The Old Guard ★★

USA 2020

Netflix (K16)

Kun Thelma ja Louise tuli elokuvateattereihin 1991, jotkut kriitikot väittivät, että Ridley Scott tarjoili elokuvassa samaa vanhaa Hollywood-väkivaltaa, mutta asialle oli vain laitettu naiset. Ja pöh. Sen jälkeen voimallisiin, välillä aseisiin tarttuviinkin naishahmoihin on päästy totuttelemaan laajemmin.

Yksi totuttajista on ollut Charlize Theron, jonka uran siirsi uudelle raiteelle sarjamurhaajakuvaus Monster – Aileen Wuornos (2003) Oscar-voittoineen. Tosipohjaiset vahvojen naisten roolit Theron teki myös elokuvissa North Country (2005) ja Bombshell – hiljaisuuden rikkojat (2019), jotka kertovat sukupuolisesta ahdistelusta.

Viime aikoina Theron tuntuu tykästyneen toimintarooleihin. Jatkoksi Mad Max: Fury Roadin (2015) soturihahmolle ja Atomic Blonden (2017) agentille Theron nähdään nyt Netflixin uutuudessa The Old Guard. Elokuva on noteerattu kesän ainoana toimintapläjäyksenä, kun koronapandemia on vienyt levityksen valkokangastuotannoilta.

The Old Guardin on käsikirjoittanut Greg Rucka, jonka kirjoittamaan ja Leandro Fernandezin piirtämään sarjakuvaan elokuva pohjautuu.

Theron esittää melko kalseasti vuosisatoja vanhaa Andromache ”Andy” Skyytialaista. Tämä herää kuollessaan aina eloon – vaikka ei enää oikeastaan haluaisi.

Andy johtaa nelihenkistä kuolemattomien palkkasoturien ryhmää, joka näkee elokuvan alussa yhteisen unen uudesta kuolemattomasta, amerikkalaissotilaasta nimeltä Nile (KiKi Layne).

Ohjaaja Gina Prince-Blythewood tunnettaneen laajimmin tunnelmallisesta romaanifilmatisoinnista Mehiläisten salaisuudet (2008). Netflixistä häneltä löytyy Beyond the Lights (2014), viihdemaailmaromanssi, joka alkaa lupaavasti, mutta kaartuu harlekiinisarjamaisuuteen.

Prince-Blythewood on ensimmäinen afroamerikkalainen nainen toimintaelokuvan ohjaajana. Valitettavasti Kathryn Bigelow’n tasolle hänellä on vielä matkaa.

Toimintakohtauksissa ei ole samanlaista imua kuin Bigelow’n Point Breakissa (1991) tai jännitettä kuten Hurt Lockerissa (2008). Väijytys, jonka roistot alussa järjestävät, tavoitteenaan kuolemattomien salaisuuden jäljille pääseminen, on kerrassaan epälooginen.

Alkuperäissarjakuvassa pitkän elämän piina onnistuttiin jykevöittämään viidellä rinnakkaisella kuvalla kuolemisesta, mutta elokuvassa tuskailu tuntuu sanahelinältä.

Harvinaisin elementti, sankarimiesten keskinäinen rakkaussuhde, kompastuu pökkelöön näyttelemiseen.

Sen havainnon elokuva kuitenkin tuottaa, että viimeistään vuonna 2020 voidaan jo todenmukaisesti todeta: samaa vanhaa Hollywood-väkivaltaa, mutta asialle on vain laitettu naiset.