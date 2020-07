Venetsian elokuvajuhlat järjestetään syyskuussa 77:ttä kertaa. Festivaali palkitsee hongkongilaisen elokuvaohjaaja Ann Huin, 73, ja brittinäyttelijä Tilda Swintonin, 59, Kultaisella leijonalla elämäntyöstä, Venetsian elokuvajuhlat kertoo tiedotteessa.

Hongkongilainen ohjaaja Ann Hui Pariisissa syyskuussa 2017.

Useasti palkittu Ann Hui on toiminut myös tuottajana, käsikirjoittajana ja näyttelijänä. Tilda Swintonilla on muun muassa naissivuosa-Oscar elokuvasta Michael Clayton (2007). Elokuvan ohjasi Tony Gilroy. Pääosaa näytteli George Clooney.

Swinton toimii juontajana Women Make Film – Uusi matka elokuvaan -dokumenttisarjassa, joka on katsottavana edelleen Yle Areenassa.

”Tulla Venetsiaan, juuri tänä vuonna kaikista vuosista, juhlimaan kuolematonta elokuvaa ja sen selviytymistä kaikista haasteista -- on vilpitön iloni”, Swinton totesi tiedotteessa.

Venetsian elokuvajuhlat on maailman vanhin elokuva-alan festivaali. Tapahtuma järjestetään 2.–12. syyskuuta normaalia pienempänä. Mukana on 50 elokuvaa, joista 20 on mukana kilpailussa. Vuoden palkintojuryn puheenjohtajana toimii australialainen näyttelijä Cate Blanchett.