Määränpäänä Intia -sarjan idea on herttainen: lähetetään joukko brittisenioreita eksoottiseen Intiaan miettimään, olisiko se hyvä asemapaikka loppuelämäksi. Sarja mukailee The Best Exotic Marigold Hotel -elokuvan (2012) ideaa, ja sen ensimmäinen tuotantokausi nähtiin meillä viime elokuussa.

Avauskaudella sarjan suola olivat senioriosallistujat, jotka puhuivat avoimesti kaikesta, jopa suolen toiminnastaan. Ja sehän ei ole vähäpätöinen seikka, tietää jokainen Intiassa matkustanut. Ensimmäisellä tuotantokaudella Pohjois-Intiaan matkustivat muun muassa näyttelijä Miriam Margolyes ja kokki Rosemary Shrager.

Nyt sarjan toisella kaudella Etelä-Intian Keralaan matkustavat suomalaisille enimmäkseen tuntemattomat julkkikset, muun muassa tv-persoonat ja näyttelijät Bill Oddie, Paul Nicholas, Sheila Ferguson, Amanda Barrie sekä snookerinpelaaja Dennis Taylor.

Toisen kauden osallistujat eivät ole yhtä valloittavia persoonia kuin ensimmäisen. Myös ohjelman idea tuntuu jo kuuluvan menneeseen maailmaan: länsimaiselle ihmiselle halvan elintason hakeminen jättää ikävän jälkimaun siirtomaaherruuden haamusta.

Onneksi 19. elokuuta päästään uusiin maisemiin sarjan sisarsarjassa Lähde kun vielä voit. Siinä muun muassa hulvaton Miriam Margolyes kokeilee Kiinaa eläkepäivien toisena mahdollisuutena.

Määränpäänä Intia, Teema klo 21.00 ja Areena.