”Jope Ruonansuu oli suurenmoinen lahjakkuus ja monille rakas, mutta että taiteilija.”

Näin twiittasi näyttelijä-käsikirjoittaja Kaarina Hazard Ruonansuun kuolinuutisen jälkeen.

Twiitti toisti 1800-luvun aikaista taiteilijakäsitystä, jonka mukaan ihan ketä tahansa ei saa kutsua taiteilijaksi.

Hazard poisti nopeasti Ruonansuu-twiitin, mutta se jäi kiertämään kuvakaappauksena viestipalvelussa.

Kiinnostavinta twiitissä oli sen asenne, joka nostaa esiin ajattoman taiteenfilosofisen kysymyksen siitä, mihin taiteilijakäsitys perustuu.

Romanttinen taiteilijakäsitys vaikuttaa edelleen siihen, mitä miellämme taiteeksi ja keitä ajattelemme taiteilijoina. Jotain taidetta arvotetaan aina korkeammalle kuin toista. Korkeimmalle jalustalle nostetuissa taiteilijoissa on yhteyksiä neromyyttiin ja neron ominaisuuksiin.

Neromyyttiin kuuluu yhtenä ominaisuutena esimerkiksi omaperäisyys eli erottautuminen muihin taiteilijoihin nähden.

Voinee sanoa, että jos jotain Ruonansuu suomalaisessa viihteessä ja taiteessa teki, niin erottui. Hän näytteli, sävelsi, sanoitti, lauloi, soitti – ja aika omaperäisesti, lievästi sanoen.

Moderni taiteilijakäsitys alkoi syntyä 1500-luvulla alkaneesta muutoksesta, kun taidetta ei nähty enää vain käsityöläisyytenä. Uskonnon merkityksen vähennettyä alettiin korostaa ihmisen yksilöllisiä ominaisuuksia. Ihminen pystyi olemaan nero, puolijumala. Nerolla ajateltiin olevan kuin jokin suurempi yhteys luonnonvoimiin.

1700-luvun lopulla individualistinen taiteilijanero sai jo kikkailla hyvin vapaasti ja ottaa omiin nimiinsä päänsisäisen luovuuden hedelmiä. Soppaan vaikutti paljon tuonaikainen teoria ja filosofia, eritoten Immanuel Kantin ajatukset subjektiivisuuden korostamisesta.

Ei taide tietenkään synny tyhjiössä oman pään sisällä, vaan vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Neromyytin kritiikkiä on esitetty jo vähintään 1900-luvulta alkaen, ja myös viime vuosina aihe on noussut tämän tästä esiin.

Mutta tiukasti taiteilijakäsitys nojaa yhä neromyyttiin. Oikea taiteilija on ylevä. Sitten on muita taiteilijoita: kansantaiteilija, viihdetaiteilija, apurahataiteilija, elämäntapataiteilija, ite- tai outsider-taiteilija.

Viihde ja taide eivät usein mahdu samaan lauseeseen. En minäkään mene koskaan museoon viihtyäkseni, vaan kuolemaan hiljaa sisältä päin.

Ruonansuu ei kuulunut taiteilijana missään nimessä suosikkeihini. Tiedän monia, jotka eivät koskaan voineet käsittää, mikä hänestä teki hauskan. Sekä monia, jotka jatkuvasti varioivat hänen parhaita vitsejään.

En tiedä keneltä se on pois, että häntä kutsutaan taiteilijaksi. Ymmärrän, että apurahoista riippuvainen ja taidetta ammatikseen tekevä voi loukkaantua siitä, että kuka tahansa kutsuu itseään taiteilijaksi. Sama pätee muihin ammatteihin.

Taiteellisia piirteitä lienee aivan jokaisessa ihmisessä. Osa tekee taiteesta ammatin, kuten Ruonansuu teki yli 30 vuodeksi. Äänitetilastoissa hän on Suomen myydyimpien artistien joukossa.

Jos ”aattelen ihan ite omalle kohalle”, en todellakaan olisi voinut tehdä sitä mitä Ruonansuu teki. Rohkeassa huumorissaan hän asetti jatkuvasti itsensä alttiiksi.

Näkisin taiteen mieluiten vapaan ilmaisun kenttänä, josta tulisi karsia portinvartijuutta. On usein hyvin mielivaltaista, ketkä hyväksytään taideinstituutioiden seinien sisälle.

Joskus taiteesta tulee taidetta vasta, kun konteksti on oikea. Klapikasa näyttelytilassa on taidetta, klapikasa mökillä on vain klapikasa.

Hyvä maku määritellään yleensä keski- tai ylemmän keskiluokan mieltymysten mukaan. Ruonansuun voi sanoa työskennelleen hyvän maun rajoilla.