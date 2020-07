Nykyisessä suoratoistopalveluiden ja vanhojen kanavien sekavassa maailmassa on tavallista, että suositutkin sarjat seilaavat milloin missäkin.

Brittiläisen Line of Dutyn kohtalo on kuitenkin ollut erikoisen kova, ainakin Suomessa.

Line of Dutya pidetään yleisesti yhtenä kovimmista poliisisarjoista, mutta sen fanit on tuomittu ikuiseen epätietoisuuteen siitä, mihin sarjan uudet kaudet milloinkin päätyvät.

Tänä kesänä tilanne on se, että Line of Duty löytyy kokonaisuudessaan Ruutu+:sta, myös tuorein viides kausi. C More on saanut hankituksi neljä kautta, mutta ei jostain syystä viidettä.

Tekeillä on kuudeskin kausi, mutta se on lykkääntynyt koronan takia.

Line of Duty on käsikirjoittajavelho Jed Mercurion luomus. Hän kirjoitti ja tuotti itse sarjan ensimmäiset kaudet BBC 2 -kanavalle vuonna 2012. Sarja juuttui tv-markkinoiden rattaisiin aikana, jolloin uudet palvelut vasta tekivät tuloaan.

Sarjan viides kausi valmistui jo vuosi sitten. Kärsivällinen odotus palkittiin, sillä se on yhtä tiukka kuin aiemmatkin. Sarjan taso ei ole kertaakaan laskenut.

Line of Duty keskittyy poliisilaitoksen korruptiota tutkivaan yksikköön, jossa päähenkilöinä ovat työpari Steve Arnott (Martin Compston) ja Kate Fleming (Vicky McClure).

Adrian Dunbar näyttelee heidän pomoaan, ja ensimmäisten kausien tärkeä henkilö on moraalisesti häilyvä rikoskomisario Lindsay Denton, jota näyttelee loputtoman muuntautumiskykyinen Keeley Hawes. Comps­ton ja McClure sen sijaan ovat vähemmän tunnettuja kasvoja.

Korruptoituneiden poliisien metsästys on vanha teema, mutta Mercurio on poikkeuksellisen taitava rakentamaan jännitteitä. Hän on myös äärimmäisen tarkka. Toki juonista saattaa tarkalla syynillä löytyä aukkoja, mutta yleensä ei löydy.

Line of Dutyn jälkeen Mercu­rion kynästä on syntynyt myös yhtä hurja Bodyguard-sarja (Netflix), jossa Keeley Hawes on pääroolissa.

Line of Dutyn viides kausi jatkuu tutulla tahdilla, ja se huipentuu pitkään ja piinaavaan kuulusteluosuuteen.

Line of Duty, Ruutu+ ja C More.