Platoon – nuoret sotilaat -elokuvassa Mark Moses esittää kokematonta luutnantti Wolfea ja Tom Berenger on karski ylikersantti Barnes.

Oliver Stonen Vietnam-elokuva Platoon – nuoret sotilaat (1986) on kuvaus joukkueen mur­tuneesta hierarkiasta. Se on teoksena niin vakuuttava, että sitä on käytetty oppimateriaalina USA:n sotilaskoulutuksessa.

Erityinen huomio on kiinnitetty luutnantti Wolfen hahmoon. Alaistensa pompottelemaa upseeria on käytetty esimerkkinä siitä, millainen sotilasjohtajan ei tule olla.

Eikä kyseessä ole ainoa kouluttajien suosima elokuva. US Army War Collegen nettisivuilta löytyy nimittäin useita esimerkkileffoja, joista kokelaat voivat oppia johtajuudessa tarvittavia taitoja. Sotaelokuvien lisäksi listasta löytyy myös Paholainen pukeutuu Pradaan (2006).

Suomen armeijassa johtajuutta on opetettu luonnollisesti Tuntemattoman sotilaan (1955) avulla. Edvin Laineen elokuvaversiosta monet johtajakoulutettavat ovat oppineet, miten Koskela on esimerkki hyvästä johtajasta ja Lammio huonosta.

Platoon – nuoret sotilaat, Teema klo 21.00 ja Areena. (K16)