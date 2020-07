New Yorkissa toimiva vanhojen ja harvinaisten kirjojen kauppias Adam Weinberger tutustuu yksityiskokoelmaan, jota ollaan jonkin verran harventamassa.

New Yorkissa vaikuttava harvinaisten kirjojen kauppias lupaa dokumentissa The Booksellers (2019), että hän voi hankkia asiakkaalleen netistä melkein kaikki Edith Whartonin ensipainokset, jos saa rajattoman luottokortin sekä kolme varttia aikaa.

Miksipä ei. Vaivattomuus ja maailmanlaajuinen valikoima ovat hienoja keräilijöille, mutta huonoja kauppiaan kaltaisille yksityisyrittäjille, jotka yrittävät myydä kirjoja vanhaan tapaan kivijalka-antikvariaateissa.

Amerikkalaisen D. W. Youngin puolentoista tunnin elokuvassa tavataan monia muitakin kauppiaita, joiden intohimoisen elämäntyön netti ja lukemiseen liittyvät muutokset ovat ajaneet ahtaalle.

Yleissävy ei silti ole surkutteleva vaan ajoittain jopa innostunut – kun päästään pääasiaan eli kirjoihin.

Lähes kokonaan New Yorkissa kuvattua dokumenttia kehystävät Manhattanin vuotuiset antikvaariset kirjamessut, jotka järjestettiin viime maaliskuussa jo 60. kerran.

Kiinnostavimpia ovat yksityiset tarinat kauppiaista ja keräilijöistä. Vielä varmemmin vanhojen kirjojen rakastajia elähdyttää käynti Manhattanin kahdessa kuuluisassa kaupassa, Argosyssa ja Strandissa, jotka täyttävät pian sata vuotta.

Molempien pitkäikäisyyttä selittää, että kauppiasperheet omistavat isot liiketalonsa itse.

Young on pakannut dokumenttiinsa niin paljon histo­riaa, haastatteluja ja tiedonmurusia, että se vaikuttaa ajoittain jäsentymättömältä ja arvaamattomalta.

Tai ehkä on tarkoituskin jäljitellä yllätyksellistä vaeltelua antikvariaatin hyllyjen välissä.

The Booksellers, C More.