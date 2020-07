”Missä vaan tapellaan että nälkäset sais syödäkseen, niin siellä minä olen. Missä vaan poliisi hakkaa jotakuta, niin siellä minä olen. Jos Casy oli oikeessa, niin minä olen vihasten miesten huudoissa...”, virkkoo Tom Joad John Steinbeckin romaanissa Vihan hedelmät (1939, suom. 1944, 2016).

John Steinbeck

Kuuluisat sanat, joiden lausuja on suuren laman kuristaman vuokraviljelijäperheen aikuinen poika, istuvat vuoden 2020 Yhdysvaltoihin paremmin kuin Steinbeck olisi ikinä toivonut. Samoin tekee romaani kokonaisuudessaan.

George Floydin murha 25. toukokuuta 2020 kertoi paitsi poliisien mielivallasta myös Yhdysvaltain syvään juurtuneesta eriarvoisuudesta. Koronaviruspandemian vuoksi työttömyysaste on korkeimmillaan sitten 1930-luvun laman.

Ranskalaisdokumentissa Vihan hedelmät, kuvaus Amerikasta (2019) asiantuntijat vetävät kyllä useitakin järkeviä yhteyksiä nykypäivään, mutta oletettavasti tänä vuonna ohjaaja Priscilla Pizzato olisi painottanut näkökulmaa vielä selkeämmin.

Vaan on Steinbeckin kirjoitustyötä avaava lähestymistapakin antoisa.

Pizzato aloittaa vihasta. Ei kuitenkaan kirjailijan vihaisuudesta, joka romaanin synnytti, vaan siitä, jonka sen julkaisu nostatti. Myyntimenestykseksi kohonnutta romaania rakastettiin, mutta monet myös olivat siitä raivoissaan, ja Steinbeck uskoi aidosti olevansa hengenvaarassa.

Aggressiivinen vastaanotto johtui romaanin kommunistisina pidetyistä näkemyksistä. Aivan erityisen käärmeissään olivat kalifornialaiset maanviljelijät, jotka romaanissa kuvataan hätään joutuneiden riistäjinä.

Ei kuitenkaan ollut Steinbeckin keksimää, että tomuksi muuttuneesta Oklahomasta saapuneet nälkäiset vuokraviljelijät joutuivat Kaliforniassa myymään työpanoksensa pilkkahinnalla. Sepitelmää ei myöskään ollut viha ja halveksunta, jotka siirtolaisten saapuminen nostatti.

Steinbeck oli itse ollut keskellä näitä tapahtumia ja kirjoittanut lukuisia lehtiartikkeleita näkemästään. Yli 600-sivuinen romaani valmistuikin sitten no­peasti, noin sadassa päivässä. Kirjailijan havaintojen tarkkuutta pidetään keskeisenä syynä sille, että Vihan hedelmät on kestänyt aikaa, oikean laman autenttisena kuvana.

Dokumenttiin on poimittu mukaan Woody Guthrien laulu Tom Joad (1940), joka kertaa romaanin tapahtumia. Nykyisin oletettavasti tunnetumpaa Bruce Springsteenin The Ghost of Tom Joadia (1995) sen sijaan ei mainita.

Kansainväliseen versioon näytteet romaanista, Steinbeckin kirjeistä ja päiväkirjamerkinnöistä olisi mieluusti ottanut alkuperäiskielellä ranskan sijaan.

