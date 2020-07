Vuodesta 1986 Iso-Britanniassa ilmestynyt Q-aikakauslehti lopettaa ilmestymisen. Asiasta uutisoivat esimerkiksi The Guardian ja BBC.

Brittiläisen musiikkimedian kulmakiveksi kutsutun lehden päätoimittaja Ted Kessler totesi Twitterissä koronaviruspandemian koituneen Q:n kohtaloksi.

Viimeisessä pääkirjoituksessaan Kessler pahoitteli, ettei pystynyt pitämään lehteä hengissä.

”Olemme olleet niukalla pohjalla koko päätoimittajuuteni ajan. Otimme käyttöön eri keinoja pysyäksemme pinnalla äärimmäisen vaikealla painetun median markkinalla. Covid-19 pyyhki sen kaiken pois.”

Lehden omistajayhtiö Bauer Media laittoi toukokuussa Q:n ja muita omistamiaan nimikkeitä tarkkailun alle niiden myynti- ja mainostulojen heikentyessä koronaviruspandemian aikana.

Q-lehden uusimmassa numerossa muisteltiin menneitä haastatteluja.

Q-lehden perustivat 34 vuotta sitten Cue-nimellä Smash Hits -lehteen kirjoittaneet Mark Ellen ja David Hepworth. CD-levyn nousun aikaan ilmestymisensä aloittaneen lehden arvio-osastolla käytiin läpi paitsi uusia julkaisuja, myös uuden formaatin tuomia uudelleenjulkaisuja.

Lehden ensimmäinen kansikuvatähti oli Paul McCartney. Lehti tunnettiin muun musiikkisisältönsä lisäksi Tom Hibbertin kolumnista Who the Hell Do They Think They Are (suomeksi ”keitä he luulevan olevansa”), joka ivaili alan egoilulle ja narsismille usean vuoden ajan.

Musiikkilehti järjesti vuodesta 1990 lähtien myös vuosittaista Q awards -gaalaa, jossa vierailivat tunnetut artistit ja yhtyeet David Bowiesta U2-yhtyeeseen.