Suomen kulttuurielämä palaa ensi viikolla eli lauantaina 1. elokuuta lähtien taas askeleen kohti normaalia. Aluehallintovirastojen heinäkuun alussa antaman päätöksen mukaan yli 500 hengen yleisötapahtumia saa järjestää taas sisätiloissakin.

Tapahtumajärjestäjän on kuitenkin pystyttävä varmistamaan ihmisten turvallisuus. Siksi tapahtumat pitää järjestää THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön jo aiemmin antamien hygieniaohjeiden mukaisesti.

”Tämä voi vaatia sitä, että yleisö jaetaan erillisille alueille”, sanoo aluehallintovirastojen alueellinen viestintäpäällikkö Tanja Railo.

Railon mukaan ehtoja tapahtumien järjestämiselle ei ole kuitenkaan määritelty enää yhtä sanatarkasti kuten aiemmin. Hänen mukaansa järjestäjällä itsellään on nyt suuri vastuu miettiä, miten tapahtuman saa järjestettyä turvallisesti.

Kuinka kulttuuritapahtumien järjestäjät aikovat sitten toimia elokuussa ja kuinka uudet määräykset vaikuttavat kulttuurinkuluttajan elämään. Entä esiintyjien työhön? HS selvitti asiaa eri toimijoilta.

Radion sinfoniaorkesterin (RSO) intendentti Tuula Sarotie kertoo, että orkesterin julkiset konsertit alkavat uusimmasta päätöksestä huolimatta suunnitellusti syyskuun 4. päivästä lähtien. Ennen syyskuuta orkesteri työskentelee nauhoitusten parissa.

Järjestelyjä ohjaavat edelleen syyskuun loppuun asti voimassa olevat turvavälimääräykset. Ohjeissa kehotetaan pitämään yhden tai maksimissaan kahden metrin turvavälit.

”Sekä orkesterilla että yleisöllä on oltava turvavälit. Se rajoittaa lipunmyyntiä, mutta konsertteja aletaan soittaa”, Sarotie sanoo.

Lippuja myydään musiikkitalon konsertteihin alle puolet salin maksimikapasiteetista.

Erityisjärjestelyjä testattiin sinfoniaorkesterin kanssa kesäkuussa, ja intendentin mukaan kaikki totesivat järjestelyjen toimivan. Suurin ero aiempaan löytyy Sarotien mukaan jousisoittajan pultista eli työparista, jolla on yhteinen nuottiteline ja nuotti. Normaalisti toinen soittajista kääntää lehteä.

”Nyt kun on turvavälit, jokaisella soittajalla on oma teline ja nuotti, ja pitää itse kääntää lehti. Siinä on välillä aika kova kiire. Sitä varten joudutaan ehkä monistamaan nuotteja lisää. Totta kai soittotuntumakin on vähän erilainen, kun puuttuu pulttikaverin yhteisvoima”, Sarotie kertoo.

Syyskuussa Radion sinfoniaorkesteria ei nähdä Musiikkitalossa koko laajuudessaan eikä tavallisessa istumajärjestyksessä, kuten vuonna 2015, jolloin kapellimestari Leonard Slatkin harjoitti orkesteria.

Elokuussa julkaistavaa konserttiohjelmistoa on Sarotien mukaan sopeutettu ohjeistuksien mukaan. Soittoon ei tule suurinta mahdollista ohjelmistoa. Lavalla on siis maksimissaan 50 muusikkoa kerrallaan.

Samat kapellimestarit ja solistit on saatu kiinnitettyä hieman muokattuun ohjelmistoon. RSO odottaa muiden toimijoiden tavoin tietoa siitä, mitä tapahtuu syyskuun viimeisen päivän jälkeen.

”Jos tilanne sitten väljenee, mehän voimme taas myydä enemmän lippuja ja kasvattaa ohjelmiston kokoa”, Sarotie toteaa.

”Näyttää kuitenkin mukavasti siltä, että jo syyskuussa siellä soittaa orkesteri eikä pelkkä kamarimusiikkiyhtye.”

Kansallisoopperassa ja -baletissa on tällä viikolla aloitettu lauluosaston harjoituskausi. Yleisölle ovet aukeavat elokuussa.

Turvavälien vuoksi katsomoon otetaan yleisöä vain joka toiselle penkille, noin 650 henkilön verran. Käytössä elo- ja syyskuussa yleisökapasiteetista on käytössä siis noin puolet.

Koronaviruspandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt ovat ulottuneet myös ohjelmistoon, jota muutettiin pääjohtaja Gita Kadambin mukaan jo aiemmin keväällä syksyn vaikuttaessa epävarmalta. Syksyn ensimmäinen balettiensi-ilta COW-Nauhabaletti etenee suunnitellulla aikataululla, mutta massiivinen, Wagnerin Ring-tetralogiaan kuuluva Valkyyria siirrettiin tammikuulle. Nopealla aikataululla kehitettiin Covid fan tutte, poliittista satiiria ja realitya yhdistelevä versio Mozartin oopperasta Così fan tutte.

”Covid van tuttessa taas on pienempi orkesteri turvallisesti montussa”, Kadambi toteaa.

Orkesterin soittopaikkana toimivan montun asettamat rajoitteet ovat vaikuttaneet myös muihin produktioihin.

”Seinät tulevat siellä vastaan, minkä vuoksi ollaan pienennetty orkesterikokoonpanoa”, Kadambi sanoo.

Pääjohtajan mukaan koronaviruspandemian tuomia riskejä huomioidaan talossa muutoinkin. Laulua, tanssia tai näyttelemistä ei Kadambin mukaan voi tehdä täysin riskittömästi.

”Tehdään kuitenkin harjoitustoiminta mahdollisimman turvallisena. Toki katsotaan ohjauksia siltä kantilta, onko esimerkiksi kosketusta vaativia kohtauksia pakko tehdä”, Kadambi sanoo.

Tavastia aukesi viimein heinäkuussa kuukausien tauon jälkeen, ja johtaja Juhani Merimaa esitteli tuolloin nykyisiä järjestelyjä. Tavastian kapasiteetti on noin 700 asiakasta, mutta vielä elokuussakin sisään on mahdollista ottaa vain 120 asiakasta.

Vaikka elokuusta alkaen sisätilaisuuksia voidaan järjestää yli 500 hengelle, käytännössä konserttien ja keikkojen toteuttaminen on edelleen vaikeaa.

Tavastia-klubin liiketoimintajohtaja Nina Hartikaisen mukaan vaatimus asiakkaan pöytä- ja tuolipaikasta sekä tarvittavien turvavälien noudattaminen estävät keikkojen täysipainoisen järjestämisen.

Tavastian kokonaiskapasiteetti on noin 700 asiakasta, mutta määräykset huomioituna sisään voitaisiin ottaa noin 120 asiakasta.

”Tällä yleisömäärällä keikkojen järjestäminen ei ole ollenkaan kannattavaa liiketoimintaa”, Hartikainen sanoo.

Tavastialle päätös tarkoittaa sitä, että lähes kaikki keikat siirtyvät pidemmälle syksyyn, kunnes rajoitteita höllennetään.

”Jos tilanteet sallivat, meillä on täysi kattaus keikkoja sovittuna.”

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman.

Helsingin kaupunginteatteri jatkaa elokuussa Pieni merenneito -musikaalin näytöksiä suurella näyttämöllä.

Tavallisesti näyttämön katsomossa on 923 paikkaa, mutta elokuussa saliin otetaan maksimissaan 500 ihmistä. Muussa tapauksessa salin tila loppuu kesken metrin tai kahden turvaväleillä.

”Avin ohjeistus elokuulle on meidän kannaltamme hyvin selkeä: jos turvavälejä ei voida noudattaa, yli 500 ihmisen tilaisuuksia ei voida järjestää”, sanoo teatterinjohtaja Kari Arffman.

Aluehallintoviraston määräys THL:n ja OKM:n ohjeiden noudattamisesta on velvoittava, kun elokuussa järjestetään yli 500 ihmisen yleisötilaisuus. Alle 500 ihmisen tilaisuudessa ohjeet ovat suosituksia.

”Pyrimme tietysti pitämään turvaväleistä huolta myös alle 500 ihmisen tilaisuuksissa”, Arffman sanoo. Hän odottaa jo, millaisia määräyksiä Avi tekee syyskuun suhteen.

Arffman korostaa, että tärkeintä on niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin turvallisuus.

”Kaikkein tärkein asia tässä on lippujen palautuskäytännön muutos. Missään nimessä ei saa tulla sairaana esityksiin, vaikka olisi mitkä turvavälit. Pyrimme tekemään kaikkemme, että lipun ajankohdan voi vaihtaa ja tulla toisena hetkenä, jos sairastuu. Tähän asti normi myös katsojilla on ollut, että jos lippu on varattu, niin silloin tullaan, vaikka vähän yskittäisi. Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät jäädä oireisina kotiin.”

Turvallisuus ja erityisesti turvallisuudentunne voidaan taata vain noudattamalla tehtyjä ohjeita, sanoo Arffman. Sen jälkeen täytyy vain elää sen mukaan, mihin suuntaan koronaepidemia Suomessa kehittyy.

”Kun kaikki päätöksentekijät joutuvat toimimaan puutteellisten tietojen perusteella niin arvostan, että viranomaisilta tulee selkeä päätös, jota noudatetaan. Se helpottaa ainakin minun elämääni, kun minun mielipiteelläni tai asiantuntemuksellani viruksen tarttumisesta ei ole mitään merkitystä”, Arffman sanoo.

Arffman muistuttaa, että kansainväliseen tilanteeseen verrattuna Suomen teatterialalla ollaan ”etuoikeutettuja, kun esitystoiminta voidaan aloittaa elokuussa”.

”Isossa maailmassa bisnes on aika kuralla.”

Finnkinon teattereissa elokuun rajoitushöllennykset eivät toistaiseksi muuta mitään, sanoo myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

”Elokuun osalta totesimme, että jatketaan sen mukaan, miten kesällä on menty eli että esimerkiksi eri seurueiden väliin jää aina kaksi tyhjää penkkiä.”

Wolf-Mannilan mukaan elokuvissa kävijät ovat tottuneet poikkeusjärjestelyihin ja niistä on tullut paljon positiivista palautetta.

Artikkelin kirjoittajat: Markku Haavisto HS, Irina Hasala HS, Mari Koppinen HS ja Pekka Torvinen HS.