kutsua tämän kesän hitiksi Suomessa, mutta tyyliltään se on suomalaiseksi kesähitiksi poikkeuksellinen.

Rennossa trap-vaikutteisessa kappaleessa ei lauleta esimerkiksi varsinaisesti bilettämisestä kuin vaikka Teflon Brothersin vuoden 2015 kesähitissä Pämppää tai kesäisestä lemmestä, kuten Robinin ja Nelli Matulan Hula hula -sinkussa kesällä 2017.

Musiikkikriitikko Chris Molanphy on analysoinut Billboardin kesähittilistaa siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2010. Molanphy kirjoittaa analyysissaan, kuinka Billboard-listalla ei ole nähty yhtä paljon vaihtelua ykkössijan paikasta sitten syksyn vuonna 1990, jolloin Nelsonin, Maxi Priestin, George Michaelin, James Ingramin, Janet Jacksonin, Vanilla Icen ja Mariah Careyn sinkut ottivat vuorollaan ykkössijan seitsemän viikon aikana.

Sen jälkeen kun Weekndin Blinding Lights saavutti Billboard-listan ensimmäisen sijan kaksi kuukautta sitten, on seitsemän kappaletta vuorotellut sen paikalla.

Billboardin suosituimpien kappaleiden Hot 100 -listaa käytetään yleensä sen mittaamiseen, mitkä valtavirran musiikin kappaleista ovat länsimaissa suosituimpia sillä hetkellä.

Despaciton jälkeen kesän Hot 100 -listan ensimmäisellä sijalla on ollut vuonna 2018 Draken In My Feelings ja viime kesänä Lil Nas X:n ja Billy Rae Cyrusin Old Town Road. Kumpikaan kappaleista ei ole kuitenkaan yltänyt Suomessa läheskään yhtä suureen kesähittisuosioon kuin puhkisoitettu Despacito.

Yhdysvalloissa Old Town Road nousi viime kesänä hitiksi etenkin Tik Tokissa levinneen haasteen vuoksi.

Voikin kysyä, onko tämän vuoden varsinaisen maailmanlaajuisen kesähitin puuttumiseen muitakin syitä kuin koronapandemia.

Yksi syy löytyy ainakin musiikin kuuntelun pirstaloitumisesta. Musiikkia on jo hyvän aikaa kuunneltu erilaisista suoratoistopalveluista, joissa käyttäjä valitsee itse mitä ja milloin haluaa kuunnella. Omaa lempibiisiä ei ole moneen vuoteen tarvinnut odotella radiosta tai Musiikkitelevisiosta.

Vuoden tuottaja Eppu Kosonen pohtii Helsingin Sanomien aiemmassa jutussa, mitä listojen kärki enää nykyään pirstaloitumisen takia edustaa, koska ”alakulttuureita löytyy niin paljon kuin jaksaa etsiä”.

Maailmanlaajuisen hitin syntyminen vaikuttaakin mahdolliselta vain, jos siitä tulee sosiaalisen median ilmiö, kuten kävi Old Town Road -kappaleelle viime kesänä Yhdysvalloissa.

Suosituimmat maailmanlaajuiset kesähitit vuosina 1990–2019

1990 Vision Of Love - Mariah Carey

1991 (Everything I Do) I Do It For You - Bryan Adams

1992 Baby Got Back - Sir Mix-A-Lot

1993 Can't Help Falling In Love - UB40

1994 I Swear - All-4-One

1995 Waterfalls - TLC

1996 Macarena (Bayside Boys Mix) - Los Del Rio

1997 I'll Be Missing You - Puff Daddy & Faith Evans feat. 112

1998 The Boy Is Mine - Brandy & Monica

1999 Genie In A Bottle - Christina Aguilera

2000 Bent - Matchbox Twenty

2001 U Remind Me - Usher

2002 Hot In Herre - Nelly

2003 Crazy In Love - Beyonce feat. Jay-Z

2004 Confessions Part II - Usher

2005 We Belong Together - Mariah Carey

2006 Promiscuous - Nelly Furtado feat. Timbaland

2007 Umbrella - Rihanna feat. Jay-Z

2008 I Kissed A Girl - Katy Perry

2009 I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

2010 California Gurls - Katy Perry feat. Snoop Dogg

2011 Party Rock Anthem - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

2012 Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen

2013 Blurred Lines - Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell

2014 Fancy - Iggy Azalea feat. Charli XCX

2015 Cheerleader - OMI

2016 One Dance - Drake feat. WizKid & Kyla

2017 Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

2018 In My Feelings - Drake

2019 Old Town Road - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Lähde: Billboard