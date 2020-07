Uudessa roolipelissä tähtäimessä on saada hahmoille aikaan mahdollisimman huono seksikokemus.

Selvitä, mitä haluat, tee sitten jotain muuta.

Ole kömpelö.

Piilota tunteesi.

Vertaa aktia parempaan seksiin, jota olet ennen harrastanut.

Edelläolevat ovat poimintoja ohjeista uuden roolipelin esimerkkihahmolle. Kyseessä on Juhana Petterssonin uusin roolipeli Bad Sex: The Roleplaying Game. Perjantaina 24. heinäkuuta julkaistavan pelin aiheena on huono seksi: Osallistujat pelaavat läpi keksittyjä kohtauksia, joissa heidän hahmonsa yrittävät harrastaa hyvää seksiä siinä epäonnistuen.

Petterssonin mukaan peli on vuoroin hauska ja vakava.

Juhana Pettersson

”Peliä testatessa naurettiin paljon, mutta samalla peli sallii osallistu­jien käsitellä oman elämänsä huonoja seksi­kokemuksia ja niiden syitä”, Pettersson sanoo.

Idea peliin syntyi alun perin jo noin 20 vuotta sitten Petterssonin haaveillessa elokuva-alasta veljensä kanssa. Kaikkia kiinnostava aihepiiri, seksi, tuli väistämättä mieleen.

”Tuli idea tehdä taide-elokuva, jossa olisi pitkiä yhden oton kohtauksia, joissa erilaiset ihmiset harrastavat huonoa seksiä.”

Elokuvahanke ei edennyt pohdintaa pidemmälle, mutta idea jäi kytemään Petterssonin takaraivoon ja sai paikan kokeneen pelikirjoittajan pelistä.

Pettersson on aiemmin ollut tekemässä esimerkiksi Serlachius-museon näyttelyssä nähtyä Maa-roolipeliä yhdessä taiteilija Matthew Day Jacksonin kanssa ja palestiinalais-suomalaista, aidoista miehityskokemuksista ammentavaa liveroolipeliä Halat hisar.

Uuteen peliin tekijä hankki taustatietoa ihmisiä haastattelemalla.

Tarinoista ja omista kokemuksista löytyi kaksi määrittävää tekijää huonolle seksille.

”Hyvää kommunikaatiota tulee kaikin keinoin välttää. Jos jokin asia tuntuu hyvältä tai pahalta, siitä ei saa missään nimessä kertoa. Toinen asia on sitkeys. Tilanteessa, jossa joku saattaisi jopa lopettaa, [roolipelin] hahmot ovat vakuuttuneita siitä, että jos vielä vähän yritetään, se muuttuu hyväksi”, Pettersson kuvailee.

Pyyntöön kertoa kamalista seksikokemuksista suhtauduttiin Pettersonin mukaan hyvin vaihtelevasti, ja tarinoita jakavat painoittuivat yhteen ihmisryhmään.

”Minulle huonosta seksistään puhuneet olivat pääsääntöisesti suunnilleen minun ikäisiäni heteronaisia. Jonkin verran oli myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajia. Kaikkein vaikeinta oli saada heteromiehiä puhumaan.”

Heteromiesten kokemuksia kyllä saatiin mukaan, mutta ne vaativat aktiivisempaa pyytämistä. Epäsuhdan syistä Pettersson ei ole varma.

”Yksi mies, jolle puhuin, esitti arvauksen, että huonon seksin ajatellaan kulttuurisesti olevan miehen syytä.”

Bad Sex -roolipelikirjan kansi.

Joustavat raamit tarjoava, muiden pöytä­roolipelien tavoin puhumalla pelattava peli oli lopulta helppo kehittää. Bad Sex on Petterssonin mukaan monia muita roolipelejä yksinkertaisempi. Se ei sisällä tarkoin rajattua maailmaa tai monimutkaisia mekanismeja.

”Tässähän ei myöskään ole sellaista, että voitatko sinä vai voitanko minä – kaikki häviävät”, Pettersson sanoo ja nauraa.

Bad Sex eroaa useista tunnetuimmista roolipeleistä myös aiheeltaan: Esimerkiksi monenlaisia fantasiaolentoja ja taikuutta tarjoavan Dungeons & Dragonsin sijaan hahmoina on tavallisia suomalaisia, joiden seksiyritykset menevät mönkään.

Toki tuttu arkitodellisuus ei ole vaatimus: roolipelikirjan lopussa annetaan ideoita myös kohtauksiin, joissa huono seksi tapahtuu fantasiamaailmassa ja avaruusaluksella. Keskiössä on kuitenkin universaali kokemus.

”Missä harrastetaan seksiä, siellä on myös huonoa seksiä. Siksi se on aiheena hyvä myös roolipelille”, Pettersson sanoo.

Pelikulttuurin kehittämisestä Kultaisella lohikäärmeellä palkittu Pettersson on peräänkuuluttanut arkisempia aiheita jo Roolipelimanifesti (2005) -kirjasta lähtien. Viime vuosina pelisuunnittelija on todistanut muutosta, jossa aiheeksi nostetaan myös ihmisläheisemmät aihepiirit nostetaan pelattaviksi.

Esimerkkinä toimii samassa kuussa ilmestyvä yhdysvaltalainen, myöskin seksiä käsittelevä roolipeliantologia Honey & Hot Wax.

Bad Sexissä näkyy myös toinen roolipelien maailmassa käyty kehityskulku.

”Henkisen ja sosiaalisen turvallisuuden kysymykset ovat olleet viime vuosina ansaitusti tapetilla, ja niiden käsittelyyn on kehitetty työkaluja”, Pettersson toteaa.

Bad Sexin roolipelikirjassa korostetaan, että pelissä ei ole tarkoitus käsitellä raiskauksen kaltaisia aiheita, eikä sitä ole tarkoitettu opetukseen tai terapiavälineeksi.

Pelaaminen myös vaatii oikeanlaisen seuran.

”Sitä ei kannata koettaa sellaisten ihmisten kanssa joiden seurassa ei ole valmis käsittelemään noloja asioita”, Pettersson sanoo.

Tekijä suosittelee pelikavereiksi ystäviä, joiden kanssa on muutenkin pystynyt keskustelemaan seksistä luontevasti. Bad Sexiä testatessa pelin jälkeen syntyi keskusteluja osallistujien seksielämistä ja niiden ongelmakohdista – tämän osallistujat kokivat hyödylliseksi.