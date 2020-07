Juhlava, pitkän kaavan mukainen Nobel-illallistilaisuus jätetään tänä vuonna järjestämättä koronapandemian takia. Tukholman kaupungintalossa joulukuussa perinteisesti järjestetty ”banketti” on Nobel-palkintoviikon huipennus tarkkaan mietittyine ohjelmineen, palkinnonsaajien juhlapuheineen ja muine seremonioineen. Viime vuosina tilaisuus on myös televisioitu maailmanlaajuisesti.

Palkinnot myönnetään kuitenkin tänäkin vuonna, kertoi Dagens Nyheter -lehden haastattelussa keskiviikkona Nobel-säätiön toimitusjohtaja Lars Heikensten. ”Pandemia on pohjimmiltaan ihmiskunnalle suuri kriisi, mutta se näyttää myös tieteen tärkeyden”, vuodenvaiheessa Nobel-säätiöstä eroava Heikensten totesi.

Heikenstenin mukaan Nobel-juhlallisuuksien järjestämistä vaikeuttaa epävarmuus siitä, pystyvätkö palkitut matkustamaan Ruotsiin. Ja toisaalta väenkokouksia on vältettävä. Miten palkintojen jako joulukuussa tarkalleen ottaen toteutetaan, on vielä auki, mutta jonkinlainen Nobel-ilta on tulossa, ja myös televisioituna.

Ruotsin muista maista poikkeava koronavirus-strategia on saanut kritiikkiä ulkomailla, ja Ruotsi on ajoittain luokiteltu korkean riskin alueeksi joissakin maissa. Nämä seikat eivät Heikenstenin mukaan ole vaikuttaneet kuvaan Nobel-palkinnoista, eikä myöskään siihen, että bankettia ei järjestetä.

Lars Heikensten Nobel-säätiön toimistolla vuonna 2018.

”Nobelin palkinnolla on niin vahva asema, etten ole huolissani”, Heikensten toteaa DN:n haastattelussa. Hänen mukaansa samaan päätökseen [siitä, ettei bankettia järjestetä] olisi päädytty, vaikka koronaviruksen aiheuttaman taudin leviäminen olisi ollut toisenlaista.

”Voi olla, että jotkut palkinnonsaajat saapuvat Tukholmaan ja toiset pysyvät kotimaassaan ja olemme heihin yhteyksissä digitaalisesti”, Heikensten arvelee.

Näillä näkymin juhlallisuuksiin liittyvä konsertti toteutetaan joulukuussa ilman yleisöä.

Palkintojen saajat kerrotaan julkisuuteen normaaliin tapaan lokakuussa.

Heikenstenin mukaan uusi tilanne tarjoaa hyviä mahdollisuuksia nostaa esiin sitä, mistä Nobel-palkinnoissa pohjimmiltaan on kyse: tiedettä, kirjallisuutta ja rauhantyötä.

Nobelin palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1901. Juhlava banketti on jouduttu perumaan kolmesti rauhanaikana: vuonna 1907 kuningas Oscar II:n kuoleman aiheuttaman maansurun takia, vuonna 1924 jolloin eri syistä palkinnonsaajia ei tullut paikan päälle ja vuonna 1956 jolloin Nobel-säätiö ei halunnut Neuvostoliiton suurlähettilästä paikan päälle. Neuvostoliitto oli tuolloin tukahduttanut väkivaltaisesti Unkarin kansannousun.

Banketti jäi pitämättä myös ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana.

Viime syksyn Nobel-viikko oli sikäli poikkeuksellinen, että kirjallisuuden Nobel-palkintoja jaettiin kaksi. Edellisvuoden palkinto jäi jakamatta Ruotsin akatemiaa riepotelleen kriisin takia. Kriisin puhkaisi niin sanottuun Kulturprofileniin eli Jean-Claude Arnaultiin liittyneet paljastukset vuosikausien seksuaalisesta häirinnästä. Arnault oli myös vuotanut Nobel-voittajan nimen ennen aikojaan useasti. Hänen puolisonsa, runoilija Katarina Frostenson kuului Ruotsin akatemiaan, mutta erosi siitä kriisin seurauksena tammikuussa 2019.