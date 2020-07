Millaista media-alalla työskentely on ollut yli 20 vuotta sitten ja miten se on vuosien aikana muuttunut?

Tämä kysymys on noussut viime päivinä jälleen esille. Keskustelu alkoi, kun HS kertoi pitkässä jutussaan traumoista, joita vuosina 1995–2001 lähetetty Jyrki-ohjelma jätti tekijöilleen. Osa tekijöistä kertoi jutussa, että työntekijöiden kohtelu oli pahimmillaan erittäin häiritsevää, loukkaavaa ja asiatonta.

Jutun julkaisun jälkeen juontaja ja toimittaja Maria Veitola julkaisi Instagramissa kirjoituksen, jossa kertoi omista Jyrki-kokemuksistaan. Veitola kertoi haaveilleensa aikoinaan Jyrkin juontajan paikasta, mutta kun hänet kutsuttiin työhaastatteluun ohjelmaan, häntä kohdeltiin haastattelussa ala-arvoisesti.

”Työhaastattelun jälkeen oli häpäisty olo. Kyse ei ollutkaan taidoista ja kunnianhimosta, vaan jostain ihan muusta”, Veitola kirjoitti.

Veitolan kirjoitus poiki runsaasti keskustelua aiheesta. Yhteensä Veitolan julkaisuihin kertyi yli 1 000 kommenttia, ja kommentointiin osallistuivat myös monet muut media-alalla pitkään työskennelleet ihmiset.

Tekijöiden kokemukset vaihtelevat huomattavasti: Osa on kokenut erityisesti työuransa alkupuolella seksuaalista häirintää ja työpaikkakiusaamista. Osalle tv-ala on näyttäytynyt alusta lähtien mukavana paikkana, jossa ei ole ollut suuria ongelmia.

Keskusteluun nousi myös se, miten alan työskentelykulttuuri on muuttunut vuosien aikana ja miten esimerkiksi #metoo-liike on vaikuttanut tilanteen parantumiseen.

Pyysimme viittä pitkään media-alalla työskennellyttä henkilöä kertomaan omia kokemuksiaan siitä, millaista alalla työskentely oli uran alussa ja miten tilanne on vuosien saatossa muuttunut.

Maria Veitola aloitti tv-puolella uransa vuosituhanteen vaihteessa erilaisissa toimitustehtävissä. Hänen mukaan ongelmana oli tuolloin, etteivät pomot välttämättä käsittäneet valta-asemaansa. Kun sopimatonta käytöstä ilmeni, ei nokkimisjärjestyksessä alimmalla portaalla olevan nuoren työntekijän ollut helppo kertoa siitä.

Hierarkiassa ylempänä olevat mieshenkilöt saattoivat alkaa flirttailla tai puhua seksistisesti nuorille työntekijöille.

Veitola on puhunut kohtaamastaan häirinnästä aiemmin esimerkiksi haastatteluissa ja kirjassaan Toisinpäin.

Veitola kertoo, että seksuaalinen häirintä myös mitätöi ammattitaitoa. Vapaa-aika ja työ sekoittuivat, ja useamman kerran vanhemmat kollegat tai pomot kopeloivat karonkoissa tai kehityspäivillä tuolloin kahden- ja kolmenkymmenen ikävuoden välissä ollutta toimittajaa.

Koska työsopimukset olivat muutaman kuukauden mittaisia ja Veitola oli muutenkin uusi tekijä alalla, oli sopimattomasta käytöksestä vaikea kertoa työnantajapuolelle.

Veitola muistaa, miten hankalaan tilanteeseen hän joutui nuorena toimittajana, kun hän oli juuri saanut unelmiensa työpaikan tv-alalta. Samana iltana, kun työsopimus oli allekirjoitettu, hän näki baarissa työnantajansa. Tämä ahdisti Veitolan nurkkaan ja yritti työntää kieltään hänen kurkkuunsa.

”Ei siinä voinut sanoa, että painu sinä ukko vittuun, koska työsuhde oli alkamassa.”

Veitola kaipaa nykyiseen keskusteluun muutosta. Keskustelun ei tulisi keskittyä siihen, miten usein uhrien asemaan päätyvät nuoret naiset reagoivat häirintätilanteissa. Tällaisia tilanteisiin ei alun perinkään pitäisi kenenkään joutua, vaan jokaisen pitäisi saada keskittyä rauhassa työntekoon.

Haasteena on yhä se, että alan rakenteet eivät suojaa työntekijöitä, Veitola sanoo. Freelancereita on paljon, minkä vuoksi työpaikalle kuulumattomaan käytökseen puuttuminen voi olla vaikeaa. Jos epäkohtia nostaa esiin, voi leimautua hankalaksi tyypiksi. Tämä voi taas vaikeuttaa tulevien töiden saamista.

Veitolan mukaan tv-alalla työilmapiiri on parantunut tasaisesti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Suurempi edistysaskel on tapahtunut aivan viime vuosina. #Metoo-liikkeen jälkeen tuotantoyhtiöiden kanssa tehtäviin työsopimuksiin on ilmestynyt uusi kohta. Sopimuksen allekirjoittaja sitoutuu siihen, että hän ei millään tavalla häiritse tai ahdistele ketään työpaikalla. Lisäksi kohdan tarkoituksena on saada ihmiset kertomaan, jos he esimerkiksi näkevät jonkun toisen henkilön häiritsevän työkaveria.

Työkulttuurin muuttuminen vie aikaa. Veitola toteaa, että alalla on kasvettu sellaiseen työkulttuuriin, jossa ohjelman tai sarjojen kuvaaminen on ykkösasia. Ikävät tunteet on pitänyt siirtää syrjään kuvausten ajaksi. Lopputuote on yhä edelleen tärkeämpi kuin ihmisten hyvinvointi. Veitola sanoo, että asetelman kuuluisi olla päinvastainen. Ihanteellista olisi, että ihmisten hyvinvointi olisi etusijalla.

#Metoo-kampanjan myötä seksuaalista häirintää on alettu tunnistaa paremmin.

”Mielestäni seuraava vaihe olisi, että puututaan myös muunlaiseen vallan väärinkäyttöön eikä takerruta pelkästään seksuaaliseen häirintään.”

Veitola mainitsee muiksi häirinnän muodoiksi esimerkiksi kiusaamisen, nöyryyttämisen tai valta-aseman väärinkäytön. Esimerkiksi palaverissa hierarkiassa ylemmällä oleva henkilö voi vähätellä alemmalla tasolla olevan ammattitaitoa sanomalla ettei tältä tule koskaan mitään hyviä ideoita.

Veitola sanoo, että asioita katsotaan yhä läpi sormien. Joitain henkilöitä pidetään erityisinä ja korvaamattomina, ja heiltä siedetään sopimatonta käyttäytymistä.

Vaikka Veitolan esimerkit kohdistuvat tv-alaan, kyse ei ole pelkästään tv-alan haasteista. Veitolan ura media-alalla lähti liikkeelle Radio Citystä 1990-luvulla, ja hän on työskennellyt myös useissa muissa radioalan työpaikoissa. Hän toteaa, että ongelmallisia tilanteita on tullut vastaan niin tv:n kuin radionkin puolella. Molemmista hänellä on myös myönteistä sanottavaa.

”Ensimmäinen pomoni mediapuolella [Radio Cityssä] oli yksi parhaista esimiehistä, joita minulla on koskaan ollut.”

Nykyiset naispomot tv-puolella saavat myös kiitosta Veitolalta. Naispomojen määrän kasvu on Veitolan mukaan tehnyt alalla hyvää. Hän sanoo, että aiemmin alalla eteenpäin pääseminen on saattanut vaatia sitä, että on käyttäytynyt niin sanotusti ”hyvän jätkän” tavoin. Kun naisia on ilmaantunut alan johtotehtäviin yhä enemmän, on myös johtamistapojen kirjo kasvanut.

Pitkän uran televisiossa tehneellä Marco Bjurströmillä on alalta enimmäkseen myönteisiä kokemuksia. Vuonna 1997 televisiotyöt aloittanut juontaja tosin muistuttaa, että Bumtsibum-ohjelman suosio sekä yleisön että median silmissä toi arvostusta työnantajalta.

”Teimme ohjelmaa, josta pidettiin paljon ja joka sai sekä lehdistöltä että katsojilta kiittävää palautetta, minkä vuoksi meitä pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Minulla oli luksusolosuhteet”, Bjurström kuvailee.

Bjurström antaa kiitosta ohjelmaa luotsanneelle naiskolmikolle Marjukka Yli-Ruusille, kuvaussihteeri Birgitta Lindströmille ja ohjaaja Sirpa Teräkselle.

”He ajattelivat jatkuvasti sitä, miten kaikilla olisi hyvä olla. En muista noin 230 jakson ajalta mitään kriisejä tai epäkohtia. Toki joitain erimielisyyksiä puitiin, mutta kaikki tukivat toisiaan”, Bjurström kertoo.

Bumtsibumin ohella Bjurström on tehnyt esimerkiksi ohjelmia Kulkuri ja Kaunottaret, Marcon kanssa kahden ja Tanssi tähtien kanssa.

”Sai tehdä, sitä, mihin uskoi, ja sellaisten ihmisten kanssa, jotka uskoivat samaan. Meillä oli hyviä tiimejä, joissa oli helppo hengittää. Toki näin ja kuulin alalla jotain muuta, mutta en tiedä, mitkä jutuista olivat totta”, Bjurström sanoo.

Ainoa negatiivinen kokemus on Nelosen uutisista, jossa Bjurström koki työpaikkakiusaamista.

”Se oli ainoa rankka työkokemus, ja oli ikävä tulla töihin. Se oli kuitenkin vain muutaman ihmisen aikaansaamaa”, Bjurström toteaa.

Suurin Bjurströmin todistama muutos alalla on ulkoistamiskehitys.

”Yritys, jolle minä tein töitä, oli MTV Viihde Oy. Olimme siis kanavan alaisessa firmassa töissä. Nykyään tuotantoyhtiöitä syntyy kuin sieniä sateella ja kuolee samaa tahtia.”

Bjurström seurasi fuusioitumiskehitystä hieman sivusta, sillä suosittua ohjelmaa sai tehdä pitkään rauhassa.

”Se tapahtui jotenkin hirveällä rytinällä, eikä johtaminen ollut aina onnistunutta. Ihmiset, jotka olivat hakeutuneet tai päätyneet tv-alalle, eivät ymmärtäneet, mitä kansainväliseen yhtiöön vaihtuminen tarkoitti. Moni myös päätyi tehtävään, josta ei ollut selvillä”, Bjurström kuvailee.

Myöhemmin tavat ovat Bjurströmin mukaan vakiintuneet. Hän tosin ajattelee, että kehitys on tehnyt työstä paikoin kylmäkiskoisemmaksi ja tunteettomaksi.

Bjurström näkee tämän johtavan siihen, että esimerkiksi viestintä voi olla epäystävällisempää, kun kyseessä eivät ole oman yhtiön työntekijät vaan alihankkija. Kanava voi Bjurströmin mukaan sanoa suorasukaisemmin ’roskaa, emme halua tätä’ tai ’liian kallista’ yhtiöille, kun se ei enää ole vastuussa ohjelmien tekijöistä.

Nina Honkanen aloitti uransa Radio Cityssä, tarkemmin sen uutistoimituksesta. Hän aloitti radiossa vuonna 1992 ja siirtyi samana vuonna myös televisioon, ensin MTV3:n ruututoimitukseen. Vuonna 1993 hän siirtyi Radiomafiaan ja pian sen jälkeen Ylen Lista Top 40 -ohjelmaan.

Epäasiallinen kohtelu on Honkasen mukaan jäänyt hänen urallaan yksittäistapauksiksi.

”Kaikissa niissä [produktioissa] sai tehdä – säännön vahvistamia poikkeuksia lukuun ottamatta – töitä ammattitaitoisten ja kollegoitaan kunnioittavien ihmisten kanssa”, Honkanen sanoo.

Erityistä kiitosta saa muun muassa Lista Top 40 -ohjelman ja Toivo Kärki -sarjan tuottajana toiminut Olof Qvickström. Epäasiallisesti käyttäytyviä ihmisiä Honkanen kertoo oppineensa käsittelemään työskenneltyään nuoruudessaan valokuvamallina ulkomailla.

”Jonkun ’kotimaisen setä- tai täti-ihmisen’ iholle tuloon osasi suhtautua satakuntalaisella ’tylyt lyttyyn’-meiningillä.”

Asiassa auttoi hänen mukaansa paitsi tiukka palaute, myös terapeuttinen suhtautuminen heihin, ”jotka eivät tunnistaneet kollegan tai alaisen rajoja”.

”Häirintä on usein heikosta itsetunnosta nousevaa machoilua tai muuten vaan itsestään liikaa luulemista”, Honkanen sanoo.

Kirjailija toteaa myös, että media-, tv-, elokuva- tai musiikkialalle päätyy vähintään yhtä paljon huomiohakuisia ihmisiä kun politiikkaan.

”Monia kiehtoo valta, mammona ja julkisuus. Harva kaltoin itsensä kohdelluksi tunteva on ollut itsekään vapaa näiden tavoittelusta. Usein käy niin että jos ei saa mitä haluaa, alkaa nähdä ongelmia vähän kaikessa ja ennen kaikkea muissa”, Honkanen arvioi.

Tämän Honkanen kertoo huomanneensa nopeasti. Kokemuksia hän on hyödyntänyt esimerkiksi ensimmäiseen kirjoittamaansa näytelmään Loppuelämäni ensimmäinen päivä (1994) ja esikoisromaaniin Gladiaattori (2002).

”Huomiohakuiset ja itseriittoiset ihmiset lienevät suurin syy miksi aikoinaan lähdin Yleltä vuonna 1997 ja keskityin kirjoittamiseen. Kirjailijana saa olla rauhassa ihan kaikelta turhalta mitä elämäänsä ei halua”, Honkanen sanoo.

Radio Cityssä media-alansa aloittanut Baba Lybeck kertoo kokemuksensa sekä radio- että tv-alalta olevan pelkästään positiivisia.

”Kohdalleni ei ole sattunut yhtään huonoa pomoa. Minulla on ollut todella hyvä tuuri”, hän toteaa.

Lybeck aloitti uransa 1980-luvulla Radio Cityllä harjoittelijana heti koulusta valmistuttuaan, ja kohtelu ja työolot ovat hänen mukaansa olleet siitä lähtien aina asiallisia.

Televisioon Lybeck kutsuttiin juontamaan nuorten aikuisten makasiiniohjelma NoTV:tä, jota pidetään Jyrki-ohjelman eräänlaisena esikuvana. Toimitus ja etenkin Radio Cityltä tuttu esimies Juha Tynkkynen sekä toinen ohjaaja Teija Paajamaa saavat paljon Lybeckiltä kehuja.

”Ehkä se, että tulin mediakentälle [nuorisokulttuurin keskus] Lepakon ja Radio Cityn kautta, on tuonut hyviä kokemuksia. Olisikohan siellä alkanut siellä alkanut hyvä ja positiivinen työkulttuuri – siellä kunnioitettiin toisia ihmisiä ja arvostettiin erilaisuutta”, Lybeck pohtii.

Samansuuntaisia kokemuksia on myös Mari Sainiolla. Sainio aloitti televisiouran Ylen Lista Top40 -ohjelmasta vuonna 1997.

”Minulla on alalta todella myönteinen kokemus, eikä mitään ole jäänyt hampaankoloon”, Sainio toteaa.

Ainut kielteinen muisto alalta on ensimmäisten produktioiden koulutuksen puute.

”Kun teki aivan ensimmäistä tv-ohjelmaansa, ei oikein ollut neuvontaa siitä, mitä pitäisi oikein tehdä, jotta työnsä tekisi hyvin. Piti itse katsoa, mitä muut tekevät ja matkia perässä, jotta oppisi”, Sainio sanoo.

Sainio ei kokenut työkuormaansa liian raskaaksi.

”Pidin jo alkuaikoina työstä paljon, ja työtunteja ei tullut laskettua. Päivät olivat pitkiä, mutta se kuului asiaan”, Sainio toteaa.

Sainion viimeisimmäksi televisiotyöksi jäi Julkkis Big Brother vuonna 2014. Sainio on saanut kuvan siitä, että alan hektisyys on lisääntynyt.

”Kaikki on kauhean tehostettua: aikaa on vähemmän ja tehtäviä asioita enemmän. Tiedän monia ihmisiä, jotka ovat lähteneet alalta, koska ovat aivan poikki”, Sainio kertoo.