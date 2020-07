Räppäri Kanye West on järjestänyt Yhdysvalloissa presidentivaalikampanjansa ensimmäisen kokoontumisen Charlestonissa, Etelä-Carolinassa. Tilaisuudesta raportoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The Guardian.

Tilaisuus on viimeisin käänne Westin viime hetken ehdokkuudessa, jonka räppäri julkisti 5. heinäkuuta. Vielä vajaa viikko sitten Westin kampanjatiimistä kerrottiin räppärin jäävän pois presidenttikilvasta ja kampanjan päättyvän. Pian tämän jälkeen, 15. heinäkuuta, Westin kuitenkin kerrottiin rekisteröityineen virallisesti ehdokkaaksi Oklahoman osavaltiossa.

Yhdysvaltojen marraskuun alussa käytäviin vaaleihin on vain reilu kolme kuukautta, mikä tarkoittaa että kampanjan onnistumiselle on monia esteitä. Ehdokkuuta on myös arvosteltu pelkkänä julkisuustemppuna.

Charlestonin kampanjatilaisuus ei lopulta valottanut, onko West ehdokkuudensa suhteen tosissaan. Reilun tunnin mittaisessa, rönsyilevässä puheessa West vaikutti hetkittäin olevan kiinnostuneempi viestin välittämisestä kuin presidentiksi tulemisesta.

”Vapaus ei tule vaaleista. Vapaus tulee siitä, että ei lataa pornoa. Vapaus tulee siitä, että ei ota [opioidisärkylääke] Percocetiä”, West sanoi.

Puheessa nousi esille muun muassa Westin aborttivastaisuus. Hän totesi, että abortti voisi olla laillista, mutta sen tulisi olla hyvin rajoitettua. Räppäri haluaisi itse antaa kaikille synnyttäville naisille miljoona dollaria eli noin 860 tuhatta euroa ”tai jotain sille perheelle”. West ei kertonut, miten tuet rahoitettaisiin.

Ilman mikkiä puhunut West joutui toistuvasti pyytämään yleisöä hiljenemään. ”Seuraavat tapahtumat tulevat olemaan upeasti akustoiduissa huoneissa, koska tulen olemaan suunnittelussa mukana”, räppäri sanoi.

West alkoi itkeä kertoessaan siitä, miten hänen vanhempansa melkein tekivät abortin häntä odottaessaan. Puheen tunteellisin kohta käsitteli kuitenkin kokemusta ”jumalallista väliintulosta” Westin puolison Kim Kardashianin tultua raskaaksi.

Westin sekavassa puheessa nousivat esille myös Yhdysvaltojen taloudellinen epätasa-arvo, räppärin Adidas-sponsorisopimus, yritysten valta sekä rasismi.

Monet lausunnot vaikuttivat hämmentävän jopa tilaisuuden yleisöä. West esimerkiksi kyseenalaisti yhden 1800-luvun arvostetuimman vapaustaistelijan, Harriet Tubmanin perinnön.

”Hän ei koskaan todella vapauttanut orjia, vaan lähetti orjat työskentelemään muille valkoisille ihmisille.”

Tubman auttoi 1800-luvulla lähes tuhannen orjuutetun vapauttamisessa ja auttoi heitä myöhemmin työllistymisessä. Hän toimi sittemmin myös naisten oikeuksien puolestapuhujana.

Kuten muissakin Westin viimeaikaisissa esiintymisissä, puheessa toistuivat viittaukset raamattuun ja kristillisiin arvoihin.

”Olemme kaikki tasavertaisia Jumalan silmissä. Joskus ihmisiä hallitsevat paholaiset, joskus ympäristö, jossa olemme, mutta olemme kaikki Jumalan ihmisiä. Pahoja ihmisiä ei ole”, West sanoi.