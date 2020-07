Ohjaaja Christopher Nolanin scifi-toimintaspektaakkeli Tenetin ensi-ilta on taas siirtynyt. Elokuvan ensi-illan oli määrä olla 12. elokuuta, mutta nyt tuottaja-levittäjä Warner Bros on poistanut sen julkaisukalenteristaan kokonaan, uutisoi muun muassa Variety.

Tenetin piti aivan alun perin saada ensi-iltansa 17. heinäkuuta, mutta koronavirusepidemian vuoksi julkaisua siirrettiin jo kahdesti: ensin heinäkuun loppuun ja sitten elokuuhun.

Nyt tarkkaa ensi-iltapäivää ei siis ole tiedossa lainkaan.

Monia kevään isoja Hollywood-ensi-iltoja siirrettiin pian koronaviruksen levittyä vuodella tai puolella vuodella eteenpäin. Esimerkiksi Fast and Furious -elokuvasarjan uusin osa siirtyi ensi keväälle ja James Bond -elokuva No Time to Die marraskuulle.

Warner ja Nolan halusivat pitkään pitää kiinni Tenetin julkaisusta kesän aikana. Siitä odotettiin ensimmäistä koronaviruksen jälkeistä blockbusteria eli kassamagneettia, jollaista pahoin kärsinyt elokuva-ala kaipaisi.

Nyt uutisoitu siirto oli silti odotettavissa. Yhdysvallat kärsii edelleen pahoin koronaviruksesta ja elokuvateatterit jouduttiin esimerkiksi Kaliforniassa sulkemaan taas. The Hollywood Reporterin hiljattaisessa jutussa arvioidaan, että teatterit saatetaan avata maassa laajasti uudelleen vasta syyskuussa.

Yhdysvaltain ulkopuolella tilanne koronaviruksen suhteen on parempi, ja Suomessakin teatterit ovat jo auki. Tenetin ensi-iltaa on odotettu elokuvateatteriyhtiöissä kuumeisesti myös täällä.

”Jos Tenet ja [Disney-elokuva] Mulan lykkääntyvät vielä, meidän kuoppamme syvenee, sanoi Bio Rex Cinemasin toimitusjohtaja Aku Jaakkola viikon takaisessa STT:n jutussa. Mulanin ensi-ilta on toistaiseksi vielä 21. elokuuta.

Warner Brosin toimitusjohtaja Toby Emmerich sanoi, että Tenetin uusi julkaisuajankohta kerrotaan pian. Emmerich totesi myös, ettei se tule olemaan perinteinen, maailmanlaajuinen yhden päivämäärän ensi-ilta.

Kuten Varietyn jutussa todetaan, tämän perusteella elokuva saattaa siis saada ensi-iltansa muualla maailmassa ennen Yhdysvaltoja. Se olisi Tenetin kaltaiselle Hollywood-jättifilmille poikkeuksellista. Toisaalta Nolanin elokuvat ovat perinteisesti menestyneet erinomaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella.

Arviolta 200 miljoonaa dollaria maksaneen Tenetin tarkkaa juonta on pidetty etukäteen tiukasti salassa. John David Washington esittää siinä agenttia, joka yrittää estää kolmannen maailmansodan syttymisen. Muita pääosia esittävät muun muassa Robert Pattinson ja Elizabeth Debicki.

Nolanin, 49, aiempia menestyselokuvia ovat esimerkiksi Dunkirk (2017), Interstellar (2014), The Dark Knight Rises (2012) ja Inception (2010).