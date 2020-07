Netflix on perunut palvelun turkkilaisen alkuperäissarjan If Only kuvaamisen sen jälkeen, kun paikalliset viranomaiset vaativat sitä poistamaan tarinasta homoseksuaalin henkilöhahmon.

Kahdeksanosainen ihmissuhdedraama julkistettiin maaliskuussa, ja se oli tarkoitus toteuttaa turkkilaisen tuotantotiimin voimin. Pääosaan oli kiinnitetty elokuvatähti Özge Özpirinçci. Hänen piti esittää onnettomasti naimisissa olevaa naista, joka pääsee palaamaan ajassa takaisin siihen hetkeen, kun hänen miehensä kosii häntä.

Netflix on kuitenkin nyt keskeyttänyt tuotannon, koska sarja ei saanut Turkissa kuvauslupaa siinä esiintyvän homoseksuaalin henkilön takia, kertoo Deadline.

”Tämä on hyvin pelottavaa tulevaisuuden kannalta”, sarjan luoja Ece Yörenç kommentoi Financial Timesin mukaan asiaa turkkilaisella elokuvasivustolla.

Kun Financial Times -lehti pyysi presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vallassa olevan Oikeus ja kehitys (AKP) -puolueen edustajalta kommenttia kuvausluvan perumiseen, tämä myönsi, että eräät Netflix-sarjojen käsikirjoitukset ovat herättäneet huolta viranomaisissa.

”Pitääkö meidän siunata kaikki, mitä Netflix tekee? Pitää sitä soveliaana ja pyhittää se?” AKP:n edustaja Mahir Unal sanoi.

Pääoppositiopuolueen edustaja Ilhan Tasci sen sijaan tuomitsi yksittäiseen taideteokseen puuttumisen. Hän syytti Erdoğanin hallintoa siitä, että se yrittää esittää oman maailmankuvansa koko 83 miljoonaisen kansan maailmankuvana.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat viime vuosina olleet huolissaan Turkin ihmisoikeustilanteesta. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen pride-kulkueet on kielletty.

Netflixin ensimmäinen turkkilainen alkuperäistuotanto, The Protector, sai ensi-iltansa vuonna 2018, ja Netflixillä on tällä hetkellä Turkissa teossa useita tuotantoja.

Vastaavat jupakat tulevat luultavasti lisääntymään sitä mukaa, kun Netflix siirtää tuotantojaan ulkomaille. Financial Timesin mukaan amerikkalaisyritys on vuoden 2015 jälkeen joutunut myöntymään yhdeksän kertaa paikallisten viranomaisten esittämiin muutostoiveisiin. Kokonaisen tuotannon peruminen on kuitenkin tähän asti ollut harvinaista.

Sarjan perumisen jälkeen sen käsikirjoittaja Yörenç uudelleentwiittasi Netflixin toimitusjohtajan Reed Hastingsin sitaatin. Tämä oli antanut sen muutama vuosi sitten turkkilaiselle sanomalehdelle, kun suoratoistopalvelu aloitti toimintansa Turkissa.

Hastings ei tuolloin ollut huolissaan maan sensuurista. ”Olemme jo Saudi-Arabiassa. Olemme Pakistanissa. Jos meillä ei ole ongelmia siellä, tuleeko meillä olemaan ongelmia Turkissa? En voi kuvitella sellaista.”