The Chicks: The Gaslighter

Columbia / Loma Vista ★★★★

Vuosi 2020 on saanut Yhdysvallat liikkeelle ja jalkautumaan kaduille. Horroksesta on herännyt 14 vuoden hiljaiselon jälkeen myös texasilaistrio Dixie Chicks. Tosin yhtye on pudottanut nimestään alkuosan Dixien pois ollen nykyään ytimekkäästi The Chicks.

Dixie-sana viittaa Yhdysvaltojen sisällissodassa taistelleeseen Yhdysvaltojen etelävaltioihin, jossa orjuus oli laillista. Yhtye perusteli päätöstä toteamalla, että he ”ha­luavat olla ajan hengessä mukana”.

Yhtyeen viittaamasta ”ajan hengestä” on keskusteltu laajalti, kun rasisminvastainen liikehdintä on saanut erityisesti Yhdysvallat ar­vioimaan uudelleen omaa kulttuurihistoriaansa. Juuri nyt The Chicks ei halua tulla edes vahingossa yhdistetyksi Amerikan konfederaation edustamiin arvoihin.

Ajankuva sekin on, että ironia on näin tulenarkaa leikkiä.

Viime vuosina Yhdysvallat on ollut helppo maaperä olla kärkäs kommentoija. The Chicks ei aina ole varonut kommenteissaan, ja siitä se on saanut välillä kärsiä.

Vuonna 2003 yhtye suututti konservatiivisen ja patrioottisen country-väestön kritisoimalla Irakin sotaa ja rebuplikaanipresidenttiä George W. Bushia. Yhtyeen fanit runnoivat kasoittain CD-levyjä puskutraktorilla, radioasemia kieltäytyi soittamasta heidän musiik­kiaan ja mainossopimuksia meni uusiksi.

Gaslighter -levyllä poliittisuus on henkilökohtaisuuksissa. Kappaleilla viskellään puolivillaisia viittauksia Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suuntaan ja maan edellisvuosien yleiseen sekoiluun, mutta ne ovat vain sivujuonteita.

Suomalaiskorvaan tosin tarttuu yhtyeen solistin Natalie Mainesin yllättävä huudahdus: ”What the hell happened in Helsinki?” (”Mitä helvettiä Helsingissä tapahtui?”) Yhdysvaltalaisia kalvaa epätietoisuus siitä, mitä Trumpin ja Putinin välisissä keskusteluissa sovittiin kesällä 2018. Ei Suomi nyt ihan joka päivä ole esillä lukuisia Grammy-palkintoja voittaneen countrypop-yhtyeen levyllä.

Löyhästä poliittisesta kehystyksestään huolimatta Gaslighter on ensisijaisesti rujo ja vihainen erolevy, jolla solisti Natalie Maines purkaa tuntonsa lähes 20 vuotta kestäneen avioliittonsa päättymisestä.

Elämäkerrallisin ottein kirjoittava Maines ei pehmittele tai peittele ajatuksiaan eroprosessista. Mainesin ex-mies Adrian Pasdar on kuin nyrkkeilysäkki verbaalisille iskuille.

Tymäkäimmillään lyönnit ovat Tights On My Boat -kappaleella, jonka kertosäkeen jälkeen Mainesin laulua säestää vaimeasti soiva maailman pienin viulu. Kappale tuo mieleen Beyoncén purkauksen Lemonade-levyllä, kun hän Sorry-kappaleella tilittää suunsa puhtaaksi aviomiehensä syrjähypystä.

Terminä ”gaslighting” (harhauttaminen) viittaa manipuloivaan käytökseen, jolla pyritään saamaan toinen osapuoli epäilemään ja kyseenalaistamaan omia käsityksiään. Kyse on siis tarkoituksella keskustelua hämmentävistä vastauksista, kuten ”luuletko oikeasti, että tekisin jotain sellaista” tai ”sinä nyt vain kuvittelet asioita”.

Vielä Gaslighter-kappaleella epäilys on ilmassa sen suhteen, mitä veneellä tapahtui. Myöhemmin veneelle palataan, kun Tights On My Boat -kappaleella Maines julistaa tietävänsä tarkalleen, mitä veneellä tapahtui. ”Gaslighting” ei mene enää läpi.

Young Man -kappaleella Maines laulaa eron keskellä aikuistuville pojilleen. Kaunis ja tunteikas balladi äidiltä pojalle kutittelee kyynelkanavia, sillä usein myrskyisien avioerojen keskelle päätyy hämmentynyt nuori ihminen. Hänellä ei ole osaa eikä arpaa, mutta hän kyllä kärsii.

Kaiken raivon ja haikeuden keskellä Gaslighter osaa myös olla ottamatta itseään liian vakavasti. Texas Man -kappale on henkistä jatkumoa yhtyeen Cowboy Take Me Away -hitille (1999), mutta päivitetyin ottein. Kappaleen loppua kohti kiihtyvälle ilakoinnille on vaikea olla antautumatta.

Albumi on country-mausteilla höystettyä Lorden Melodramaa, Taylor Swiftin Reputationia tai Lana Del Reyn Norman Fucking Rockwelliä nelikymppisen ja avioeronneen silmin.

Jäljet referenssien lähteelle ovat lyhyet. The Chicksien paluualbumia on ollut tuottamassa ja kirjoittamassa Grammy-palkittu Jack Antonoff. Samainen tuottaja on tuttu myös muiden edellä mainittujen albumien tekijäkaartista. Artisti-Antonoff muistetaan Fun-yhtyeestä ja sen järkälemäisestä nuoruusanthemista We Are Young lähes kymmenen vuoden takaa.

Tuottaja on tuonut The Chicksien ilmaisun kohti popmusiikkia, kun edellisellä levyllä Rick Rubin yritti tehdä yhtyeestä rokkitähtiä. Myös Antonoffin kaudella yhtyeen country-juuret ovat läsnä, mutta kappaleissa on nyt enemmän hanakkaa tarttuvuutta popin hengessä.

Sleep At Night -kappaleen taustoissa kuuluu Lorden Melodramalta tutut jousisovitukset, jotka sittemmin ovat seuranneet Antonoffin tuotantoja levyltä toiselle. The Chicksien balladeihin sovitukset tuovat ilmavuutta ja uppoavat kuuntelijaan kuin stetsoni kupoliin.

Kriitikon poiminnat: Räppäri Juice Wrldin postuumi albumi, Isac Elliotin uusi tyyli, Ellie Gouldingin sukellus balladien alhoon ja Protomartyr, joka yllättää musiikillisesti monisävyisillä kappaleilla

Hip Hop / Albumi

Juice Wrld: Legends Never Die

Grade A / Interscope ★★★

Vuosi sitten kuollut Juice Wrld on yksi niistä surullisista kohtaloista, joita on viime vuosina amerikkalaisten nykyräppäreiden keskuudessa tapahtunut lukuisia. Stingin musiikkia lainannut Lucid Dreams -single teki nuoresta räppäristä tähden, jonka kolmas albumi on nyt julkaistu postuumisti. Suosiosta huolimatta vasta 21-vuotiaana kuollut artisti oli vasta pääsemässä vauhtiin.

Ajoittain Juice Wrld on edustamansa rappioromanttisen emorap-kulttuurin ja pahisroolinsa vanki, kun uhkauksiin puetut rakkaudenosoitukset Tell Me U Luv Me -kappaleella vetävät mattoa alta kekseliäältä ja kaavamaisuudet kiertävältä hitiltä. Legends Never Die korostaa tekijänsä kykyä yhdistää melodinen herkkyys tekijänsä sysimustaan sisäiseen monologiin.

Pop / Single

Isac Elliot: Weekend

Universal ★★

Vajaa vuosi sitten suomalainen poplupaus Isac Elliot hyppäsi Universal-levy-yhtiön Saksan osaston kelkkaan. Kun tavoitteena on kansainvälistyminen, Suomesta se käy usein juuri Saksan kautta. Uudella singlellään laulaja on käynyt koluamassa The Weekndin synthpop-laatikkoa, josta myös Robin Packalen on ammentanut uusimmalla Benefits-singlellään.

Tyylinmuutos tropical housen piiristä syntetisaattorien äärelle sopii artistille hyvin. Sinänsä toimiva konepoppi ja kasarinostalgia kaipaisi rinnalleen edes hitusen omaperäisyyttä. Vastakaiuttomasta viikonloppurakkaudesta on laulettu riittämiin.

Albumi, pop

Ellie Goulding: Brightest Blue

Polydor ★★★

Ellie Gouldingilla on ollut vaikeuksia sopeutua suoratoistopalveluiden sanelemaan julkaisupolitiikkaan. Sinkkujulkaisuja on tullut satunnaisesti ja ilmeisesti ilman tarkemmin laadittua suunnitelmaa levyn pohjustukseksi. Viisi vuotta kestäneen julkaisutauon jälkeen Ellie Gouldingin levy ilmestyy kuin varkain ja vähällä huomiolla.

Laulaja uppoaa paluualbumillaan balladien syvään alhoon ja kauniit popsävellykset jäävät jumiin tervassa rämpivään levyyn. Kaksiosaisen julkaisun toiselle levylle on jätetty kuusi tuttua radiohittiä. Syy ei avaudu ja ensimmäinen levy pärjäisi yksinäänkin. Nyt käteen jäävät yksittäiset kappaleet, jotka ovat edustamaansa kokonaisuutta kirkkaampia.

Albumi, post-punk

Protomartyr: Ultimate Success Today

Domino ★★★★

Suurimman osan 2010-luvusta Protomartyr on tavoitellut Yhdysvaltain omatunnon ääntä. Amerikan käymät sodat, opioidikriisi ja yhteiskunnallinen epätasa-arvo muiden ongelmien joukossa ovat aiheina olleet yhtyeen käsittelyssä. Yhdysvaltain sisäinen sekasorto virusepidemian keskellä on ajankohtana kuin luotu uudelle Protomartyr-levylle.

Kaoottisuutta huokuvan postpunk-yhtyeen kappaleet ovat sanoituksellisesti terävämpiä ja musiikillisesti monisävyisempiä kuin koskaan. Mitä synkempänä Protomartyr ihmiskunnan tulevaisuuden näkee, sitä enemmän se saa koneestaan irti.