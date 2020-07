”Jos Britney selvisi vuodesta 2007, sinäkin selviät tästä”, Filip lohduttaa Monaa. Nelikymppinen Mona (Anna Granath) on eronnut ja yrittää ylös työuupumuksesta, eikä parikymppisellä Filipillä (William Spetz) mene paljon paremmin. Komediasarjan Filip ja Mona nimihahmot elävät raskaita aikoja, vaikka eivät yhtä julkisesti kuin hittilaulaja Britney Spears vuonna 2007.

Kahdeksanosainen ruotsalaissarja on pieni helmi. Pieni se on kestoltaan ja aihepiiriltään: jaksot jäävät alle 20 minuuttiin, ja ne kuvaavat muutamia päiviä tavallisessa – tai tavallisen vaikeassa – elämässä. Filip deittailee salassa miestä, jolla on tyttöystävä. Mona on jättänyt gynekologin ammatin ja asuu lastensa kanssa joka toinen viikko.

Kaksikko tapaa ruokakaupassa, jossa Filip on töissä ja Mona työhönvalmennuksessa. Heidän välilleen syntyy epätodennäköinen ystävyys.

Filip ja Mona ei yritä liikaa, mikä istuu mainiosti sen eetokseen: sarja kertoo menestyspaineista ja siitä, kuinka vaikea ne on jatkuvasti peitota. Filipin sisko ja veli ovat ylisuorittajia, joiden rinnalla nuorukainen tuntee itsensä epäonnistujaksi. Mona taas on ollut kiinni unelmassa kivasta työstä ja ydinperheestä, mutta ei ole jaksanut pitää siitä kiinni.

Idean takana ovat pääosanäyttelijät Granath ja Spetz. He kutovat tilannekomedian ja ahdistuksen saumattomasti yhteen. On virkistävää katsoa sarjaa, jossa onnistumiseksi lasketaan myös se, että muistaa hengittää kesken paniikkikohtauksen.

Filip ja Mona, Fem klo 19.10 ja Areena. (K7)