Yhdysvaltojen myydyimpiä kappaleita seuraavan listan kymmenen parhaan joukossa on viisi eri kappaletta samalta artistilta, räppäri Juice Wrld:ltä. Viime vuoden joulukuussa menehtyneen artistin Legends Never Die -albumilta on Billboard 100-listalla 17 kappaletta.

Aiemmin vähintään viisi kappaletta kappalelistan kymmenen kärkeen ovat saaneet vain kanadalaisräppäri Drake sekä rockyhtye The Beatles, kertoo listoja koostava Billboard.

Heinäkuun 10. päivänä ilmestynyt Legends Never Die on myös myydyimpien albumien Billboard 200 -listan ykkössijalla. Se on vuoden 2020 tähän mennessä myydyin ilmestyttyään listan kärkeen noussut albumi: Billboard kertoo sen myyneen 497 000 kappaletta.

Juice Wrld:n edustajien mukaan kyseessä on myös parhaiten Billboard-listalla menestynyt postuumi albumi sitten Notorious B.I.G.:n Life After Death - ja Tupacin R U Still Down -levyjen jälkeen. Molemmat yhdysvaltalaisräppäreiden levyt ilmestyivät vuonna 1997.

Juice Wrld, oikealta nimeltään Jarad Anthony Higgins, kuoli joulukuussa 2019 äkilliseen sairauskohtaukseen Chicagon lentokentällä. Iltapäivälehti TMZ:n mukaan artistin oli niellyt useita särkylääkkeitä piilottaakseen niitä yksityiskonetta tutkimaan saapuneelta poliisilta. Lentokoneesta löydettiin myös marihuanaa ja aseita.