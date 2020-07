Elokuvaohjaaja Dome Karukoski tekee seuraavaksi brittiläisen kostotrillerin nimeltä The Beast Must Die.

Asia selvisi, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ja kaupallisen tv-kanava ITV:n yhteinen netti-tv Britbox ilmoitti uusista alkuperäistuotannoistaan.

Viisiosaisen The Beast Must Dien näyttelijäkaartin tunnetuin nimi on Jared Harris, joka on näytellyt muun muassa Mad Men -sarjassa ja Chernobylissa. Muita kiinnitettyjä näyttelijöitä ovat Cush Jumbo, Billy Howle ja Nathaniel Parker.

Dome Karukoski ohjaa seuraavaksi brittiläisen alkuperäissarjan.

Sarja perustuu Nicholas Blaken eli Cecil Day-Lewisin samannimiseen romaaniin vuodelta 1938. Se kertoo poikansa kuolemaa surevasta äidistä, joka soluttautuu epäillyn tappajan elämään. Käsikirjoittaja on Shetland ja Vera -sarjoja kirjoittanut Gaby Chiappe.

Karukosken edellinen ohjaustyö on viime vuonna ensi-illassa ollut kirjailija J. R. R. Tolkienin elämästä kertova Tolkien. Se oli Karukosken ensimmäinen kokonaan englanninkielinen draamaelokuva.